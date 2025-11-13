छत्तीसगढ़ में आने वाली है कांग्रेस-जिलाध्यक्षों की लिस्ट, क्या यहां भी 'उदयपुर फॉर्मूला' होगा लागू

Chhattisgarh Congress Jila Adhyaksh: छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जिलाध्यक्षों की लिस्ट का इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस छत्तीसगढ़ में जिलाध्यक्षों के नामों की घोषणा कर देगी, दिल्ली में पीसीसी चीफ दीपक बैज की कांग्रेस आलाकमान के साथ-साथ छत्तीसगढ़ कांग्रेसके प्रभारी सचिन पायलट के साथ भी बातचीत हो चुकी है, ऐसे में जिलाध्यक्षों की नई लिस्ट जल्द ही जारी हो सकती है. माना जा रहा है कि लिस्ट में कुछ पुराने नेताओं की भी वापसी हो सकती है, जबकि ज्यादातर चेहरे इस बार नए होंगे.

संगठन में दिखेगा बदलाव

राजनीतिक जानकारों की माने तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जिलाध्यक्षों की नियुक्तियों के बाद संगठन में बदलाव दिखेगा. इस बार छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 41 जिलाध्यक्षों में जिसमें शहरी और ग्रामीण में से केवल पांच को ही दोबारा मौका दे सकती है, बाकि के सभी चेहरे नए होने वाले हैं. इनमें वही पदाधिकारी शामिल हैं जिन्हें लगभग छह महीने पहले ही नियुक्त किया गया था, जिन जिलों का संगठनात्मक प्रदर्शन कमजोर रहा, वहां बदलाव तय माना जा रहा है. कांग्रेस नेतृत्व ने संकेत दिए हैं कि पंजाब और उत्तराखंड की तर्ज पर अगले चार दिनों में छत्तीसगढ़ के जिलाध्यक्षों के नाम भी अंतिम रूप ले लेंगे.

उदयपुर फॉर्मूला होगा लागू

माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में उदयपुर फॉर्मूला लागू होगा, जिसमें जिलाध्यक्षों को पॉवर देने का प्रस्ताव पास किया गया था. इसके तहत हर छह महीने में जिलाध्यक्षों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी, पार्टी ने तय किया है कि जहां बेहतर परिणाम मिले हैं, वहां निरंतरता बरकरार रखी जाएगी. दुर्ग, पाटन, सरगुजा, अंबिकापुर और बलरामपुर जिलों के अध्यक्षों को फिर से जिम्मेदारी मिलने की संभावना जताई जा रही है.वहीं कांग्रेस इस बार संगठन में एक व्यक्ति, एक पद के सिद्धांत को सख्ती से लागू कर सकती है. उदयपुर चिंतन शिविर में तय किए गए इस फॉर्मूले के मुताबिक अब किसी भी नेता को एक से अधिक जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी. ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जिम्मेदारी मिल सके.

कुल मिलाकर नई जिलाध्यक्षों की सूची जारी होते ही छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन का चेहरा काफी बदलने वाला है, पार्टी ने लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, अब सिर्फ आधिकारिक घोषणा का इंतजार है. माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस इस बार संगठन में कुछ अहम बदलाव करने की तैयारी में है.

