Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3121308
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

अब सरकार उठाएगी NEET, UPSC, JEE जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का खर्च, बजट में CG-ACE योजना के लिए 33 करोड़ का प्रावधान

cg budget 2026-27: कॉम्पिटिटिव एग्जाम  की तैयारी कर रहे युवाओं को साय सरकार की बड़ी सौगात मिली है. सरकार ने CG-ACE योजना का ऐलान किया है जिसके लिए 33 करोड़ रूपए का प्रावधान है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Feb 24, 2026, 06:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

cg budget 2026
cg budget 2026

what is CG- ACE Scheme for students: साय सरकार ने युवाओं को बड़ी सौगात दी है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम  की तैयारी कर रहा युवा सरकार के इस फैसले से अधिक लाभान्वित होगा. दरअसल, आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ बजट 2026-27 पेश किया, जहां उन्होंने महिला, युवा, गरीब समेत हर वर्ग और सेक्टर के लिए करोड़ों रुपए का प्रावधान किया है. इसी कड़ी में प्रदेश के युवाओं के लिए CG-ACE योजना की घोषणा की गई है जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को सरकार आर्थिक सहायता करेगी. 

CG-ACE योजना का ऐलान
वित्त मंत्री ने बजट पेश करते वक्त कहा कि वे युवाओं के भविष्य में छत्तीसगढ़ का भविष्य देखते हैं. जिसके लिए हमने युवाओं को हर स्तर पर जरूरी रिसोर्सेज, गाइडेंस और सपोर्ट करने के लिए बजट पेश किया है. युवा नेशनल लेवल पर उपलब्ध अवसरों को कंपीट कर पाए इसके लिए हम युवाओं को आर्थिक सहायता देने को तैयार हैं. हम नई योजना का ऐलान कर रहे हैं जिसका नाम है CG-ACE योजना (Assistance for competitive exams)

क्या है CG-ACE योजना
वित्त मंत्री ने कहा कि योजना को हम 3 भाग में बाट रहे हैं- उड़ान, शिखर और मंजिल. 

Add Zee News as a Preferred Source
  • उड़ान- जो छात्र JEE, CLAT, NEET की तैयारी करते हैं उन्हें आर्थिक सहायता दी जाएगी. 
  • शिखर- UPSC, CGPSC  की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए.
  • मंजिल- BANKING, SSC, RAILWAYS की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए. 

इस योजना के लिए 33 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है. इसके लिए युवा को हर तरीके से मदद दी जाएगी ताकी उसकी  तैयारियों में किसी रूप से कोई बाधा न हो. 

युवाओं के लिए और क्या कुछ खास
वित्त मंत्री ने करियर काउंसिलिग की व्यवस्था के लिए बजट में 10 करोड़ का प्रावधान किया है. इसके अलावा मेधावी छात्रों को मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना का लाभ मिलेगा जिसके लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है.  इसके अंतर्गत छात्रों के शिक्षा से जुड़ी हर व्यवस्था दी जाएगी- संभाग स्तर पर सरकारी हॉस्टल भी मुहैया कराया जाएगा.

TAGS

CG Budget 2026

Trending news

Chhattisgarh Budget 2026
छत्तीसगढ़: लोगों को कैसा लगा बजट? जानें व्यापारियों, किसानों, महिलाओं, युवाओं की राय
CG Budget 2026
सरकार उठाएगी NEET, UPSC, JEE जैसे एग्जाम का खर्च, बजट में CG-ACE योजना का ऐलान
mp news
काला हिरण शिकार कांड में बड़ा खुलासा, रेंजर समेत 6 वनकर्मी सस्पेंड, मिले थे ये संकेत
bhopal news
‘मुझे बोलने नहीं दिया…’, भोपाल की किसान महाचौपाल में बोले राहुल गांधी
Chhattisgarh Budget 2026
महिलाओं के नाम पर घर-जमीन खरीदने पर बंपर छूट, बजट में सरकार ने किया बड़ा ऐलान
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ के एविएशन सेक्टर को मिले नए पंख, इन शहरों के एयरपोर्ट की बदलेगी सूरत
Mohan Yadav
कल सदन में घोषणा, आज कैबिनेट की मंजूरी.. मोहन यादव बोले-जो कहते हैं, करके दिखाते हैं
indore news
लाखों की सर्जरी अब फ्री...MP में पहली बार इस सरकारी अस्पताल में खुला मोटापा क्लीनिक
Mahatari Vandan Yojana
महतारी वंदन योजना के लिए बजट में बड़ा ऐलान, 8200 करोड़ रुपये का प्रावधान
chhattisgarh news
SANKALP क्या है, जिस थीम पर इस बार बना है छत्तीसगढ़ का बजट? जानें एक-एक शब्द का मतलब