छत्तीसगढ़ पुलिस में प्रमोशन की बहार: 17 एएसआई बने SI, आदेश जारी, देखिए पूरी लिस्ट...

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ पुलिस डिपार्टमेंट ने अपने अधिकारियों के लिए अच्छी खबर दी है. पुलिस मुख्यालय ने 17 असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) को सब-इंस्पेक्टर (SI) के पद पर प्रमोट करने के आदेश जारी किए हैं. प्रमोशन लिस्ट में अतुलिश राय, राजेंद्र प्रसाद गौतम, शेख करीमुद्दीन कुरैशी और चंद्रिका प्रसाद साहू समेत 17 अधिकारियों के नाम शामिल हैं.

17 ASI को प्रोमोट कर बनाया SI

पुलिस मुख्यालय से जारी आदेश में सभी चुने गए अधिकारियों की मौजूदा पोस्टिंग, प्रमोशन की तारीखें और दूसरी ज़रूरी डिटेल्स साफ़ तौर पर बताई गई हैं. विभाग के मुताबिक, यह प्रमोशन प्रोसेस सीनियरिटी, सर्विस एक्सपीरियंस और डिपार्टमेंट के नियमों के हिसाब से सख्ती से किया गया है. इससे उन पुलिसकर्मियों को काफी राहत मिली है जो लंबे समय से प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे थे. प्रमोशन लिस्ट में मुख्य रूप से 17 नाम शामिल हैं, जिनमें अतुल राय, राजेंद्र प्रसाद गौतम, शेख करीमुद्दीन कुरैशी और चंद्रिका प्रसाद साहू समेत अन्य अधिकारी शामिल हैं.

यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल भर्ती अपडेट: डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल जारी, इस दिन से शुरू होगा सत्यापन, जानें पूरी जानकारी

Add Zee News as a Preferred Source

निभानी होंगी पहले से ज्यादा जिम्मेदारी

सब-इंस्पेक्टर बनने के बाद इन अधिकारियों को अब पहले से ज़्यादा ज़िम्मेदारियां निभानी होंगी. इन ज़िम्मेदारियों में पुलिस स्टेशनों में कानून-व्यवस्था बनाए रखना, अपराध कंट्रोल करना, मामलों की जांच करना, जूनियर स्टाफ को लीड करना और एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में तालमेल बिठाना शामिल होगा.

सहायक उप निरीक्षक का नाम- पदस्थापना जिला का नाम-

पुनऊ राम साहू-बालोद

गिरजाशंकर मिश्रा- जीआरपी, रायपुर

अतुलेश राय- रायपुर

परसूराम ठाकुर- नारायणपुर

पुरेन्द्र मल्होत्रा- सारंगढ़-बिलाईगढ़

जगदेव कुमार साहू-बलौदाबाजार

झाम सिंह राजपूत- रायपुर

देव कुमार वर्मा-रायपुर

दीपक कुमार साहू-रायपुर

भोलेनाथ मिश्रा- जीआरपी, रायपुर

सुरेन्द्र सिंह ठाकुर- बलौदाबाजार

विजय सिंह केसरिया- बलौदाबाजार

हरिशचन्द्र द्विवेदी- रायपुर

राजेन्द्र प्रसाद गौतम- रायपुर

राधेश्याम सोनबेर (साहू)-रायपुर

शेख करीमुद्दीन कुरैशी-बलौदाबाजार

चन्द्रीका प्रसाद साहू- रायपुर

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!