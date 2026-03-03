Advertisement
बीजेपी ने छत्तीसगढ़ से किया राज्यसभा उम्मीदवार का ऐलान, महिला नेत्री को मिला मौका

Laxmi Verma Rajya Sabha candidate: बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवारों का ऐलान शुरू कर दिया है. छत्तीसगढ़ से पार्टी ने महिला नेत्री लक्ष्मी वर्मा को उम्मीदवार बनाया है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Mar 03, 2026, 03:31 PM IST
भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार का ऐलान किया
Chhattisgarh Rajya Sabha Candidate: छत्तीसगढ़ से भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है. पार्टी ने लक्ष्मी वर्मा को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है. वह पार्टी में लंबे समय से संगठन में अलग-अलग जिम्मेदारियों को निभाती रही हैं. बीजेपी ने स्थानीय नेत्री को मौका देकर बाहरी प्रत्याशियों की अटकलों को भी शांत कर दिया है. लक्ष्मी वर्मा छत्तीसगढ़ में बीजेपी का जाना माना चेहरा हैं. उनके साथ-साथ कई और नेताओं का नाम भी राज्यसभा की रेस में सामने आया था. लेकिन, लक्ष्मी वर्मा ने इस बार बाजी मारी है. 

कौन हैं लक्ष्मी वर्मा 

लक्ष्मी वर्मा रायपुर संभाग से आती हैं और वर्तमान में छत्तीसगढ़ भाजपा में प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रही हैं. इसके अलावा वह छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की सदस्य भी हैं. भाजपा मीडिया प्रभारी रह चुकी हैं. इसके अलावा लक्ष्मी वर्मा रायपुर जिला पंचायत की अध्यक्ष भ रह चुकी हैं. वह ओबीसी के कुर्मी समाज से आती हैं, ऐसे में लक्ष्मी वर्मा सामाजिक के साथ-साथ जातिगत समीकरणों में भी फिट नजर आती हैं. छत्तीसगढ़ में इस बार भाजपा की तरफ से पहले से ही किसी महिला नेत्री को राज्यसभा उम्मीदवार बनाने की चर्चा चल रही थी. जिसमें लक्ष्मी वर्मा को मौका मिला है. 

राजनीतिक जानकारों का कहना था कि बीजेपी ने इस बार छत्तीसगढ़ से महिला नेत्री को राज्यसभा भेजने का पहले ही मन बना लिया था. पार्टी सूत्रों की तरफ से इसकी जानकारी भी सामने आई थी. ऐसे में लक्ष्मी वर्मा को संगठन में उनकी भूमिका को देखते हुए मौका दिया गया है. लक्ष्मी वर्मा छत्तीसगढ़ में लगातार एक्टिव रही हैं और संगठन में भी उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है. ओबीसी वर्ग के राज्यसभा उम्मीदवार को भेजना तय था. ऐसे में बीजेपी ने महिला नेत्री को मौका देकर एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश की है.

निर्विरोध चुनी जा सकती हैं लक्ष्मी वर्मा 

छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की दो सीटें खाली हो रही हैं. विधायकों की संख्या के हिसाब से एक-एक सीट बीजेपी कांग्रेस को मिलना तय मानी जा रही है. खास बात यह है कि अगर दोनों पार्टियां केवल एक-एक ही उम्मीदवार का ऐलान करती हैं तो उस हिसाब से छत्तीसगढ़ में राज्यसभा का चुनाव निर्विरोध हो सकता है. ऐसे में लक्ष्मी वर्मा का निर्विरोध राज्यसभा के लिए रास्ता आसान हो सकता है.

