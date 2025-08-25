CG Teacher Recruitment 2025: सरकारी टीचर बनने का सुनहरा मौका! 5000 पदों पर निकली भर्ती; जानें योग्यता

CG Government Teacher Recruitment 2025: सरकारी टीचर बनने का सपना देख रहे उम्मीदवारों वालों के लिए बड़ी खबर है. छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती 2025 के तहत 5000 पदों पर भर्तियां की जानी है. छत्तीसगढ़ सरकार ने इसके लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है. इच्छुक केंडीडेट्स 10 सिंतबर 2025 तक छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है.

सरकारी टीचर बनने का मौका

छत्तीसगढ़ सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर छत्तीसगढ़ के प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर 5000 पदों पर शिक्षक भर्ती का ऐलान किया है. इसके लिए आवेदन 10 सिंतबर 2025 तक लिए जाएंगे. भर्ती प्रक्रिया CG Vyapam द्वारा आयोजित की जाएगी. राज्य के उम्मीदवाक कई महीनों से शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे थे जो अब जाकर पूरा होने वाला है.

कहां करें अप्लाई

उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते है. अप्लाई करने के लिए उम्मादवारों को बी.एड./डी.एड. और TET पास होना जरूरी है. हालांकि कुछ ऐसे भी पद है जहां TET में छूट दी जा सकती है. उम्मीदवारों की उम्र 18-35 वर्ष तक तय की गई है. वहीं आरक्षित वर्गों OBC, SC/ST को नियमानुसार छूट भी दी जाएगी.

अप्लाई के बाद कौन सी प्रक्रिया

शिक्षक भर्ती 2025 में अप्लाई करने के बाद केंडिडेट्स को रिटेन एग्जाम और इंटरव्यू राउंड के लिए शामिल होना पड़ेगा. इन दो राउंड में पास होने के बाद ही केंडिडेट्स का चयन होगा. छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में शिक्षक की कमी को पूरा करने उनके गुणवत्ता में सुधार करने के लिए शिक्षक भर्ती की जा रही है. जारी अधिसूचना के तहत अलग-अलग विषयों के लिए अलग-अलग शिक्षक और सहायक शिक्षक कि नियुक्तियां की जाएंगी.

सोर्स: नई दुनिया