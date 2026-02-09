रायपुर में फिर हेराफेरी: 100 गुना पैसा करने का दिया झांसा, भागने से पहले हुआ खेला

Raipur News: फिल्म हेराफेरी तो सबने देखी होगी, जहां पैसा डबल करने के नाम पर फ्रॉड किया जाता है. लेकिन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तो ऐसा मामला सामने आया है, जो फिल्म से भी आगे निकल गया. क्योंकि यहां यहां एक हैरान कर देने वाली ठगी की वारदात सामने आई है, जहां तंत्र–मंत्र के जरिये 100 गुना पैसा डबल करने का झांसा देकर एक कारोबारी से साढ़े तीन लाख रुपये की ठगी हुई है. बताया जा रहा है कि आरोपी भागने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस को उससे पहले ही पूरी जानकारी मिल गई और दोनों ठगों को पुलिस ने धर लिया.

पैसा 100 गुना करने का झांसा

पीड़ित कारोबारी रुस्तम कुर्रे ने रायपुर पुलिस को बताया कि उसे राहुल भारती और मयंक दास नाम के दो शख्सों ने पैसा 100 गुना करने का लालच दिया था. जहां 3.50 लाख को 3.50 करोड़ बनाने का दावा किया गया था. रुस्तम कुर्रे ने बताया कि आरोपियों ने उसे को तंत्र विद्या और पूजा–पाठ के नाम पर अपने जाल में फंसाया, जहां कारोबारी को ऑफिस में पूजा करने का बहाने ले जाया गया, फिर यहां से श्मशान से मिट्टी लाने के नाम पर साढ़े तीन लाख रुपये नगद लेकर आरोपी फरार हो गए. जब वह बहुत देर तक नहीं लौटे तो पीड़ित को पूरा खेल समझ में आया, जिसके बाद तुरंत मामले की जानकारी पुलिस को दी गई.

पश्चिम बंगाल भागने की फिराक में थे आरोपी

पुलिस ने बताया कि दो शातिर ठग राहुल भारती और मयंक दास ने ठगी को अंजाम दिया है. आरोपियों ने कमरे में झोले के अंदर नकली नोट भरकर कारोबारी को गुमराह किया था, पीड़ित कारोबारी रुस्तम कुर्रे ने मामले की शिकायत गुढ़ियारी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया. डीसीपी वेस्ट मयंक गुर्जर ने बताया कि शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. उनके कब्जे से ठगी की रकम भी बरामद कर ली गई है, बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी पश्चिम बंगाल भागने की फिराक में थे.

पुलिस ने बताया कि ठगों ने कारोबारी को अपने जाल में ऐसा फंसाया था कि वह सबकुछ भूल गया. उसने पैसों की बारिश होने की दावा किया था, जबकि उसे वीडियो भी दिखाए थे, जिससे कारोबारी पूरी तरह से उनकी बातों आ गया और ठगी की इस वारदात को अंजाम दिया गया. फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस तरह की ठगी में और कौन-कौन शामिल है. क्योंकि पुलिस को इस बात की भी आशंका है कि यह बड़ा गिरोह हो सकता है, जो ठगी की और वारदातों को भी अंजाम दे चुका होगा.

