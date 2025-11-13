Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3000576
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

छत्तीसगढ़ में आने वाली है कांग्रेस-जिलाध्यक्षों की लिस्ट, क्या यहां भी 'उदयपुर फॉर्मूला' होगा लागू

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जिलाध्यक्षों की लिस्ट का इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि माना जा रहा है कि जल्द ही कांग्रेस के नए जिलाध्यक्षों की लिस्ट आने वाली है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 13, 2025, 05:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

छत्तीसगढ़ की खबरें
छत्तीसगढ़ की खबरें

Chhattisgarh Congress Jila Adhyaksh: छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जिलाध्यक्षों की लिस्ट का इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस छत्तीसगढ़ में जिलाध्यक्षों के नामों की घोषणा कर देगी, दिल्ली में पीसीसी चीफ दीपक बैज की कांग्रेस आलाकमान के साथ-साथ छत्तीसगढ़ कांग्रेसके प्रभारी सचिन पायलट के साथ भी बातचीत हो चुकी है, ऐसे में जिलाध्यक्षों की नई लिस्ट जल्द ही जारी हो सकती है. माना जा रहा है कि लिस्ट में कुछ पुराने नेताओं की भी वापसी हो सकती है, जबकि ज्यादातर चेहरे इस बार नए होंगे. 

संगठन में दिखेगा बदलाव 

राजनीतिक जानकारों की माने तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जिलाध्यक्षों की नियुक्तियों के बाद संगठन में बदलाव दिखेगा. इस बार छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 41 जिलाध्यक्षों में जिसमें शहरी और ग्रामीण में से केवल पांच को ही दोबारा मौका दे सकती है, बाकि के सभी चेहरे नए होने वाले हैं. इनमें वही पदाधिकारी शामिल हैं जिन्हें लगभग छह महीने पहले ही नियुक्त किया गया था, जिन जिलों का संगठनात्मक प्रदर्शन कमजोर रहा, वहां बदलाव तय माना जा रहा है. कांग्रेस नेतृत्व ने संकेत दिए हैं कि पंजाब और उत्तराखंड की तर्ज पर अगले चार दिनों में छत्तीसगढ़ के जिलाध्यक्षों के नाम भी अंतिम रूप ले लेंगे. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः छत्तीसगढ़ विधानसभा के 25 साल के सफर का समापन, पुराने भवन में होगा आखिरी सत्र

उदयपुर फॉर्मूला होगा लागू 

माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में उदयपुर फॉर्मूला लागू होगा, जिसमें जिलाध्यक्षों को पॉवर देने का प्रस्ताव पास किया गया था. इसके तहत हर छह महीने में जिलाध्यक्षों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी, पार्टी ने तय किया है कि जहां बेहतर परिणाम मिले हैं, वहां निरंतरता बरकरार रखी जाएगी. दुर्ग, पाटन, सरगुजा, अंबिकापुर और बलरामपुर जिलों के अध्यक्षों को फिर से जिम्मेदारी मिलने की संभावना जताई जा रही है.वहीं कांग्रेस इस बार संगठन में एक व्यक्ति, एक पद के सिद्धांत को सख्ती से लागू कर सकती है. उदयपुर चिंतन शिविर में तय किए गए इस फॉर्मूले के मुताबिक अब किसी भी नेता को एक से अधिक जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी. ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जिम्मेदारी मिल सके. 

कुल मिलाकर नई जिलाध्यक्षों की सूची जारी होते ही छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन का चेहरा काफी बदलने वाला है, पार्टी ने लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, अब सिर्फ आधिकारिक घोषणा का इंतजार है. माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस इस बार संगठन में कुछ अहम बदलाव करने की तैयारी में है. 

ये भी पढ़ेंः MP में तैयार हुआ निगम मंडलों में नियुक्ति का फॉर्मूला, इन नेताओं को मिल सकती है जगह

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

chhattisgarh newschhattisgarh congress district presidents

Trending news

mp news
मोहब्बत का हाईटेंशन ड्रामा, प्रेमिका को बुलाने की जिद में टावर पर चढ़ा सिरफिरा आशिक
mp news
फर्जी दस्तावेजों के साथ बांग्लादेशी महिला गिरफ्तार,ग्वालियर में करती थी वेश्यावृत्ति
durg news
दुर्ग में ममता हुई शर्मसार! मंदिर के दरवाजे पर कपड़े में लिपटी मिली दूधमुंही बच्ची
ujjain scam news
बड़नगर में नकली वकील का पर्दाफाश, कोर्ट फीस की फर्जी रसीदों से लाखों की हेराफेरी
Bhopal Metro
जल्द दौड़ेगी भोपाल में मेट्रो! जानिए कब पीएम दिखाएंगे हरी झंडी?
ujjain news
उज्जैन को मिलेगी एक और सौगात, सिंहस्थ से पहले बनेगा शनिलोक! CM मोहन ने की घोषणा
durg news
इंस्टा-फेसबुक पर भूलकर भी न डालें ऐसी पोस्ट! दुर्ग से 7 गिरफ्तार
Sidhi news
सीधी में बड़ा सड़क हादसा, अमिलिया से आ रही बस पलटी, कई यात्री घायल
ujjain news
महाकाल के कोतवाल कालभैरव की सवारी आज, कैदियों को देंगे दर्शन, यहां होगी खास पूजा
dhirendra shastri
पं. धीरेंद्र शास्त्री ने बच्चों को दिया संदेश, वाल्मीकि समाज संग बैठकर किया भोजन