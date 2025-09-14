साय सरकार का बड़ा तोहफा, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर बंपर भर्ती को मिली हरी झंडी; देखिए खुशखबरी
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2922290
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

साय सरकार का बड़ा तोहफा, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर बंपर भर्ती को मिली हरी झंडी; देखिए खुशखबरी

CG Govt Job 2025: छत्तीसगढ़ के  शासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को लेकर हरी झंडी मिल गई है. सीएम साय ने महाविद्यालयों में 700 पदों पर भर्ती का ऐलान कर दिया है. इसमें  सहायक प्राध्यापक,  क्रीड़ा अधिकारी और  ग्रंथपालों की भर्ती की जाएगी.

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 14, 2025, 10:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

gemini (सांकेतिक तस्वीर)
gemini (सांकेतिक तस्वीर)

Assistant professor jobs in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के शासकीय कॉलेजों में 700 पदों पर भर्ती की घोषणा की है. सीएम साय के निर्देश पर और उच्च शिक्षा विभाग के प्रस्ताव के बाद, वित्त विभाग के द्वारा इन पदों पर भर्ती की अनुमति दे दी है. इसकी जानकारी खुद सीएम विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म 'X' के माध्यम से दी है.

जानिए किस पद के लिए कितने पद
दरअसल, छत्तीसगढ़ के महाविद्यालयों में 700 पदों पर भर्ती की मंजूरी मिल गई है. इन 700 पदों में 625 पद सहायक प्राध्यापकों (असिस्टेंट प्रोफेसर) के लिए हैं. वहीं,  25 पदों पर क्रीड़ा अधिकारियों और 50 पदों पर ग्रंथपालों की भर्ती को भी मंजूरी दी गई है. प्राध्यापकों की भर्ती से जहां शिक्षकों की कमी दूर होगा. वहीं, क्रीड़ा अधिकारियों की नियुक्ति से कॉलेजों में खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा. इसके साथ ही ग्रंथपालों की भर्ती से पुस्तकालयों का बेहतर संचालन होगा. जिससे छात्रों को जरुरत की पाठ्य सामग्री आसानी से उपलब्ध हो पाएगी. 

जानिए क्या बोले सीएम साय
छत्तीसगढ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफार्म  'X' पर साझा करते हुए लिखा- छत्तीसगढ़ के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. इसी संकल्प के साथ शासकीय महाविद्यालयों में 625 सहायक प्राध्यापक, 25 क्रीड़ा अधिकारी, 50 ग्रंथपाल सहित 700 पदों पर भर्ती की स्वीकृति दी गई है. इन नियुक्तियों से न केवल युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, बल्कि महाविद्यालयों में शिक्षण की गुणवत्ता, शोध की दिशा और खेल व सांस्कृतिक गतिविधियों में भी अभूतपूर्व सुधार होगा. मुझे विश्वास है कि यह कदम हमारे विद्यार्थियों को बेहतर मार्गदर्शन देगा, उन्हें उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और सीखने का अवसर प्रदान करेगा और नई पीढ़ी को ज्ञान और कौशल से सशक्त बनाएगा."

Add Zee News as a Preferred Source

वित्त मंत्री ने किया स्वागत
वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी ने भी इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार शिक्षा को प्राथमिकता दे रही हैय उन्होंने कहा कि इन भर्तियों से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और प्रदेश की उच्च शिक्षा प्रणाली को नई मजबूती मिलेगी.

छत्तीसगढ़ में भर्ती ही भर्ती...
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने पिछले 21 महीनों में  महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य विभाग और अन्य कई विभागों में भर्तियां की हैं. वहीं, वर्तमान में 5000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया भी चल रही है. इसके अलावा आज 700 पदों पर महाविद्यालयों में भी भर्ती को मंजूरी मिल गई है. इससे एक तरफ जहां बेरोजगारी दूर होगी, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर मार्गदर्शन प्राप्त होगा.

ये भी पढ़ें- एमपी पुलिस में 7,500 कॉन्स्टेबलों की बंपर भर्ती, नोटिफिकेश जारी, यहां जाने हर डिटेल

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. रायपुर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

CG NewsCG govt jobs 2025Assistant professor jobs in Chhattisgarh

Trending news

CG News
साय सरकार का बड़ा तोहफा, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर बंपर भर्ती; देखिए खुशखबरी
mp news
बड़वानी में लव जिहाद का नया तरीका, हर रात मुस्लिम लड़की बनाती थी हिंदू युवती पर दवाब
Bilaspur News
बिलासपुर एयरपोर्ट विस्तार को मिलेगी रफ्तार! रक्षा मंत्रालय से मांगी गई 290 एकड़ जमीन
indore news
किश्त भरने के नाम पर बदमाशों ने फाइनेंसर का ही किया नुकसान; दुकान में लगा दी आग
Raipur nude party
न्यूड पार्टी के साथ-साथ चल रही थी पूल की भी फूल तैयारी, अश्लीलता की साजिश का वीडियो
durg news
प्रार्थना सभा में घुसे बजरंग दल के कार्यकर्ता! धर्मांतरण को लेकर मचाया बवाल...
katni news hindi
एक बार फिर अफवाहों का शिकार बनी महिला? पहले कपड़े से बांधा फिर बेरहमी से की मारपीट
Pendra Jam
पेंड्रा में NH 45 पर भीषण जाम! ट्रैफिक सिस्टम फेल,9 घंटे से फंसी हैं सैकड़ों गाड़ियां
Katni News
MP के Gen-Z हुए बेलगाम! पुलिस को दे रहे खुलेआम चुनौती, रील्स में दिखा रहे क्राइम...
mp news
अमेरिका के टैरिफ का असर बेअसर! MP के उद्योगपतियों ने बनाई नई रणनीति, जानिए
;