छत्तीसगढ़ में गजब की चोरी, घर से गैस सिलेंडर लेकर भागा चोर, कारोबारी ने दर्ज कराई FIR

Chhattisgarh News: पूरे देश में गैस सिलेंडरों की मारा-मारी के बीच छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चोरी का एक अजीब मामला सामने आया है. यहां न तो सोना चोरी हुआ और न ही चांदी, बल्कि एक गैस सिलेंडर का टंकी चोरी हो गया. यहां एक अज्ञात चोर ने स्थानीय व्यवसायी रितेश उप्पल के घर को निशाना बनाया और उनके आंगन से एक खाली गैस सिलेंडर चुराकर मौके से फरार हो गया. व्यवसायी ने इस घटना के संबंध में FIR दर्ज कराई है.

घर से गैस सिलेंडर लेकर भागा चोर

दरअसल, ये पूरा मामला न्यू राजेन्द्र नगर थाना क्षेत्र का है. अज्ञात चोर ने सूने घर को निशाना बनाकर आंगन से करीब 2000 रुपये कीमत की गैस की टंकी चुरा ली. यह घटना 7 फरवरी की सुबह 4:30 बजे से 5:00 बजे के बीच हुई, और इस घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है. व्यवसायी रितेश उप्पल ने 16 मार्च को पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है औऱ जांच शुरू कर दी है.

CCTV फुटेज में कैद चोर

पुलिस के पास अब इस घटना की CCTV फुटेज उपलब्ध है, जिसमें चोर की हरकतें साफ़ तौर पर दिखाई दे रही हैं. पुलिस इस फुटेज की मदद से संदिग्ध की पहचान करने की कोशिश कर रही है. पुलिस के अनुसार यह घटना पिछले महीने 7 फरवरी को हुई थी. CCTV फुटेज से पता चला कि चोर ने सुबह के सन्नाटे का फ़ायदा उठाया और सुबह 4:30 बजे से 5:00 बजे के बीच घर में घुस गया. चोर आसानी से फ़रार हो गया, और अपने साथ लगभग ₹2,000 की क़ीमत वाला एक खाली गैस सिलेंडर ले गया जो आंगन में रखा था.

Add Zee News as a Preferred Source

रायपुर से दूसरी खबर

इस बीच, राजधानी में रेंज साइबर सेल ने "डिजिटल अरेस्ट" धोखाधड़ी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है. डिजिटल अरेस्ट के नाम पर करोड़ों रुपयों की ठगी करने वाले मुख्य आरोपी को हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है. इस शातिर अपराधी ने डिजिटल अरेस्ट की चाल चलकर पीड़ित से ₹1.25 करोड़ ठग लिए थे. साइबर सेल ने सफलतापूर्वक ₹58 लाख बरामद करके पीड़ित को लौटा दिए हैं, जबकि शेष पूरी राशि को विभिन्न बैंक खातों में रोक (hold) दिया है. आरोपी के खिलाफ IT एक्ट की धारा 318(4), 3(5) और 66 के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!