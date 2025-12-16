नितिन नबीन के BJP का कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर कांग्रेस क्यों खुश? जानिए भूपेश बघेल ने क्या कहा?

Bhupesh Baghel on Nitin Nabin: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है. नितिन नबीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम उम्र के नेता बन गए हैं. इससे बीजेपी नेताओं में खुशी है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को एक युवा नेता राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर मिला है. लेकिन, नितिन नबीन को यह पद मिलने से कांग्रेस भी खुश है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन पर मजाकिए अंदाज में कहा कि केंद्र में कांग्रेस वापसी कर सकती है.

भूपेश बघेल ने क्या दिया तर्क?

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यह बयान उस वक्त आया, जब सोमवार को दिल्ली स्थित भाजपा कार्यालय में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में नितिन नबीन ने भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया. रायपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल से जब मीडिया द्वारा पूछा गया कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, तो उन्होंने मजाकिए अंदाज में कहा कि यह हमारे लिए अच्छे संकेत हैं. भूपेश बघेल ने कहा कि नितिन हमारे लिए अच्छे संकेत हैं. जब नितिन गडकरी बने थे, तो हमारी कांग्रेस सरकार सत्ता में थी. अब, इस दूसरे नितिन के सामने आने से, यह फिर से एक संकेत है कि हमारी सरकार केंद्र में सत्ता में आ सकती है.

सरकार बेरोजगारों को भत्ता कब से देना शुरू करेगी?

छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार को निशाने पर लेते हुए भूपेश बघेल ने रोजगार का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बेरोजगार युवाओं को ठग रही है. पिछले सत्र में मेरे लिखित सवाल के जवाब में कहा था कि हमारी सरकार की बेरोज़गारी भत्ता योजना को सरकार ने बंद नहीं किया है. योजना चालू है, बजट में प्रावधान है तो बेरोज़गारों को भत्ता दे क्यों नहीं रहे हैं? हम जानना चाहते हैं कि सरकार बेरोजगारों को भत्ता कब से देना शुरू करेगी? भाजपा बेरोज़गारों के साथ धोखा कर रही है.

नितिन नबीन ने छत्तीसगढ़ चुनाव में खिलाया था कमल

बता दें कि नितिन नबीन को लेकर भूपेश बघेल की ओर से आरोपों की बौछार तब शुरू हुई जब नितिन नबीन को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए प्रभारी नियुक्त किया गया था. इस दौरान भाजपा के इस फैसले ने सभी को चौंकाया था. कई तरह के सवालों के बीच नितिन नबीन ने जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को साथ लेकर विधानसभा चुनाव में काम किया. नितिन नबीन की कड़ी मेहनत से भाजपा ने राज्य में वापसी की. इसके बाद लोकसभा चुनाव 2024 में भी भाजपा ने छत्तीसगढ़ में शानदार प्रदर्शन किया. (इनपुट- न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)