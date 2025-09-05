रायपुर: ई-चालान के नाम पर लोगों से हो रही धोखाधड़ी, RTO ने लोगों को किया सावधान; ना करें ये गलती

RTO Fake Challan Fraud: छत्तीसगढ़ में इन दिनों ई-चालान से जुड़ा एक नया ऑनलाइन फ्रॉड तेजी से बढ़ रहा है. साइबर फ्रॉड नकली चालान बनाकर लोगों को उनके मोबाइल पर मैसेज भेजते हैं. इसके बाद उसमें दिए लिंक पर क्लिक करने के लिए भेजते हैं, जैसे ही वो लिंक को क्लिक करते हैं, उनकी निजी जानकारी वो अपने पास रख लेते हैं और बैंक खातों को खाली कर देते हैं. धोखाधड़ी के मामलों से बचने के लिए छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने अपील की है कि सिर्फ अधिकृत वेबसाइट पर पे-ऑनलाइन विकल्प का चयन कर चालान भरें.

दरअसल, छत्तीसगढ़ में ई-चालान से जुड़े इस फ्रॉड के चक्कर में लोग अपने मेहनत की कमाई गंवा दे रहे हैं. साइबर ठग पहले लोगों को फर्जी SMS या ईमेल भेजकर चालान भरने के लिए बोल रहे हैं. इसके बाद जैसे ही लोग इस लिंक पर क्लिक करते हैं, स्कैमर लोगों की निजी और वित्तीय जानकारी चुरा लेते हैं. इसके बाद उनके बैंक अकाउंट को पूरी तरह खाली कर देते हैं. इसलिए परिवहन विभाग ने लोगों से किसी भी अज्ञात या संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचने की सलाह दी है.

कैसे भरें ई चालान

परिवहन विभाग के मुताबिक, आप किसी भी ई-चालान का भुगवात सिर्फ और सिर्फ उसके ऑफिशियल वेबसाइट https://echallan.parivahan.gov.in पर जाकर ही करें. अगर आपके मोबाइल पर कोई चालन से संबंधित मेल या मैसेज आता है तो आप सीधे लिंक पर क्लिक करने के बजाय, परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. यहां पर आप पे-ऑनलाइन" (Pay-Online) विकल्प का चयन करें. इसके बाद गाड़ी नंबर और चेसिस/इंजन नंबर के अंतिम चार अंक दर्ज करें. जिसके बाद आपको वाहन संबंधित चालानों की सही और पूरी डिटेल जानकारी मिल जाएगी.

सावधान रहने की अपील

परिवहन विभाग ने लोगों को सावधाना किया है कि पुलिस और आरटीओ द्वारा जारी किए गए सभी ई-चालान केवल इसी सरकारी वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं. अतः आप किसी भी अनजान कॉल, संदेश या एप के जरिए आने वाले लिंक पर भरोसा न करें और न ही किसी को सीधे ऑनलाइन भुगतान करें. वरना आप ठगी का शिकार हो जाएंगे. अगर आपको कुछ संदिग्ध गतिविधियां दिखती है तो तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन या परिवहन विभाग में जाकर इसकी शिकायत करें.

