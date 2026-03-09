छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम को बिहार में मिली बड़ी जिम्मेदारी, नितिन नवीन ने जताया भरोसा

Chhattisgarh News: बिहार में होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा बड़ी जिम्मेदारी दी है. उन्हें बिहार में राज्यसभा चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया है. ऐसे में वह यहां चुनाव का कामकाज देखेंगे. यह इसलिए भी अहम हो गया है क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन खुद इस बार राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे हैं. ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने विजय शर्मा को बड़ा काम सौंपा है. खास बात यह है कि बिहार में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भी विजय शर्मा लंबे समय तक यहां एक्टिव रहे थे और उनकी गिनती नितिन नवीन के करीबी के तौर पर होती है.

बिहार में देखेंगे राज्यसभा का काम

बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए अलग-अलग राज्यों में पर्यवेक्षकों की नियुक्तियां की हैं. जिसमें विजय शर्मा को बिहार का पर्यवेक्षक बनाया है. विजय शर्मा चुनाव प्रक्रिया के दौरान बिहार में बीजेपी की तरफ से राज्यसभा चुनाव के लिए संगठनात्मक, रणनीतिक और समन्वय का काम देखेंगे. क्योंकि यहां चुनाव दिलचस्प हो गया है. बिहार में राज्यसभा की पांच सीटें खाली हुई हैं, जहां एनडीए ने पांचों सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं. जबकि विपक्षी पार्टी आरजेडी ने एक भी अपना एक प्रत्याशी उतारा है. ऐसे में यहां वोटिंग होनी तय मानी जा रही है. जिसमें पार्टी के पर्यवेक्षकों का काम भी अहम होता है.

नीतीश कुमार और नितिन नवीन भी मैदान में

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी राज्यसभा चुनाव के लिए मैदान में हैं. दोनों सीनियर नेताओं ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है. ऐसे में बीजेपी ने यहां सियासी जमावट शुरू कर दी है. चुनाव प्रक्रिया सुचारु रूप से संचालित हो सके इसके लिए विजय शर्मा को बिहार जैसे बड़े राज्य का जिम्मा मिला है. वह स्थानीय विधायकों के साथ समन्वय स्थापित करेंगे साथ ही चुनाव के दौरान होने वाली पूरी प्रक्रिया के लिए विधायकों को भी तैयार करेंगे. बीजेपी के इस फैसले को अहम माना जा रहा है.

बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लंबे समय तक छत्तीसगढ़ के पहले सह प्रभारी और बाद में प्रभारी रहे हैं. उनके प्रभारी रहते हुए पार्टी ने 2023 में छत्तीसगढ़ में बड़ी जीत हासिल की थी. जहां विजय शर्मा भी उनके करीबी माने जाते हैं. ऐसे में विजय शर्मा को पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी मिली है.

