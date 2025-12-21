अरहर ₹8000, मूंग ₹8768...छत्तीसगढ़ के किसानों को केंद्र की बड़ी सौगात, दलहन-तिलहन खरीदी को मिली हरी झंडी

Chhattisgarh News: केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ की कृषि अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने के लिए एक अहम फैसला लिया है. दालों और तिलहन की खरीद के लिए राज्य सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंज़ूरी दे दी है. इस योजना के तहत, सरकार अब राज्य के किसानों से अरहर, मूंग, उड़द, सोयाबीन और मूंगफली जैसी फसलों की खरीद सुनिश्चित करेगी. मार्कफेड कोऑपरेटिव सोसाइटियों के ज़रिए खरीद करेगा. खरीफ सीज़न के दौरान खरीद के लिए 425 करोड़ रुपये मंज़ूर किए गए हैं.

छत्तीसगढ़ के किसानों को केंद्र की बड़ी सौगात

दरअसल, केंद्र सरकार ने दालों और तिलहन की खरीद को मंज़ूरी देकर छत्तीसगढ़ के किसानों को बड़ी राहत दी है. यह खरीद राज्य की सहकारी संस्था मार्कफेड के ज़रिए की जाएगी. केंद्र सरकार ने खरीफ सीज़न में दालों और तिलहन की खरीद के लिए ₹425 करोड़ मंज़ूर किए हैं. बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ और रबी दोनों सीज़न को मिलाकर कुल 1.22 लाख मीट्रिक टन फसलों की खरीद का प्रस्ताव भेजा था. केंद्र सरकार ने फिलहाल खरीफ सीज़न के लिए 50,000 मीट्रिक टन को मंज़ूरी दी है.

जानें क्या-क्या हैं शामिल

बता दे कि छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ और रबी सीज़न के लिए कुल 122,000 मीट्रिक टन दालों और तिलहनों की खरीद के लिए केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था. इसमें खरीफ सीज़न के लिए 50,000 मीट्रिक टन और रबी सीज़न के लिए 72,000 मीट्रिक टन शामिल है. फिलहाल, केंद्र सरकार ने खरीफ फसलों की खरीद के लिए मंज़ूरी दे दी है, जिसके तहत 21,330 मीट्रिक टन अरहर, 25,530 मीट्रिक टन उड़द, 240 मीट्रिक टन मूंग, 4,210 मीट्रिक टन सोयाबीन और 4,210 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद की जाएगी. इन फसलों की खरीद पर कुल ₹425 करोड़ खर्च किए जाएंगे. बता दें कि भारत सरकार ने साल 2025-26 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) इस प्रकार घोषित किया है. अरहर ₹8000 प्रति क्विंटल, मूंग ₹8768, उड़द ₹7800, मूंगफली ₹7800, और सोयाबीन ₹5328 प्रति क्विंटल.

