किसान भाईयों के लिए बड़ी खुशखबरी! केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को दिया 60,000 टन अतिरिक्त यूरिया
किसान भाईयों के लिए बड़ी खुशखबरी! केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को दिया 60,000 टन अतिरिक्त यूरिया

Kisan Samachar: छत्तीसगढ़ के किसानों को केंद्र सरकार की ओर से बड़ी राहत मिली है. सीएम साय के कहने पर छत्तीसगढ़ के लिए  60,000 टन अतिरिक्त यूरिया के आवंटन की स्वीकृति मिल गई है. यानी अब छत्तीसगढ़ के किसानों को यूरिया को लेकर दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 01, 2025, 07:03 PM IST
किसान भाईयों के लिए बड़ी खुशखबरी! केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को दिया 60,000 टन अतिरिक्त यूरिया

Chhattisgarh Urea Supply: छत्तीसगढ़ में में यूरिया को लेकर हो रही सियासत के बीच सरकार की ओर से बड़ा बयान जारी किया गया है. मुख्यमंत्री की पहल पर भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए 60 हजार टन अतिरिक्त यूरिया का आवंटन स्वीकृत किया है. इसमें सितम्बर महीने के पहले हफ्ते में 20 हजार टन, दूसरे हफ्ते में 35 हजार टन और बाकी 5 हजार टन की आपूर्ति इस महीने के आखिर तक मिलेगी. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि किसानों की हर जरूरत पर राज्य सरकार संवेदनशील है और यह अतिरिक्त आवंटन उनकी खरीफ फसलों को सुरक्षित रखने में सहायक होगा.

जानिए अब तक कितने यूरिया का हुआ वितरण
बता दें कि चालू खरीफ सीजन के लिए 28 अगस्त की स्थिति में सहकारी क्षेत्र में 3 लाख 91 हजार 79 मीट्रिक टन और निजी क्षेत्र में 3 लाख 11 हजार 563 मीट्रिक टन, इस तरह कुल 7 लाख 2 हजार 642 मीट्रिक टन यूरिया का भंडारण किया गया है. 6 लाख 38 हजार 599 मीट्रिक टन यूरिया किसानों को वितरित किया जा चुका है. इसमें 3 लाख 42 हजार 444 मीट्रिक टन सहकारी क्षेत्र और 2 लाख 96 हजार 155 मीट्रिक टन निजी क्षेत्र से वितरण शामिल है. यह आंकड़ा पिछले साल की इसी अवधि में हुए 6 लाख 17 हजार 798 मीट्रिक टन वितरण से ज्यादा है.

नैनौ यूरिया की भी व्यवस्था
प्रदेश में किसानों के लिए नैनो खाद की भी व्यवस्था की गई है. सहकारी क्षेत्र में 1 लाख 78 हजार 919 और निजी क्षेत्र में 1 लाख 12 हजार 140, इस तरह कुल 2 लाख 91 हजार 59 बॉटल नैनो यूरिया का भंडारण हुआ है. इसी प्रकार सहकारी क्षेत्र में 1 लाख 58 हजार 809 और निजी क्षेत्र में 79 हजार 810, कुल 2 लाख 38 हजार 619 बॉटल नैनो डीएपी संग्रहित किया गया है. अब तक किसानों को 2 लाख 32 हजार 652 बॉटल नैनो यूरिया और 1 लाख 85 हजार 136 बॉटल नैनो डीएपी वितरित किया जा चुका है.

 रासायनिक खाद का लक्ष्य निर्धारित
प्रदेश में चालू खरीफ सीजन के लिए भारत सरकार ने 14.62 लाख टन रासायनिक खाद का लक्ष्य निर्धारित किया है. जिसमें सहकारी और निजी क्षेत्रों में 15.64 लाख टन का भंडारण कर लिया गया है. भंडारण के आधार पर किसानों को अब तक 13.19 लाख टन खाद वितरित किया गया है. यह व्यवस्था बताती है कि समितियों और निजी क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं और किसानों को किसी तरह की कठिनाई नहीं होगी

जानिए क्या बोले सीएम साय
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि खरीफ सीजन में किसानों को खाद की आपूर्ति उनकी समयबद्ध जरूरतों के अनुरूप प्राथमिकता से की जा रही है. अब तक निर्धारित लक्ष्य का 98 प्रतिशत यूरिया किसानों तक पहुंच चुका है. मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि किसानों को मौसम और फसल की आवश्यकताओं के अनुरूप पर्याप्त खाद की आपूर्ति लगातार जारी रहेगी और उनकी उपज सुरक्षित रहेगी.

रिपोर्ट- सत्य प्रकाश, जी मीडिया, रायपुर

;