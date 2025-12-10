छत्तीसगढ़ में साय सरकार का बड़ा फैसला, सरेंडर नक्सलियों का केस वापस लिए जाएंगे

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ सरकार सरेंडर करने वाले सभी नक्सलियों के केस वापस लेगी, बुधवार को सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है. जिसके लिए कैबिनेट में एक उप समिति और जिला स्तरीय कमेटी बनाने का फैसला लिया गया है, जिसमें अच्छा व्यवहार और नक्सल हिंसा छोड़ने वाले लोगों को राहत दी जाएगी. बता दें कि हाल ही में बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने सरेंडर किया है, ऐसे में यह फैसला अहम साबित हो सकता है. क्योंकि इससे प्रभावित होकर और भी नक्सली आने वाले समय में सरेंडर कर सकते हैं.

