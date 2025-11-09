दक्षिण बस्तर में जल्द बड़ा नक्सल ऑपरेशन! छत्तीसगढ़-तेलंगाना सरहद पर होगी बड़ी कार्रवाई; हिड़मा समेत कई बड़े कैडर टार्गेट पर

Raipur News: आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के नक्सलियों पर बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है. छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा ने खुद इस बात का ऐलान किया है. दक्षिण बस्तर में बड़े नक्सल कैडर को न्यूट्रलाइज करने का ऑपरेशन लागू होने वाला है. सूत्रों के मुताबिक, हिड़मा, देवा और पापाराव सहित अन्य बड़े नक्सल कैडर टारगेट में लिए गए हैं.

नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन

बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद हमेशा से ही गहरा मुद्दा रहा है. अमित शाह ने भी आगामी साल तक पूरे छत्तीसगढ़ से लाल आतंक के खात्मे का ऐलान किया है. ऐसे में छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा ने भी नक्सलियों के खात्मे को लेकर बड़ा ऐलान किया है. दक्षिण बस्तर में बड़े नक्सल कैडर को न्यूट्रलाइज करने का ऑपरेशन लागू होने की खबर है.

ये नक्सल कैडर निशाने पर

इस ऑपरेशन के तहत हिड़मा, देवा और पापाराव सहित अन्य बड़े कैडर के नक्सली निशाने पर हैं. विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़-तेलंगाना के सरहदी और अंदरूनी इलाकों में इस बड़े ऑपरेशन को जारी किया जाएगा.

"पुनर्वास नहीं करने वालों पर..."

जगदलपुर से विजय शर्मा ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि ऑपरेशन्स तो चलेंगे ही और ताकत से चलेंगे. बार-बार नक्सलियों से पुनर्वास के लिए निवेदन किया जा रहा है. उनसे मुख्यधारा में लौटने की अपील की जा रही है. छत्तीसगढ़ सरकार लाल कालीन बिछाकर पुनर्वास करने वालों का स्वागत करेगी. जो पुनर्वास नहीं करेंगे, उनको हमारे सशस्त्र बल के जवान मुंहतोड़ जवाब देंगे. रिपोर्ट: सत्य प्रकाश, रायपुर

