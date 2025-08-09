छत्तीसगढ़ में फिर अटका मंत्रिमंडल विस्तार ! विदेश गए राज्यपाल, दावेदारों को कितना इंतजार ?

Chhattisgarh News: सीएम विष्णुदेव साय के वापस दिल्ली से लौटने के बाद छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तज हो गई हैं, लेकिन फिलहाल तो यह विस्तार एक बार फिर अटकता दिख रहा है. क्योंकि जैसे ही सीएम साय दिल्ली से वापस लौटे तो मंत्रिमंडल में जगह पाने की इच्छा रखने वाले विधायकों ने रायपुर में डेरा जमा लिया था. लेकिन इस बीच छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका विदेश प्रवास पर चले गए हैं, जिससे विस्तार और आगे बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि राज्यपाल 14 अगस्त को वापस लौटेंगे और अगले दिन 15 अगस्त हैं, ऐसे में इसके बाद ही कुछ हलचल शुरू हो सकती है. वहीं मंत्री बनने की रेस में शामिल विधायकों ने रायपुर से दिल्ली तक लॉबिंग शुरू कर दी है. हालांकि माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार भले ही रुक सकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ भाजपा संगठन का विस्तार एक दो दिन में ही होने वाला है, जिससे रायपुर में हलचल बढ़ी हुई है.

सीएम साय ने दिए थे संकेत

दरअसल, दिल्ली से लौटने के बाद जब सीएम विष्णुदेव साय से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था कि मंत्रिमंडल विस्तार भी होगा और संगठन विस्तार भी होगा. जिससे यह माना जा रहा है कि भले ही विस्तार में देर लग रही है. लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार छत्तीसगढ़ में होगा जरूर. क्योंकि 17 महीने की सरकार हो चुकी है लेकिन मंत्रिमंडल में अभी भी दो जगह खाली है, यानि मंत्रिपरिषद पूरा नहीं है. जब सरकार का गठन हुआ था, तब मंत्रिमंडल में 12 सदस्य थे. लेकिन बाद में बृजमोहन अग्रवाल ने सांसद बनने के बाद मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था. जिसके बाद फिलहाल मंत्रिमंडल में 11 ही सदस्य है और दो की जगह खाली है.

मंत्रिपद के प्रमुख दावेदार

अमर अग्रवाल

अजय चंद्राकर

गजेंद्र यादव

राजेश अग्रवाल

गुरू खुशवंत साहेब

दरअसल, इनमें अमर अग्रवाल और अजय चंद्राकर पहले भी रमन सरकार में लगातार मंत्री रह चुके हैं. वहीं गजेंद्र यादव, गुरु खुशवंत साहेब और राजेश अग्रवाल भी इस बार कैबिनेट में शामिल के प्रबल दावेदार है. हालांकि अभी तय नहीं है. क्योंकि महिलाओं में रेणुका सिंह और लता उसेंडी का नाम भी मंत्रिमंडल के दावेदारों में चल रहा है. माना जा रहा है कि जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार छत्तीसगढ़ में हो सकता है.

संगठन विस्तार तय

हालांकि छत्तीसगढ़ भाजपा का संगठन विस्तार तय माना जा रहा है. माना जा रहा है कि 10 से 11 अगस्त के बीच में बीजेपी संगठन की नई कार्यकारिणी आ सकती है. जिसमें इस बार कुछ नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं.

