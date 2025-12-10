Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3035970
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

छत्तीसगढ़ में साय सरकार का बड़ा फैसला, सरेंडर नक्सलियों का केस वापस लिए जाएंगे

Surrendered Naxalites Case Withdrawn: छत्तीसगढ़ की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जहां सरेंडर नक्सलियों के केस वापस लिए जाएंगे, यह फैसला साय कैबिनेट की बैठक में हुआ है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 10, 2025, 01:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

साय कैबिनेट की बैठक
साय कैबिनेट की बैठक

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ सरकार सरेंडर करने वाले सभी नक्सलियों के केस वापस लेगी, बुधवार को सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है. जिसके लिए कैबिनेट में एक उप समिति और जिला स्तरीय कमेटी बनाने का फैसला लिया गया है, जिसमें अच्छा व्यवहार और नक्सल हिंसा छोड़ने वाले लोगों को राहत दी जाएगी. बता दें कि हाल ही में बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने सरेंडर किया है, ऐसे में यह फैसला अहम साबित हो सकता है. क्योंकि इससे प्रभावित होकर और भी नक्सली आने वाले समय में सरेंडर कर सकते हैं. 

अपेडट जारी है...

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

surrendered naxalites case withdrawnChhattisgarh Cabinet Meeting

Trending news

indigo news
इंडिगो पर ₹9000 करोड़ का जुर्माना लगाने की मांग, CG सिविल सोसाइटी ने भेजा लीगल नोटिस
bhind news
भिंड में भीषण हादसा, नहर में ट्रैक्टर गिरने से एक ही परिवार के कई लोगों की मौत
ujjain news
उज्जैन में इंस्टाग्राम रील बनाकर युवक ने दी जान, खुद रिकॉर्ड किया वीडियो,क्या थी वजह
Mandsaur News
12वीं टॉपर को फर्जी अफीम केस में फंसाया, SP ने कुबूल की गलती, 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड
bhopal news
भोपाल में 2 बांग्लादेशी फर्जी तरीके से पासपोर्ट बनवाकर हुए फरार, पुलिस कर रही तलाश
bhopal news
शादी की चाह में कहीं आप न फंस जाए जाल में, एक्टिव हुआ शादी कराने वाला गिरोह
raipur news
रायपुर पुलिस में आधी रात फेरबदल, 9 इंस्पेक्टरों का ट्रांसफर, कई थानेदार लाइन अटैच
khajuraho news
फूड पॉइजनिंग से 3 की मौत पर उबला गुस्सा, सड़क पर उतरे लोग; ADM ने खाई मां कसम तब...
mp news
रोया, भागा, और वैन पर कूदा! आशिक का हाई वोल्टेज ड्रामा, शादी अटकी तो बेकाबू हुआ युवक
mp news
उज्जैन संभाग बना हर घर जल योजना में प्रदेश में नंबर-1, लाखों घरों तक पहुंचा कनेक्शन