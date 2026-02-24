अब सरकार उठाएगी NEET, UPSC, JEE जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का खर्च, बजट में CG-ACE योजना के लिए 33 करोड़ का प्रावधान

what is CG- ACE Scheme for students: साय सरकार ने युवाओं को बड़ी सौगात दी है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा युवा सरकार के इस फैसले से अधिक लाभान्वित होगा. दरअसल, आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ बजट 2026-27 पेश किया, जहां उन्होंने महिला, युवा, गरीब समेत हर वर्ग और सेक्टर के लिए करोड़ों रुपए का प्रावधान किया है. इसी कड़ी में प्रदेश के युवाओं के लिए CG-ACE योजना की घोषणा की गई है जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को सरकार आर्थिक सहायता करेगी.

CG-ACE योजना का ऐलान

वित्त मंत्री ने बजट पेश करते वक्त कहा कि वे युवाओं के भविष्य में छत्तीसगढ़ का भविष्य देखते हैं. जिसके लिए हमने युवाओं को हर स्तर पर जरूरी रिसोर्सेज, गाइडेंस और सपोर्ट करने के लिए बजट पेश किया है. युवा नेशनल लेवल पर उपलब्ध अवसरों को कंपीट कर पाए इसके लिए हम युवाओं को आर्थिक सहायता देने को तैयार हैं. हम नई योजना का ऐलान कर रहे हैं जिसका नाम है CG-ACE योजना (Assistance for competitive exams)

क्या है CG-ACE योजना

वित्त मंत्री ने कहा कि योजना को हम 3 भाग में बाट रहे हैं- उड़ान, शिखर और मंजिल.

उड़ान- जो छात्र JEE, CLAT, NEET की तैयारी करते हैं उन्हें आर्थिक सहायता दी जाएगी.

शिखर- UPSC, CGPSC की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए.

मंजिल- BANKING, SSC, RAILWAYS की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए.

इस योजना के लिए 33 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है. इसके लिए युवा को हर तरीके से मदद दी जाएगी ताकी उसकी तैयारियों में किसी रूप से कोई बाधा न हो.

युवाओं के लिए और क्या कुछ खास

वित्त मंत्री ने करियर काउंसिलिग की व्यवस्था के लिए बजट में 10 करोड़ का प्रावधान किया है. इसके अलावा मेधावी छात्रों को मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना का लाभ मिलेगा जिसके लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है. इसके अंतर्गत छात्रों के शिक्षा से जुड़ी हर व्यवस्था दी जाएगी- संभाग स्तर पर सरकारी हॉस्टल भी मुहैया कराया जाएगा.