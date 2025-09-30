Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2942098
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को मिलेंगे 30,000 रुपये, बस करना होगा ये काम

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए एक बड़ी सौगात की घोषणा की है. 10वीं और 12वीं कक्षा पास करने वाली छात्राओं को अब 30,000 रुपये मिलेंगे.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Sep 30, 2025, 11:20 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को मिलेंगे 30,000 रुपये, बस करना होगा ये काम

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए एक अच्छी खबर है. उपमुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने रायपुर में घोषणा की कि छात्राओं को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. विष्णुदेव सरकार अब सरकारी स्कूलों से 10वीं और 12वीं कक्षा पास करने वाली छात्राओं को कॉलेज में दाखिला लेने के लिए 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी.  इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी छात्रा आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर न हो और अपनी शिक्षा पूरी कर सके.

यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ में ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को मिलेंगे 21 लाख, CM साय ने की बड़ी घोषणा

 

Add Zee News as a Preferred Source

सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को बड़ा तोहफा
दरअसल,  डिप्टी सीएम अरुण साव ने रायपुर के गुढ़ियारी क्षेत्र में एक नए सरकारी स्कूल का लोकार्पण किया और छात्राओं के लिए बड़ी घोषणा की. अब राज्य सरकार सरकारी स्कूल में 10वीं या 12वीं कक्षा पास करने वाली छात्राओं को आगे की पढ़ाई के लिए ₹30,000 की वित्तीय सहायता देगी.  इस योजना का उद्देश्य छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करना और आर्थिक बाधाओं को दूर करना है. लोकार्पण समारोह में डिप्टी सीएम ने छात्राओं से संवाद भी किया और अपने बचपन के संघर्ष साझा किए.

डिप्टी सीएम अरुण शाव ने किया ऐलान 
बता दें कि रायपुर में मंत्री अरुण साव ने ₹337.01 लाख की लागत से नवनिर्मित शासकीय शशिबाला अंग्रेजी-हिंदी माध्यम उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय का लोकार्पण किया. इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने नए विद्यालय के लिए विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को बधाई दी. और उन्होंने कहा कि सरकार ने छात्राओं की शिक्षा जारी रखने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. छत्तीसगढ़ सरकार अब सरकारी स्कूलों से 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को आगे की कॉलेज शिक्षा प्राप्त करने के लिए ₹30,000 की सहायता प्रदान करेगी.

छत्तीसगढ़ हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें CG Breaking News in Hindi. प्रदेश की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

 

TAGS

raipur newschhattisgarh news

Trending news

raipur news
सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को मिलेंगे 30,000 रुपये, बस करना होगा ये काम
mp live update
MP Today Live:उज्जैन में कलेक्टर और SP ने लगाया माता को मदिरा का भोग,पढ़ें बड़ी खबर
sheopur news
खुशखबरी! कूनो में चीता सफारी 1 अक्टूबर से होगी शुरू, ऐसे करें ऑनलाइन बुकिंग
mp news
MP में 556 हिंदू बच्चों के धर्मांतरण की तैयारी, जांच के घेरे में 27 मदरसे, NHRC ने..
raipur news
अफेयर को लेकर हुआ विवाद, गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड की चाकू मारकर की हत्या,फिर हुई फरार
mp durga puja
क्या MP में दशहरा के दिन स्कूल और सरकारी ऑफिस बंद रहेंगे? जानिए यहां
damoh news
दमोह के मजदूर कर्नाटक में बंधक, 27 लोग सुरक्षित वापस जल्द लौटेंगे घर
Dussehra Holidays 2025
दशहरे पर 6 दिनों की छुट्टी, बिलासपुर में स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद
gwalior news
6 महीने से गायब नाबालिग लड़की, 350KM दूर मिली; मां की एक बात से छोड़ दिया था घर
Rajnandgaon News in hindi
महतारी एक्सप्रेस की आड़ में महाराष्ट्र से शराब तस्करी, GPS को चकमा देकर हो रहा था खेल
;