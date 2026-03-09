Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3134614
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम को बिहार में मिली बड़ी जिम्मेदारी, नितिन नवीन ने जताया भरोसा

Vijay Sharma Bihar In-Charge: छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बड़ी जिम्मेदारी दी है. बिहार में होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए उन्हें प्रभारी बनाया गया है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Mar 09, 2026, 01:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी
छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी

Chhattisgarh News: बिहार में होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा बड़ी जिम्मेदारी दी है. उन्हें बिहार में  राज्यसभा चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया है. ऐसे में वह यहां चुनाव का कामकाज देखेंगे. यह इसलिए भी अहम हो गया है क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन खुद इस बार राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे हैं. ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने विजय शर्मा को बड़ा काम सौंपा है. खास बात यह है कि बिहार में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भी विजय शर्मा लंबे समय तक यहां एक्टिव रहे थे और उनकी गिनती नितिन नवीन के करीबी के तौर पर होती है. 

बिहार में देखेंगे राज्यसभा का काम

बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए अलग-अलग राज्यों में पर्यवेक्षकों की नियुक्तियां की हैं. जिसमें विजय शर्मा को बिहार का पर्यवेक्षक बनाया है. विजय शर्मा चुनाव प्रक्रिया के दौरान बिहार में बीजेपी की तरफ से राज्यसभा चुनाव के लिए संगठनात्मक, रणनीतिक और समन्वय का काम देखेंगे. क्योंकि यहां चुनाव दिलचस्प हो गया है. बिहार में राज्यसभा की पांच सीटें खाली हुई हैं, जहां एनडीए ने पांचों सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं. जबकि विपक्षी पार्टी आरजेडी ने एक भी अपना एक प्रत्याशी उतारा है. ऐसे में यहां वोटिंग होनी तय मानी जा रही है. जिसमें पार्टी के पर्यवेक्षकों का काम भी अहम होता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

नीतीश कुमार और नितिन नवीन भी मैदान में 

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी राज्यसभा चुनाव के लिए मैदान में हैं. दोनों सीनियर नेताओं ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है. ऐसे में बीजेपी ने यहां सियासी जमावट शुरू कर दी है. चुनाव प्रक्रिया सुचारु रूप से संचालित हो सके इसके लिए विजय शर्मा को बिहार जैसे बड़े राज्य का जिम्मा मिला है. वह स्थानीय विधायकों के साथ समन्वय स्थापित करेंगे साथ ही चुनाव के दौरान होने वाली पूरी प्रक्रिया के लिए विधायकों को भी तैयार करेंगे. बीजेपी के इस फैसले को अहम माना जा रहा है. 

बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लंबे समय तक छत्तीसगढ़ के पहले सह प्रभारी और बाद में प्रभारी रहे हैं. उनके प्रभारी रहते हुए पार्टी ने 2023 में छत्तीसगढ़ में बड़ी जीत हासिल की थी. जहां विजय शर्मा भी उनके करीबी माने जाते हैं. ऐसे में विजय शर्मा को पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी मिली है.

ये भी पढ़ेंः छत्तीसगढ़ से निर्विरोध चुने जाएंगे राज्यसभा के उम्मीदवार, पहली बार बनेगा खास समीकरण

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

VIjay SharmaRajya sabha election

Trending news

ujjain news
भारत की जीत के जश्न में विवाद, उज्जैन में 2 समुदायों में मारपीट; जमकर चले लाठी-डंडे
mp live news
MP Breaking News LIVE: भोपाल में आशा उषा महिला संगठन का प्रदर्शन, 9 मार्च की बड़ी खबरें
MP Tourism
एमपी में ‘क्वींस ऑन द व्हील्स’ टूर का शुभारंभ, देशभर की 25 महिला राइडर्स करेंगी सफर
rewa news
थाना में अचानक उमड़ी महिलाओं-बच्चों की भीड़, फिर पुलिस ने जो किया वह देख हर कोई दंग
bhind news
घर में पढ़ाई करते-करते 15 साल की छात्रा की मौत, डॉक्टरों ने बताया साइलेंट अटैक
chhatarpur news
पं. धीरेंद्र शास्त्री की सेवादारों को नसीहत, व्यवहार में बदलाव के लिए भी कहा
shahdol news
एमपी के सबसे बड़े जमीन घोटाले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दो आरोपी गिरफ्तार
chhattisgarh news
CG के पूर्व डीजीपी विश्वरंजन का निधन, पटना के मेदांता अस्पताल में ली अंतिम सांस
chhattisgarh news
व्यापारी की कार में रखे थे 8 लाख, पलक झपकते ही 'टोपीवाला' चोर साफ कर गया हाथ!
mp news
क्या आपने देखा है 'कूलर' वाला खेत? किसान ने लगाया करोंड़ों का दिमाग, वजह भी है अनोखी