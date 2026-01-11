Advertisement
छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मियों की बल्ले-बल्ले, बढ़ गया महंगाई भत्ता; अब केंद्र के बराबर मिलेगा DA

CG News: छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मियों के लिए खुशखबरी है. सीएम विष्णु देव साय ने घोषणा करते हुए बताया है कि प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ता में बढोतरी की गई है. महंगाई भत्ता में 3 प्रतिशत की बढोतरी की गई है. 

DA hike for cg government employees: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है. राज्य कर्मचारी संघ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर किया जाएगा. अभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 58 प्रतिशत DA मिलता है, जबकि राज्य कर्मचारियों को 55 प्रतिशत मिल रहा था. इस फैसले के बाद राज्य कर्मचारियों का DA 3 प्रतिशत बढ़ जाएगा.

ये खबर अभी-अभी आई है. और जानकारी मिलते ही खबर अपडेट की जाएगी। ताजा अपडेट जानने के लिए रिफ्रेश करें.

