CG Teacher Recruitment 2025: सरकारी टीचर बनने का सुनहरा मौका! 5000 पदों पर निकली भर्ती; जानें योग्यता
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2896020
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

CG Teacher Recruitment 2025: सरकारी टीचर बनने का सुनहरा मौका! 5000 पदों पर निकली भर्ती; जानें योग्यता

Teacher Recruitment 2025 CG: छत्तीसगढ़ में 5000 पदों पर सरकारी शिक्षक और सहायक शिक्षकों की भर्ती की जानी है. इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है. इच्छुक उम्मीदवार 10 सितंबर 2025 तक शिक्षक भर्ती 2025 ऑनलाइन फॉर्म भर सकते है.

 

Written By  Zee News Desk|Edited By: Shubham Kumar Tiwari|Last Updated: Aug 25, 2025, 02:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

cg teacher recruitment 2025
cg teacher recruitment 2025

CG Government Teacher Recruitment 2025: सरकारी टीचर बनने का सपना देख रहे उम्मीदवारों वालों के लिए बड़ी खबर है. छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती 2025 के तहत 5000 पदों पर भर्तियां की जानी है. छत्तीसगढ़ सरकार ने इसके लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है. इच्छुक केंडीडेट्स 10 सिंतबर 2025 तक छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है. 

सरकारी टीचर बनने का मौका
छत्तीसगढ़ सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर छत्तीसगढ़ के प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर 5000 पदों पर शिक्षक भर्ती का ऐलान किया है. इसके लिए आवेदन 10 सिंतबर 2025 तक लिए जाएंगे. भर्ती प्रक्रिया CG Vyapam द्वारा आयोजित की जाएगी. राज्य के उम्मीदवाक कई महीनों से शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे थे जो अब जाकर पूरा होने वाला है. 

कहां करें अप्लाई
उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते है. अप्लाई करने के लिए उम्मादवारों को बी.एड./डी.एड. और TET पास होना जरूरी है. हालांकि कुछ ऐसे भी पद है जहां TET में छूट दी जा सकती है. उम्मीदवारों की उम्र 18-35 वर्ष तक तय की गई है. वहीं आरक्षित वर्गों OBC, SC/ST को नियमानुसार छूट भी दी जाएगी. 

अप्लाई के बाद कौन सी प्रक्रिया
शिक्षक भर्ती 2025 में अप्लाई करने के बाद केंडिडेट्स को रिटेन एग्जाम और इंटरव्यू राउंड के लिए शामिल होना पड़ेगा. इन दो राउंड में पास होने के बाद ही केंडिडेट्स का चयन होगा. छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में शिक्षक की कमी को पूरा करने उनके गुणवत्ता में सुधार करने के लिए शिक्षक भर्ती की जा रही है. जारी अधिसूचना के तहत अलग-अलग विषयों के लिए अलग-अलग शिक्षक और सहायक शिक्षक कि नियुक्तियां की जाएंगी.

सोर्स: नई दुनिया

TAGS

CG Newscg teacher recruitment 2025

Trending news

chhattisgarh news
नदी किनारे छोड़े जूते, मोबाइल और बाइक, 40 लाख के लिए मौत का नाटक, इंस्टा से खुली पोल
Korba News
कोरबा के गणेश नगर में प्रार्थना सभा के नाम पर धर्मांतरण पर हंगामा, VHP बजरंग दल ने क
mp news
MP के मुस्लिम युवक से किडनी नहीं लेंगे प्रेमानंद महाराज, वृंदावन में करेंगे सम्मान
durg crime news
मेरी छत पर कहां से आया बंदर? पड़ोसियों पर आरोप लगाती महिला के घर घुसे 8 बदमाश; फिर..
Bhopal
भोपाल में दौड़ी मेट्रो, 90 की स्पीड से भरी रफ्तार; बहुत जल्द शुरू होगा कामर्शियल रन!
MP Congress
2020 में सरकार किसने गिराई पर 2025 में घमासान, कांग्रेस बोली सिंधिया लाए सड़क पर
damoh
दमोह कलेक्टर का बड़ा फैसला, बाजारों में नहीं मिलेंगी गणेश प्रतिमाएं; जानिए वजह
ratlam
रोजगार देने और अकाल से बचने के लिए बनाया गया भगवान गणेश का मंदिर,आज भी बरकरार है चमक
mp train news
भोपाल से चलने वाली सबसे पॉपुलर ट्रेन में बढ़ेगी कोचों की संख्या, मिलेगी ये सुविधाएं
mp top breaking News
एमपी में कहां-क्या चल रहा खास? सिर्फ एक जगह पढ़ें पल-पल की अपडेट
;