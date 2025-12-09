Advertisement
रायपुर

CG Police Constable Result 2025: छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट हुई जारी, कैंडिडेट्स ऐसे करें अपना रिजल्ट चेक

CG News: छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2025 जारी हो गया है. उम्मीदवार इस लिंक cgpolice.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Dec 09, 2025, 05:47 PM IST
CG Police Constable Result 2025
CG Police Constable Result 2025

CG Police Constable Result 2025: छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2025 जारी कर दिया गया है. ऐसे उम्मीदवार जो इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अपना रिजल्ट cgpolice.gov.in पर जाकर देख सकते हैं. कैंडिडेट्स इस लिंक के माध्यम से अपने ट्रेड टेस्ट और शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) का परिणाम देख सकते हैं.

छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट आउट
छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार था, जिसे आज 9 दिसंबर 2025 को जारी कर दिया गया है. उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी परीक्षा का परिणाम जान सकते हैं. इसके लिए उन्हें बस इस लिंक पर क्लिक करना होगा: cgpolice.gov.in.

इस पद के लिए हुआ एग्जाम
छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम CG व्यापम द्वारा कराया गया था. परीक्षा कांस्टेबल (ड्राइवर) और कांस्टेबल (दस्तकार) पद के लिए कराई गई थी. जिन उम्मीदवारों ने लिखित और पीईटी क्वालीफाई किया था, उन्हें ही ट्रेड टेस्ट में शामिल होने का मौका मिला था. ट्रेड टेस्ट का आयोजन 17 से 19 नवंबर, 2025 तक किया गया था, जबकि लिखित परीक्षा 9 अक्टूबर 2025 को आयोजित की गई थी.

ऐसे करें रिजल्ट चेक
उम्मीदवार सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट cgpolice.gov.in पर जाएँ. होमपेज पर 'भर्ती' या 'कांस्टेबल रिजल्ट 2025' सेक्शन में जाएँ. इसके बाद ट्रेड टेस्ट या पीईटी (PET) रिजल्ट से संबंधित लिंक पर क्लिक करें. अपना रजिस्ट्रेशन/रोल नंबर और बाकी ज़रूरी डिटेल दर्ज करें. आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा. स्कोरकार्ड डाउनलोड करना न भूलें. परिणाम में आपको आपके मार्क्स, रैंकिंग और मेरिट पोज़िशन दिख जाएगी.

CG Police Constable Result 2025

CG Police Constable Result 2025
छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2025 जारी, कैंडिडेट्स ऐसे करें अपना रिजल्ट चेक
