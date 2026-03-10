छत्तीसगढ़ से निर्विरोध चुनी गई दोनों प्रत्याशी, कैसे बदल गया अब राज्यसभा का गणित

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ राज्यसभा चुनाव में वोटिंग नहीं होने से बीजेपी और कांग्रेस की प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं. दोनों प्रत्याशियों को मंगलवार को उनके जीत का प्रमाण पत्र मिल जाएगा. कांग्रेस ने फूलोदेवी नेताम को फिर से राज्यसभा भेजा है. जबकि, भाजपा ने भी इस बार महिला प्रत्याशी पर दांव लगाते हुए लक्ष्मी वर्मा को राज्यसभा के लिए भेजा है. दोनों प्रत्याशियों ने नाम निर्देशन पत्र विधानसभा में रिटर्निंग ऑफिसर से लिए हैं. जबकि, मंगलवार के दिन दोनों को निर्विरोध निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र मिल जाएगा. तीसरा प्रत्याशी नहीं होने की वजह से वोटिंग की जरुरत नहीं पड़ी.

फूलोदेवी नेताम का दूसरा टर्म

कांग्रेस ने बस्तर से आने वाली छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस की अध्यक्ष फूलोदेवी नेताम को फिर से राज्यसभा भेजा है. यह उनका दूसरा कार्यकाल होगा.इससे पहले भी वह 2020 से लेकर अब तक राज्यसभा में छत्तीसगढ़ के नेतृत्व कर चुकी हैं, जबकि, अब वह दूसरी बार अपने ग्रह राज्य से राज्यसभा के लिए भेजी गई हैं. बताया जा रहा है कि फूलोदेवी नेताम के नाम पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सभी नेता एकजुट थे. ऐसे में दोबारा से उनके नाम पर मुहर लगी है. जहां इस बार भी राज्यसभा के लिए पहुंच रही हैं. फूलोदेवी नेताम मंगलवार को विधानसभा पहुंचकर अपना प्रमाण पत्र लेगी.

लक्ष्मी वर्मा पहली बार बनी राज्यसभा सांसद

बीजेपी ने अपनी प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा को राज्यसभा का टिकट दिया था. वह राज्य में बीजेपी का बड़ा महिला चेहरा मानी जाती हैं. पार्टी ने उन्हें इस बार बड़ी जिम्मेदारी दी है. वह भी राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुनी गई हैं. लक्ष्मी वर्मा रायपुर जिला पंचायत की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं. उन्होंने भी जीत के बाद विधानसभा पहुंचकर अपना नाम निर्देशन पत्र ले लिया है. जबकि मंगलवार को वह अपना जीत का प्रमाण पत्र लेगी.

छत्तीसगढ़ में बदला राज्यसभा का गणित

छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की पांच सीटें आती हैं. इस बार के चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ से राज्यसभा का गणित बदल गया है. अब सदन में बीजेपी के सदस्यों की संख्या दो हो गई हैं. जबकि कांग्रेस के सदस्यों की संख्या तीन रहेगी. खास बात यह है कि अप्रैल मई में फिर से छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की दो सीटें खाली होने वाली हैं. जिसमें एक-एक सीट बीजेपी और कांग्रेस को मिलने वाली है. ऐसे में कांग्रेस की संख्या 2 हो जाएगी. जबकि बीजेपी की संख्या बढ़कर 3 हो जाएगी.

