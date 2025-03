CG Breaking: छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने जारी की जिलाध्यक्षों की लिस्ट, जानिए किसे कहां मिली जिम्मेदारी

Chhattisgarh Congress District President List: छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है. छत्तीसगढ़ में बहुप्रतीक्षित जिला अध्यक्षों की पहली लिस्ट आ गई है. छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 11 जिलों में नए जिला अध्यक्षों की घोषणा की है. इसको लेकर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने आदेश जारी किया है. देखिए पूरी लिस्ट...

जानिए किसे कहां मिली जिम्मेदारी...

ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से जारी आदेश के मुताबिक, बालोद में चंद्रेश हिरवानी, दुर्ग (ग्रामीण) राकेश ठाकुर, नारायणपुर में बिसेल नाग, कोंडागांव में बुधराम नेताम, कोरबा (शहर) नाथूलाल यादव, कोरबा (ग्रामीण) मनोज चौहान, बलौदाबाजार में सुमित्रा घृतलहरे, सारंगढ़-बिलागढ़ में ताराचंद देवांगन, सरगुजा में बालकृष्ण पाठक, बलरामपुर में कृष्ण प्रताप सिंह और बेमेतरा में आशीष छाबड़ा अध्यक्ष बनाए गए हैं.

Hon'ble Congress President has approved the proposal for the appointment of the Presidents of the following District/City Congress Committees of the Chhattisgarh Pradesh Congress Committee with immediate effect. pic.twitter.com/DdPBd6zX8e

— INC Sandesh (@INCSandesh) March 22, 2025