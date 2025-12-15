Advertisement
छत्तीसगढ़ में 3 चुनाव में खिलाया कमल, इस एक रणनीति ने नितिन नबीन को बनाया BJP का तुरुप का इक्का?

Nitin Nabin Strategy in Chhattisgarh: बिहार सरकार के मंत्री और छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रभारी नितिन नबीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है. नितिन नबीन अपनी योजना और रणनीति से छत्तीसगढ़ में बीजेपी को लगातार तीन चुनावों में जीत दिला चुके हैं. अब उनके ऊपर राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी है.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Dec 15, 2025, 11:53 AM IST
Nitin Nabin Role in Chhattisgarh Assembly Election: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने संगठनात्मक स्तर पर बड़ा बदलाव करते हुए बिहार सरकार के मंत्री और छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रभारी नितिन नबीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है. नितिन नबीन की पहचान एक युवा नेता के तौर पर रही है और वो अपनी रणनीति के लिए जाने जाते हैं. नितिन नबीन ने अपनी योजना और रणनीति से छत्तीसगढ़ में बीजेपी को लगातार तीन चुनावों में जीत दिलाई है और अब उनके ऊपर राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है.

नितिन नबीन की रणनीति और BJP ने लहराया परचम

साल 2023 का छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती थी. राज्य में भूपेश बघेल की सरकार थी और तब कांग्रेस को सत्ता से हटाने में नितिन नबीन ने अहम भूमिका निभाई थी. साल 2019 में बीजेपी ने नितिन नबीन को सिक्किम का प्रभारी बनाया और उनके प्रभारी रहते सिक्किम में पहली बार बीजेपी के 2 विधायक जीते थे. इसके बाद बीजेपी ने नितिन नबीन को बड़ी चुनौती दी और साल 2021 में उन्हें छत्तीसगढ़ में सह प्रभारी बनाकर भेजा. उस दौरान डी पुरंदेश्वरी छत्तीसगढ़ की प्रभारी थीं, लेकिन पार्टी ने उन्हें भी हटा दिया और उनकी जगह ओम माथुर को जिम्मेदारी दी गई.

नितिन नबीन ने इस चुनौती को स्वीकार किया और एक खास रणनीति से बीजेपी की छत्तीसगढ़ की सत्ता में वापसी करा दी. उन्होंने प्लान बनाया और एक-एक विधानसभा का दौरा करने खुद निकल पड़े. उन्होंने ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ताओं को कनेक्ट किया और जोश भरने का काम किया. इसके साथ ही उन्होंने टिकट वितरण में भी अहम भूमिका निभाई. उनके ग्राउंड कनेक्ट और माइक्रो-मैनेजमेंट की वजह से भाजपा ने छत्तीसगढ़ में अप्रत्याशित जीत हासिल की.

ये भी पढ़ें- कई मंत्रियों की होगी छुट्टी, नए चेहरों को मिलेगा मौका; MP में मंत्रिमंडल विस्तार की आहट तेज, CM मोहन यादव ने अमित शाह से की मुलाकात

प्रभारी और फिर लोकसभा चुनाव में लहराया परचम

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद पार्टी ने नितिन नबीन पर भरोसा जताया और लोकसभा चुनाव के पहले उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना दिया. नितिन नबीन लोकसभा चुनाव में भी खरे उतरे और उन्होंने 11 में से 10 सीटों पर बीजेपी को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की 11 में 9 सीटों पर जीत दर्ज की थी.

नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में भी खिला कमल

विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी का परचम लहराने के बाद नितिन नबीन के ऊपर लोकल चुनाव में कमल खिलाने की बारी थी. लोकसभा चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव हुए. इसमें भी बीजेपी ने परचम लहराया और नितिन नबीन ने साबित कर दिया कि वे एक कुशल राजनीतिज्ञ के साथ-साथ कुशल रणनीतिकार भी हैं. नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में भी हर ओर कमल खिलने के बाद नितिन नबीन का नाम दिल्ली तक गूंज उठा.

खुद जीत चुके हैं 5 विधानसभा चुनाव

नितिन नबीन दिग्गज भाजपा नेता नवीन किशोर सिन्हा के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री हैं. नितिन बिहार विधानसभा में पटना जिले की बांकीपुर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और अब तक पांच बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं. पिछले महीने हुए बिहार विधानसभा चुनाव में बांकीपुर विधानसभा सीट से नितिन नबीन ने आरजेडी उम्मीदवार रेखा कुमारी को 51936 वोटों से हराया था. इससे पहले नितिन नबीन ने 2020 में करीब 83068 वोटों से जीत जीत दर्ज की थी और शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा (कांग्रेस) को हराया था.

