रायपुर

क्या राज्यसभा जाएंगे भूपेश बघेल ? बोले-यह फैसला हाईकमान करेगा, दिल्ली से लगेगी मुहर

Bhupesh Baghel: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्यसभा जाने को लेकर बड़ा बयान दिया है. बता दें कि छत्तीसगढ़ की दो राज्यसभा सीटों पर चुनाव के लिए हलचल शुरू हो चुकी है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 23, 2026, 05:54 PM IST
भूपेश बघेल का राज्यसभा चुनाव पर बड़ा बयान
Chhattisgarh Rajya Sabha Election: छत्तीसगढ़ में राज्यसभा चुनाव को लेकर फिलहाल रायपुर से दिल्ली तक हलचल तेज है. कांग्रेस में भी अब तक कई दावेदारों के नाम राज्यसभा के लिए सामने आ चुके हैं. पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल का नाम भी राज्यसभा की रेस में लिया जा रहा है. हालांकि सोमवार को उन्होंने राजधानी रायपुर में बड़ा बयान दिया है. जिससे फिलहाल कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा को लेकर स्थिति साफ होती नजर आ रही है. भूपेश बघेल का कहना है कि राज्यसभा में किसे भेजा जाएगा, इसका फैसला कांग्रेस हाईकमान की तरफ से किया जाएगा.

'मैं राज्यसभा की रेस में नहीं'

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा के लिए संभावित नामों और समीकरणों के बीच भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने खुद को राज्यसभा की रेस से बाहर बताया है. पूर्व सीएम ने कहा, 'राज्यसभा में कौन जाएगा और कौन नहीं, यह फैसला कांग्रेस हाईकमान तय करेगा. छत्तीसगढ़ से पैनल तैयार करके दिल्ली भेजा जाएगा और फिर कांग्रेस आलाकमान उस पर मुहर लगाएगा. लेकिन मैं राज्यसभा की दौड़ में नहीं हूं, क्योंकि फिलहाल मैं पहले से ही विधायक हूं और पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव हूं. इसलिए मैं इस दौड़ में शामिल नहीं हूं. अन्य साथियों को राज्यसभा जाने का मौका मिलना चाहिए.'

दरअसल, अब तक राज्यसभा के लिए भूपेश बघेल का नाम भी तेजी से सामने आ रहा था. हालांकि भूपेश बघेल के बयान के बाद अब इन कयासों पर विराम लगता नजर आ रहा है. क्योंकि उन्होंने खुद को राज्यसभा की रेस से बाहर बताया है. हालांकि उनका यह बयान राज्य में नए राजनीतिक समीकरणों की तरफ भी इशारा कर रहा है.

छत्तीसगढ़ में ही सक्रिय रहेंगे भूपेश बघेल

राज्यसभा की दौड़ से खुद को बाहर बताने के बाद यह भी तय हो गया है कि फिलहाल भूपेश बघेल राज्य की राजनीति में ही सक्रिय रहेंगे. वह फिलहाल पाटन सीट से विधायक हैं और लगातार प्रदेश में दौरे कर रहे हैं. हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर भूपेश बघेल के पास कांग्रेस पार्टी में बड़ी जिम्मेदारियां हैं. वह पंजाब में पार्टी के प्रभारी हैं, जबकि असम चुनाव में भी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के लिए किसे चुनती है. 

