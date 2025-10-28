छत्तीसगढ़ के स्कूलों में बनेगा 'बुक बैंक', नहीं होगी किताबों की कमी, होगा फायदा

Chhattisgarh School Book Bank: छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग एक नया प्रयोग करने वाला है, जहां राज्य के सभी स्कूलों में 'बुक बैंक' बनाए जाएंगे, जहां छात्र पुरानी किताबें देंगे और नई किताब मिलने तक पढ़ाई जारी रहेगी. दरअसल, किताबें देर से मिलने पर पढ़ाई बाधित हो जाती है, ऐसे में यह प्रयोग किया जा रहा है. प्रत्येक सरकारी स्कूल में बुक बैंक की जिम्मेदारी प्राचार्य की होगी, परीक्षा के बाद छात्र स्कूल को पुरानी किताबें लौटाएंगे, जहां छटाई के बाद अच्छी हालत वाली किताबें रखी जाएंगी. कक्षा 1 से 10 वीं तक के लिए लागू व्यवस्था होगी.

छत्तीसगढ़ में लागू होगी व्यवस्था

स्कूलों में बुक बैंक बनाने की यह सुविधा जल्द लागू होगी. यह नई व्यवस्था शिक्षा सत्र 2025-26 से पूरे राज्य में लागू की जाएगी, लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर ने इस संबंध में सभी संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं. फिलहाल यह योजना कक्षा पहली से लेकर दसवीं तक के लिए लागू होगी. गौरतलब है कि इन कक्षाओं में छात्रों को छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम और एनसीईआरटी पाठ्यक्रम की किताबें फ्री में दी जाती हैं, ऐसे में अब इन किताबों का सही प्रयोग करने की दिशा में काम किया जा रहा है.

अक्सर शिक्षा सत्र की शुरुआत में स्कूलों तक किताबें समय पर नहीं पहुंचने की समस्या सामने आती है, ऐसे में शिक्षकों को बच्चों को पढ़ाने में कठिनाई होती है. इसी समस्या के समाधान के लिए बुक बैंक पर काम करने का फैसला छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग ने किया है. ताकि जरूरत पड़ने पर पुरानी किताबों का उपयोग कर शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चल सके. नए नियम के हिसाब से छात्रों को शिक्षा सत्र के अंत में वितरित की गई पाठ्यपुस्तकें स्कूल को वापस करनी होंगी. वापस ली गई किताबों में जो पुस्तकें अच्छी स्थिति में होंगी, उन्हें स्कूल में सुरक्षित रखा जाएगा. अगले सत्र की शुरुआत में यदि नई किताबें समय पर स्कूलों तक नहीं पहुंच पाती हैं, तो इन्हीं पुरानी किताबों से बच्चों को पढ़ाया जाएगा.

स्कूल प्रबंधन करेंगे देखरेख

छत्तीसगढ़ में स्कूल बुक बैंकों की देखरेख का जिम्मा स्कूल के प्राचार्य के साथ-साथ प्रबंधन होगा. बुक बैंक की स्थापना और संचालन की जिम्मेदारी संबंधित विद्यालय के संस्था प्रमुख की होगा, वे शिक्षकों को निर्देश देंगे कि वे बच्चों को किताबों को संभालकर रखने और सत्र समाप्त होने पर उन्हें वापस जमा करने के लिए प्रेरित करें.

