बिहार चुनाव में हो रहा छत्तीसगढ़ मॉडल का प्रचार, 55 नेताओं ने संभाला मोर्चा

Chhattisgarh News: बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी छत्तीसगढ़ मॉडल का भी प्रचार कर रही है, जिसके लिए 55 नेताओं की टीम ने मोर्चा संभाल रखा है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 05, 2025, 09:04 AM IST
बिहार चुनाव में छत्तीसगढ़ मॉडल का प्रचार
बिहार चुनाव में छत्तीसगढ़ मॉडल का प्रचार

Bihar Assembly Elections: बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार अब अपने चरम पर पहुंच गया है, इस बीच बीजेपी भी लगातार बिहार में पूरा दम लगा रही है. खास बात यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा छत्तीसगढ़ मॉडल का प्रचार करने में भी जुटी है. छत्तीसगढ़ में इसकी तैयारी 8 महीने पहले ही शुरू हो गई थी, जहां भाजपा एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के उन जिलों में सबसे ज्यादा काम कर रही थी, जहां बिहार के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं. पहले बिहार के लोगों को मोटिवेट किया गया, ताकि इसका असर विधानसभा चुनाव में भी दिखे. 

इन जिलों से फोकस 

भाजपा ने रायपुर, भिलाई-दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़, जशपुर, अंबिकापुर, कोरबा और मनेंद्रगढ़-चिरमिरी में अप्रैल से विशेष कार्यक्रम आयोजित किए थे, क्योंकि इन्हीं जिलों में बिहार के लोगों की सबसे ज्यादा संख्या छत्तीसगढ़ में होती है. इन कार्यक्रमों का मकसद था बिहार से जुड़े लोगों को यह बताना कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार किस तरह विकास कार्य कर रही है और एनडीए की सरकार बनने पर बिहार का चेहरा कैसे बदल सकता है. इन अभियानों के जरिए बिहार मूल के लोगों से अपील की गई कि वे अपने घर-परिवार को 'छत्तीसगढ़ मॉडल' और यहां की योजनाओं के बारे में बताएं. साथ ही, जो लोग अब भी बिहार के मतदाता हैं, उन्हें वोट डालने के लिए प्रेरित किया गया. 

इस पहल के तहत 250 ऐसे लोग तैयार हुए जिन्होंने अपनी इच्छा से बिहार जाकर भाजपा के समर्थन में गांव-गांव प्रचार शुरू कर दिया है. ये लोग अपने अनुभवों और छत्तीसगढ़ में हुए विकास कार्यों को बिहार के मतदाताओं के सामने रख रहे हैं. इसलिए यह लगातार बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार में भी जुटे हैं. 

छत्तीसगढ़ के 55 नेता जुटे 

छत्तीसगढ़ के करीब 55 नेता इस प्रचार में जुटे हैं. भाजपा संगठन के कई वरिष्ठ पदाधिकारी बिहार चुनाव की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, मुख्य प्रवक्ता संतोष पांडेय और हेमंत पाणिग्रही सहित कई नेता वहां की चुनावी रणनीति देख रहे हैं. पिछले चार महीने से सीजीएमएससी के अध्यक्ष दीपक महस्के भाजपा की सोशल मीडिया टीम को लीड कर रहे हैं, जबकि नान के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव को सिवान, गोपालगंज और छपरा की जिम्मेदारी दी गई है. अपेक्स बैंक अध्यक्ष केदारनाथ गुप्ता पश्चिम और पूर्वी चंपारण की 21 विधानसभाओं की कमान संभाले हुए हैं. 

मंत्रियों और विधायकों की भी ड्यूटी 

वहीं चुनाव में मंत्रियों और विधायकों की भी ड्यूटी लगी हुई है. बिहार चुनाव में छत्तीसगढ़ सरकार के दो मंत्री गजेंद्र यादव और लखनलाल देवांगन पूरी तरह चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं, जबकि सीएम विष्णुदेव साय की दो सभाएं भी बिहार में करवाई जा चुकी हैं,उपमुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा भी सक्रिय रूप से मैदान में हैं, जबकि अन्य मंत्रियों को दो से तीन दिन के लिए अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है. विधायक सुशांत शुक्ला और भावना बोहरा भी लगातार बिहार में लगातार प्रचार में जुटे हैं. भाजपा का मानना है कि छत्तीसगढ़ में हुए विकास और सुशासन के उदाहरण बिहार के मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं. पार्टी की रणनीति यह है कि छत्तीसगढ़ मॉडल को बिहार में एनडीए मॉडल के रूप में पेश किया जाए, ताकि यह दिखाया जा सके कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारें साथ मिलकर किस तरह तेजी से काम करती हैं.

