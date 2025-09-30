छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को मिलेंगे 30,000 रुपये, बस करना होगा ये काम

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए एक अच्छी खबर है. उपमुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने रायपुर में घोषणा की कि छात्राओं को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. विष्णुदेव सरकार अब सरकारी स्कूलों से 10वीं और 12वीं कक्षा पास करने वाली छात्राओं को कॉलेज में दाखिला लेने के लिए 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी छात्रा आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर न हो और अपनी शिक्षा पूरी कर सके.

सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को बड़ा तोहफा

दरअसल, डिप्टी सीएम अरुण साव ने रायपुर के गुढ़ियारी क्षेत्र में एक नए सरकारी स्कूल का लोकार्पण किया और छात्राओं के लिए बड़ी घोषणा की. अब राज्य सरकार सरकारी स्कूल में 10वीं या 12वीं कक्षा पास करने वाली छात्राओं को आगे की पढ़ाई के लिए ₹30,000 की वित्तीय सहायता देगी. इस योजना का उद्देश्य छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करना और आर्थिक बाधाओं को दूर करना है. लोकार्पण समारोह में डिप्टी सीएम ने छात्राओं से संवाद भी किया और अपने बचपन के संघर्ष साझा किए.

डिप्टी सीएम अरुण शाव ने किया ऐलान

बता दें कि रायपुर में मंत्री अरुण साव ने ₹337.01 लाख की लागत से नवनिर्मित शासकीय शशिबाला अंग्रेजी-हिंदी माध्यम उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय का लोकार्पण किया. इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने नए विद्यालय के लिए विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को बधाई दी. और उन्होंने कहा कि सरकार ने छात्राओं की शिक्षा जारी रखने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. छत्तीसगढ़ सरकार अब सरकारी स्कूलों से 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को आगे की कॉलेज शिक्षा प्राप्त करने के लिए ₹30,000 की सहायता प्रदान करेगी.

