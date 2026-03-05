छत्तीसगढ़ से निर्विरोध चुने जाएंगे राज्यसभा के उम्मीदवार, पहली बार बनेगा खास समीकरण

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ से राज्यसभा उम्मीदवारों की तस्वीर साफ हो चुकी है. बीजेपी पहले ही लक्ष्मी वर्मा के नाम का ऐलान कर दिया था. वहीं कांग्रेस ने भी देर रात फूलोदेवी नेताम के नाम पर मुहर लगा दी है. उनका यह राज्यसभा का दूसरा कार्यकाल होगा. खास बात यह है कि यह ऐसा पहला मौका बना है. जब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने महिला उम्मीदवारों को मौका दिया है. खास बात यह है कि दो सीटें खाली हुई थी, जहां विधायकों की संख्याबल के हिसाब से बीजेपी और कांग्रेस को एक-एक सीट मिलनी थी. ऐसे में तीसरे प्रत्याशी के मैदान में नहीं होने से दोनों महिला नेताओं का निर्विरोध राज्यसभा जाना तय हो गया है.

गुरुवार को नामांकन

बीजेपी की लक्ष्मी वर्मा और कांग्रेस की फूलोदेवी नेताम गुरुवार को राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करेगी. बीजेपी की तरफ से सीएम विष्णुदेव साय और प्रदेश अध्यक्ष किरणसिंह देव समेत सभी सीनियर नेता मौजूद रहेंगे. जबकि कांग्रेस की तरफ से भी पूर्व सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ दीपक बैज समेत सभी सीनियर नेता मौजूद रहेंगे. नामांकन की प्रक्रिया के बाद दोनों नेताओं का निर्विरोध चुना जाना तय है कि क्योंकि तीसरा उम्मीदवार मैदान में नहीं है ऐसे में छत्तीसगढ़ में राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग नहीं होगी.

पहली बार दोनों महिला उम्मीदवार

यह ऐसा पहला संयोग बना है. जब राज्यसभा चुनाव के लिए पहली बार दोनों पार्टियों ने एक साथ महिला उम्मीदवारों पर दांव लगाया है. छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की पांच सीटें आती हैं. फिलहाल पांच से अब तीन सांसद महिला होंगी. हालांकि कांग्रेस की रंजीता रंजन का कार्यकाल मई में खत्म हो जाएगा. वहीं छत्तीसगढ़ में अब तक पांच में से चार सांसद कांग्रेस के थे. लेकिन अब बीजेपी की संख्या बढ़ेगी. बीजेपी के सदन में दो सदस्य हो जाएंगे, जबकि कांग्रेस के तीन सदस्य रहेंगे. दोनों ही पार्टियों ने इस बार जातिगत और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशी बनाए हैं.

छत्तीसगढ़ में बना समीकरण

छत्तीसगढ़ में यह भी अनोखा समीकरण बना है कि दोनों ही महिला नेता जिन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है. वह 2023 के विधानसभा चुनाव में टिकट की दावेदार थी. लेकिन, पार्टी ने दोनों को मौका नहीं दिया था. लेकिन अब राज्यसभा के लिए भेजकर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे रही हैं. फूलोदेवी नेताम बस्तर से आती हैं और कांग्रेस का बड़ा महिला चेहरा मानी जाती हैं. वह लगातार दूसरी बार राज्यसभा के लिए भेजी जा रही हैं. वह छत्तीसगढ़ में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं. वहीं बीजेपी की लक्ष्मी वर्मा पार्टी में लंबे समय से प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रही थी. वह रायपुर जिला पंचायत की अध्यक्ष भी रही हैं. जबकि अब पार्टी ने उन्हें राज्यसभा के लिए भेजना तय किया है.

