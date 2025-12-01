Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3024497
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

छत्तीसगढ़ में अब सरकारी कर्मियों की नहीं चलेगी लेटलतीफी, मंत्रालय में आज से लागू हुई ये नई व्यवस्था

Chhattisgarh News: मंत्रालय में सरकारी कर्मियों की लेटलतीफी को रोकने के लिए आज से बायोमैट्रिक प्रणाली को पूरी तरह से लागू कर दिया गया है. अब हर कर्मचारी को दिन में दो बार इन और आउट अपनी हाजिरी दर्ज करानी होगी.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 01, 2025, 07:30 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

छत्तीसगढ़ में अब सरकारी कर्मियों की नहीं चलेगी लेटलतीफी, मंत्रालय में आज से लागू हुई ये नई व्यवस्था

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मचारियों की लेटलतीफी रोकने की तैयारी पूरी हो गई है. क्योंकि आज से मंत्रालय में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू हो जाएगा, नए सिस्टम के तहत हर कर्मचारी को दिन में दो बार आते-जाते समय अपनी एंट्री दर्ज करानी होगी और अब ड्यूटी पर देर से आने वाले और ऑफिस से जल्दी निकलने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कंट्रोल होगा. 1 दिसंबर से मंत्रालय में बायोमेट्रिक अटेंडेंस शुरू हो जाएगी. मंत्रालय के बाद 1 जनवरी से संचालनालय में भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस ज़रूरी हो जाएगी.

मंत्रालय में आज से बायोमैट्रिक प्रणाली लागू
दरअसल,  छत्तीसगढ़ में मंत्रालय में सरकारी कर्मचारियों की लेटलतीफी पर प्रभावी नियंत्रण लगाने के लिए बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली आज से पूरी तरह से लागू कर दी गई है. यह कदम सरकारी कार्यप्रणाली में समयबद्धता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है.इस नई व्यवस्था के तहत, मंत्रालय के प्रत्येक कर्मचारी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे दिन में दो बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं - एक बार कार्यालय में प्रवेश करते समय ('इन') और एक बार बाहर निकलते समय ('आउट').

20 नवंबर से चल रहा था ट्रायल रन
हाजिरी को सरल और प्रभावी बनाने के लिए मोबाइल ऐप आधारित फेसियल ऑथेंटिकेशन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे कर्मचारी अपने स्मार्टफोन के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कर सकेंगे. अधिकारियों के लिए आधार-सक्षम थंब-बेस्ड बायोमेट्रिक डिवाइसेज़ का विकल्प भी रखा गया है, जिससे उनकी पहचान सत्यापित होगी और डेटा सीधे सर्वर पर रिकॉर्ड होगा.20 नवंबर से इस प्रणाली का ट्रायल रन चल रहा था, जिसमें तकनीकी और प्रैक्टिकल पहलुओं की जांच की गई। सफल परीक्षण के बाद इसे आज से मंत्रालय स्तर पर बाध्यतापूर्वक लागू कर दिया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें CG News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

chhattisgarh newsraipur news

Trending news

chhattisgarh news
छग में अब सरकारी कर्मियों की नहीं चलेगी लेटलतीफी, मंत्रालय में आज से लागू हुई नई चीज
tikamgarh news
टीकमगढ़ में बड़ी वारदात, जमीनी विवाद में 3 सगे भाईयों की हत्या, कुल्हाड़ी से हमला
mp winter session
1 दिसंबर से एमपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र, 4दिन चलेगी बैठकें, 3 दिसंबर को छुट्टी
kawardha news
कवर्धा में प्रार्थना सभा पर बवाल, रविदास नगर में बढ़ा तनाव, पुलिस ने फौरन संभाले हाल
Khargone cyber crime
खरगोन में कलेक्टर की फोटो से साइबर ठगी! 9 आरोपी गिरफ्तार, अधिकारियों से भी ठगे
mp terror arrest
मध्य प्रदेश से एक आतंकी गिरफ्तार! दिल्ली लाल किला ब्लास्ट से जुड़े हो सकते हैं तार
dantewada news
नक्सलियों की अब तक का सबसे बड़ा सरेंडर, 37 माओवादी हथियार डालकर सिस्टम के सामने झुके
gwalior news
पति चुपके से कर रहा था दूसरी शादी, पत्नी ने पहुंचकर किया हाई-वोल्टेज ड्रामा, रुकवाईं
jabalpur news
जबलपुर की ये BLO हुई Famous! प्रशासन ने कराई हवाई यात्रा, जानिए क्यों
Rajnandgaon news
राजनांदगांव में 80 लाख की बड़ी ठगी, फर्जी कोर्टरूम दिखाकर बुजुर्ग महिला को फंसाया