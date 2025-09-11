CG IPS Transfer List: छत्तीसगढ़ में 6 IPS अधिकारियों का तबादला, देखिए किसे कौन-सी मिली जिम्मेदारी
CG IPS Transfer List: छत्तीसगढ़ में 6 IPS अधिकारियों का तबादला, देखिए किसे कौन-सी मिली जिम्मेदारी

CG IPS Transfer List: छत्तीसगढ़ में आज बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है. गुरुवार देर रात 6 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है. किस अधिकारी को कौन सी जिम्मेदारी मिली है. देखिए पूरी लिस्ट...

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee News Desk|Last Updated: Sep 11, 2025, 11:39 PM IST
CG IPS Transfer List: छत्तीसगढ़ में 6 IPS अधिकारियों का तबादला, देखिए किसे कौन-सी मिली जिम्मेदारी

CG IPS Transfer List: रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने गुरुवार, 11 सितंबर को एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है. साय सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के 6 अधिकारियों का तबादला कर दिया है. छत्तीसगढ़ राज्य शासन के गृह (पुलिस) विभाग की ओर से जारी आदेश में इन अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश मिला है.

इन अधिकारियों का हुआ तबादला
जिन अधिकारियों का तबादला हुआ है, इस सूची में शामिल हैं, उनमें आईपीएस पंकज चंद्रा, भावना पांडेय, विमल कुमार बैस, हरीश राठौर, राजश्री मिश्रा और श्वेता सिन्हा शामिल हैं. यह आदेश राज्य शासन के अवर सचिव, गृह (पुलिस) विभाग द्वारा गुरुवार देर रात जारी किया गया है.

देखिए सूची

Chhattisgarh IPS TransferCG IPS transfer List

