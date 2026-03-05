Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3130262
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

छत्तीसगढ़ से निर्विरोध चुने जाएंगे राज्यसभा के उम्मीदवार, पहली बार बनेगा खास समीकरण

Chhattisgarh Rajya Sabha Election: छत्तीसगढ़ से बीजेपी की लक्ष्मी वर्मा और कांग्रेस की फूलोदेवी नेताम का राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुना जाना तय हो गया है. दोनों गुरुवार को अपना नामांकन जमा करेंगी.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Mar 05, 2026, 07:22 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

छत्तीसगढ़ में राज्यसभा के लिए आज होगा नामांकन
छत्तीसगढ़ में राज्यसभा के लिए आज होगा नामांकन

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ से राज्यसभा उम्मीदवारों की तस्वीर साफ हो चुकी है. बीजेपी पहले ही लक्ष्मी वर्मा के नाम का ऐलान कर दिया था. वहीं कांग्रेस ने भी देर रात फूलोदेवी नेताम के नाम पर मुहर लगा दी है. उनका यह राज्यसभा का दूसरा कार्यकाल होगा. खास बात यह है कि यह ऐसा पहला मौका बना है. जब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने महिला उम्मीदवारों को मौका दिया है. खास बात यह है कि दो सीटें खाली हुई थी, जहां विधायकों की संख्याबल के हिसाब से बीजेपी और कांग्रेस को एक-एक सीट मिलनी थी. ऐसे में तीसरे प्रत्याशी के मैदान में नहीं होने से दोनों महिला नेताओं का निर्विरोध राज्यसभा जाना तय हो गया है. 

गुरुवार को नामांकन

बीजेपी की लक्ष्मी वर्मा और कांग्रेस की फूलोदेवी नेताम गुरुवार को राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करेगी. बीजेपी की तरफ से सीएम विष्णुदेव साय और प्रदेश अध्यक्ष किरणसिंह देव समेत सभी सीनियर नेता मौजूद रहेंगे. जबकि कांग्रेस की तरफ से भी पूर्व सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ दीपक बैज समेत सभी सीनियर नेता मौजूद रहेंगे. नामांकन की प्रक्रिया के बाद दोनों नेताओं का निर्विरोध चुना जाना तय है कि क्योंकि तीसरा उम्मीदवार मैदान में नहीं है ऐसे में छत्तीसगढ़ में राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग नहीं होगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ंः बीजेपी ने छत्तीसगढ़ से किया राज्यसभा उम्मीदवार का ऐलान, महिला नेत्री को मिला मौका

पहली बार दोनों महिला उम्मीदवार 

यह ऐसा पहला संयोग बना है. जब राज्यसभा चुनाव के लिए पहली बार दोनों पार्टियों ने एक साथ महिला उम्मीदवारों पर दांव लगाया है. छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की पांच सीटें आती हैं. फिलहाल पांच से अब तीन सांसद महिला होंगी. हालांकि कांग्रेस की रंजीता रंजन का कार्यकाल मई में खत्म हो जाएगा. वहीं छत्तीसगढ़ में अब तक पांच में से चार सांसद कांग्रेस के थे. लेकिन अब बीजेपी की संख्या बढ़ेगी. बीजेपी के सदन में दो सदस्य हो जाएंगे, जबकि कांग्रेस के तीन सदस्य रहेंगे. दोनों ही पार्टियों ने इस बार जातिगत और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशी बनाए हैं. 

छत्तीसगढ़ में बना समीकरण 

छत्तीसगढ़ में यह भी अनोखा समीकरण बना है कि दोनों ही महिला नेता जिन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है. वह 2023 के विधानसभा चुनाव में टिकट की दावेदार थी. लेकिन, पार्टी ने दोनों को मौका नहीं दिया था. लेकिन अब राज्यसभा के लिए भेजकर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे रही हैं. फूलोदेवी नेताम बस्तर से आती हैं और कांग्रेस का बड़ा महिला चेहरा मानी जाती हैं. वह लगातार दूसरी बार राज्यसभा के लिए भेजी जा रही हैं. वह छत्तीसगढ़ में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं. वहीं बीजेपी की लक्ष्मी वर्मा पार्टी में लंबे समय से प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रही थी. वह रायपुर जिला पंचायत की अध्यक्ष भी रही हैं. जबकि अब पार्टी ने उन्हें राज्यसभा के लिए भेजना तय किया है. 

ये भी पढ़ेंः कांग्रेस ने फिर खेला फूलो देवी नेताम पर दांव, राज्यसभा के लिए दोबारा मिला टिकट

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

chhattisgarh newschhattisgarh rajya sabha election

Trending news

mp news
लापरवाही ने ली जान! एंबुलेंस का गेट खुला रहा और फर्श पर पड़े रहे घायल BJP नेता, मौत
chhattisgarh news
कांग्रेस ने फिर खेला फूलो देवी नेताम पर दांव, राज्यसभा के लिए दोबारा मिला टिकट
mp news
देवास के नांदला में 30 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख, 6 किसानों को लाखों का नुकसान
mp news
भोपाल में अस्पताल मौत पर कोहराम, परिजनों ने किया पथराव, एक पुलिसकर्मी गंभीर घायल
mp news
जेल की सलाखों के पीछे 'भगौरिया' की गूंज, इंदौर सेंट्रल जेल में कैदियों ने खेली होली
mp news
महाकाल मंदिर के पास MPT होटल में 'नॉनवेज' पर बवाल, सीसीटीवी फुटेज वायरल
mp news
होली पर धधकते अंगारों पर नंगे पैर चलते हैं ग्रामीण, अनोखी परंपरा देख रह जाएंगे दंग
mp news
वारंटी को पकड़ने आई गुजरात पुलिस पर हमला, हवाई फायरिंग कर बचानी पड़ी जान
MP Holi Live
MP Holi Live: मध्य प्रदेश में होली की धूम, सीएम मोहन यादव ने खेली फाग, 3 मार्च की बड़ी खबरें
mp news
टूटी चूड़ियां और कनपटी पर गोली, मुरैना में युवक की संदिग्ध मौत, हत्या या आत्महत्या?