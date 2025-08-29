CG Bijli Bill Rate: छत्तीसगढ़ में आम आदमी को जोर का झटका, अब बिजली बिल के देने होंगे दोगुने दाम

CG Bijli Bill Rate: छत्तीसगढ़ में आम आदमी को बिजली का जोर से झटका लगा है. छत्तीसगढ़ सरकार ने ''बिजली बिल हाफ'' योजना में बड़ा बदलाव कर दिया है. यहां पिछले 06 साल 400 यूनिट तक की बिजली बिल पर मिल रही 50 प्रतिशत की सब्सिडी को खत्म कर दिया गया है. अब सिर्फ 100 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ता को ही 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. इससे अधिक इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ता को पूरा बिल भरना होगा.

अगस्त से हुआ बदलाव

दरअसल, छत्तीसगढ़ सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना में एक अगस्त से ही बदलाव कर दिया है. जिसका असर सितंबर माह के शुरुआत में आने वाले बिल में देखने को मिलेगा. यह बिजली बिल उन घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल बिगाड़ सकता है, 400 यूनिट तक बिजली की खपत कर रहे थे. जिसमें उन्हें 558 रुपये से 1223 रुपये तक की बचत हो रही थी. एक अगस्त से हुए इस बदलाव का सबसे अधिक असर मध्यमवर्गीय परिवार पर देखने को मिलेगा.

भूपेश सरकार लाई थी स्कीम

गौरतलब है कि छह साल पहले छत्तीसगढ़ की तत्कालीन भूपेश बघेल की सरकार आम लोगों को बिजली में राहत देने के लिए बिजली बिल हाफ योजना ले आई थी. इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 400 यूनिट तक बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही थी. लेकिन इसको लेकर बिजली कंपनी का कहना है कि उन्हें इससे भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है. जिसके कारण साय सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना में यह बदलाव किया है. अब यह छूट सिर्फ उन्हें ही मिलेगी, जो 100 यूनिट से कम बिजली की खपत करते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

जुलाई में बढ़े थे बिजली के दाम

बता दें कि अगस्त की उमस वाली गर्मी में लोग जमकर कूलर और एसी का इस्तेमाल किए होंगे. जिसके कारण बिजली की खपत बढ़ गई है. वहीं, सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना का दायरा कम करके आम लोगों को झटका दे दिया है. यही नहीं इससे पहले जुलाई में ही छत्तीसगढ़ में बिजली बिल की दरों में बढ़ोत्तरी भी हुई थी. ऐसे में इसका पूरा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा और सितंबर में उनका बजट बिगड़ सकता है.

ये भी पढ़ें- MP News: स्मार्ट मीटर वालों की बल्ले-बल्ले, सुबह से शाम तक 20% सस्ती मिलेगी बिजली

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. रायपुर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.