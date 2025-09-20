छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला के बाद करोड़ों की टैक्स चोरी, GST सिंडिकेट का मास्टरमाइंड गिरफ्तार
छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला के बाद करोड़ों की टैक्स चोरी, GST सिंडिकेट का मास्टरमाइंड गिरफ्तार

Chhattisgarh GST News: राज्य जीएसटी विभाग ने बोगस फर्म और बोगस बिल बनाने वाले सिंडिकेट का खुलासा किया है. मास्टर माइंड मो. फरहान सोरठिया के नेतृत्व में 26 फर्मों से 822 करोड़ का ई-वे बिल जनरेट किया गया, जबकि रिटर्न में सिर्फ 106 करोड़ दिखाए गए.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Sep 20, 2025, 11:03 AM IST
GST सिंडिकेट का मास्टरमाइंड गिरफ्तार
GST सिंडिकेट का मास्टरमाइंड गिरफ्तार

CG GST Scam: छत्तीसगढ़ जीएसटी विभाग ने जीएसटी एनालिटिक्स और इंटेलिजेंस नेटवर्क तथा जीएसटी प्राइम पोर्टल का उपयोग करके बोगस फर्म और बोगस बिल तैयार करने वाले सिंडिकेट का पता लगाया है. इसका मास्टर माइंड मो. फरहान सोरठिया है, जो जीएसटी के कर सलाहकार के रूप में कार्य करता था. इस सिंडिकेट के कारण राज्य को प्रतिमाह करोड़ों रूपये के कर राजस्व का नुकसान होता था.

राज्य जीएसटी की बी.आई.यू. टीम इस प्रकरण पर एक माह से कार्य कर रही थी. मास्टर माइंड मो. फरहान सोरठिया के ऑफिस में 12 सितंबर को जांच की गयी. जांच के दौरान यहां से 172 फर्मों के बारे में जानकारियां मिली. फरहान ने अपने 5 ऑफिस स्टॉफ को फर्मों का पंजीयन कराने, रिटर्न फाईल करने और ई-वे बिल तैयार करने के लिये रखा था.

करोड़ों की GST का नुकसान
इसके अलावा, मास्टर माइंड के ऑफिस से बोगस पंजीयन के लिये किरायानामा, सहमति पत्र, एफिडेविट तैयार करने के भी साक्ष्य मिले हैं. 26 बोगस फर्मों से ही 822 करोड़ का ई-वे बिल जनरेट किया गया, जबकि रिटर्न में 106 करोड़ रूपये का ही टर्नओव्हर दिखाया गया है. केवल इन फर्मों से ही राज्य को 100 करोड़ रूपये के जीएसटी का नुकसान होने का प्रारंभिक आंकलन है.

बोगस सप्लाई बिल बनाए
यहां से प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार, राज्य के भीतर और पंजाब, असम, मणिपुर, ओडिसा में भी पंजीयन लिया गया है. पंजीयन के लिए बोगस दस्तावेज जैसे किरायानामा एवं सहमति पत्र भी तैयार किये जाते थे. इन फर्मों के माध्यम से बोगस सप्लाई बिल और ई-वे बिल जारी किए जा रहे थे.

मामले की गहनता से जांच
मो. फरहान के बोगस फर्मों से संबंधित दस्तावेज छुपाये जाने की सूचना पर विभाग ने 17 सितंबर को फरहान के चाचा मो. अब्दुल लतीफ सोरठिया के आवास में सर्च किया. वहां अधिकारियों को 1 करोड़ 64 लाख रूपये के नोट और 400 ग्राम सोने के 4 बिस्किट मिले. विभाग के अधिकारियों ने इसे जब्त कर आयकर विभाग को सूचना दे दी है. जीएसटी अधिकारियों द्वारा इन फर्मों से करोड़ों रूपए के जीएसटी फ्रॉड की राशि की गणना की जा रही है. इस प्रकरण में कई ब्रोकर, स्क्रैप डीलर और इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ लेने वाली कम्पनियां भी विभाग के जांच के दायरे में हैं. राज्य कर विभाग द्वारा मामले की गहन जांच की जा रही है और आगे की विधिक कार्यवाही प्रगति पर है.

