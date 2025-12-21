Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3048384
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

अरहर ₹8000, मूंग ₹8768...छत्तीसगढ़ के किसानों को केंद्र की बड़ी सौगात, दलहन-तिलहन खरीदी को मिली हरी झंडी

Chhattisgarh News: केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के किसानों से दलहन और तिलहन की सरकारी खरीदी (उपार्जन) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. मार्कफेड सहकारी समितियों के माध्यम से खरीफ सीजन में फसलों की सरकारी खरीदी की जाएगी.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 21, 2025, 10:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अरहर ₹8000, मूंग ₹8768...छत्तीसगढ़ के किसानों को केंद्र की बड़ी सौगात, दलहन-तिलहन खरीदी को मिली हरी झंडी

Chhattisgarh News: केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ की कृषि अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने के लिए एक अहम फैसला लिया है. दालों और तिलहन की खरीद के लिए राज्य सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंज़ूरी दे दी है. इस योजना के तहत, सरकार अब राज्य के किसानों से अरहर, मूंग, उड़द, सोयाबीन और मूंगफली जैसी फसलों की खरीद सुनिश्चित करेगी. मार्कफेड कोऑपरेटिव सोसाइटियों के ज़रिए खरीद करेगा. खरीफ सीज़न के दौरान खरीद के लिए 425 करोड़ रुपये मंज़ूर किए गए हैं.

छत्तीसगढ़ के किसानों को केंद्र की बड़ी सौगात
दरअसल, केंद्र सरकार ने दालों और तिलहन की खरीद को मंज़ूरी देकर छत्तीसगढ़ के किसानों को बड़ी राहत दी है. यह खरीद राज्य की सहकारी संस्था मार्कफेड के ज़रिए की जाएगी. केंद्र सरकार ने खरीफ सीज़न में दालों और तिलहन की खरीद के लिए ₹425 करोड़ मंज़ूर किए हैं. बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ और रबी दोनों सीज़न को मिलाकर कुल 1.22 लाख मीट्रिक टन फसलों की खरीद का प्रस्ताव भेजा था. केंद्र सरकार ने फिलहाल खरीफ सीज़न के लिए 50,000 मीट्रिक टन को मंज़ूरी दी है.

जानें क्या-क्या हैं शामिल
बता दे कि छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ और रबी सीज़न के लिए कुल 122,000 मीट्रिक टन दालों और तिलहनों की खरीद के लिए केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था. इसमें खरीफ सीज़न के लिए 50,000 मीट्रिक टन और रबी सीज़न के लिए 72,000 मीट्रिक टन शामिल है. फिलहाल, केंद्र सरकार ने खरीफ फसलों की खरीद के लिए मंज़ूरी दे दी है, जिसके तहत 21,330 मीट्रिक टन अरहर, 25,530 मीट्रिक टन उड़द, 240 मीट्रिक टन मूंग, 4,210 मीट्रिक टन सोयाबीन और 4,210 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद की जाएगी. इन फसलों की खरीद पर कुल ₹425 करोड़ खर्च किए जाएंगे. बता दें कि भारत सरकार ने साल 2025-26 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) इस प्रकार घोषित किया है. अरहर ₹8000 प्रति क्विंटल, मूंग ₹8768, उड़द ₹7800, मूंगफली ₹7800, और सोयाबीन ₹5328 प्रति क्विंटल.

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

chhattisgarh newsraipur news

Trending news

Dense fog
घने कोहरे ने थामी ट्रेनों की रफ्तार: एमपी में कई ट्रेनें लेट, देखें पूरी लिस्ट
bhopal news
अब ट्रैफिक की NO झंझट! भोपाल में आज से जनता के लिए दौड़ेगी मेट्रो, जानिए रुट
raipur news
यात्रीगण कृपया ध्यान दें ! 4 दिनों तक 21 ट्रेनें रहेंगी रद्द, यात्रा से पहले देखें
road accident
तेज रफ्तार ने मचाया कहर: एमपी में सड़क हादसों ने ली 5 जानें, 10 घायल...
Illegal mining
SECL चिरमिरी की बंद माइंस में माफिया राज! रेत और कोयले का अवैध उत्खनन बेखौफ जारी...
indore news
कोर्ट में लुटेरी दुल्हन का हाई वोल्टेज ड्रामा, शादी के नाम पर ठगी, पुलिस ने पकड़ा
damoh news
एमपी में साइबर ठगों का आतंक! फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर दमोह एसपी को बनाया निशाना
mp news
किसान ने CM ने मांग ली अनोखी चीज, पत्र लिखकर आने-जाने के लिए की डिमांड, जानिए मामला
mp employee
नए साल के बाद जारी रहेगी 5-डे वर्किंग व्यवस्था! एमपी के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी
cm mohan yadav
जब सूर्य खुद देगा प्रमाण…साल के सबसे छोटे दिन डोंगला में होगा विज्ञान का महापरीक्षण