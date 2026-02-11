Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3105594
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

'एक देश एक कानून', वक्फ बोर्ड के बयान पर छिड़ी बहस, BJP बोली- सही कहा; कांग्रेस ने साधा निशाना

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉ.सलीम राज ने एक बयान जारी कर भारत के लिए "एक देश, एक कानून" की बात कही है.  इस बयान का BJP ने इसका समर्थन किया है, जबकि कांग्रेस ने इसकी आलोचना की है.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Feb 11, 2026, 12:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'एक देश एक कानून', वक्फ बोर्ड के बयान पर छिड़ी बहस, BJP बोली- सही कहा; कांग्रेस ने साधा निशाना

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज के "एक देश, एक कानून" वाले बयान से राजनीतिक बवाल मच गया है. उन्होंने कहा कि भारत में दो तरह के कानून नहीं होने चाहिए और मुस्लिम रीति-रिवाजों के आधार पर अलग कानून की कोई ज़रूरत नहीं है. BJP ने उनके बयान का समर्थन किया, जबकि कांग्रेस ने इसे अधिकार क्षेत्र से बाहर का बयान बताया. कांग्रेस ने कहा कि ऐसे मुद्दों पर फैसला संसद का मामला है. इस बयान ने राज्य की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है.

वक्फ बोर्ड के बयान पर छिड़ी बहस
वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने कहा कि भारत में दो तरह के कानून नहीं होने चाहिए. कुछ इस्लामिक लॉ चलते हैं, जबकि कुछ संविधान के अनुसार होता है. एक देश, एक कानून होना चाहिए. कानून मुस्लिम रीति-रिवाजों पर आधारित नहीं होने चाहिए. उन्होंने "एक देश, एक कानून" पर ज़ोर दिया. इस बयान ने छत्तीसगढ़ की राजनीति को दो धड़ों में बांट दिया है. BJP ने इसका समर्थन किया है, जबकि कांग्रेस ने निशाना साधा है.

बीजेपी ने किया समर्थन
बीजेपी ने डॉ. सलीम राज के बयान का समर्थन किया है. बीजेपी सांसद और मुख्य प्रवक्ता संतोष पांडे ने कहा कि सलीम राज जो कह रहे हैं, वह सही है. वह अपने आप में सक्षम हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य की जमानत रहेगी बरकरार या होगी खारिज? अब 2 सप्ताह बाद होगा फैसला

 

कांग्रेस ने साधा निशाना
वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. कांग्रेस पार्टी ने सलीम राज के बयान पर हमला बोला है. कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, "वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर बयान दे रहे हैं. पार्लियामेंट को यह रिव्यू करने का अधिकार है कि मुस्लिम लॉ ज़रूरी है या नहीं. मुझे नहीं लगता कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सभी मुसलमानों को रिप्रेजेंट करते हैं. मुस्लिम कम्युनिटी में उनका कोई असर नहीं है. वह अपने पॉलिटिकल एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे बयान देते हैं."

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "रायपुर" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

raipur newschhattisgarh news

Trending news

raipur news
'एक देश एक कानून', वक्फ बोर्ड के बयान पर छिड़ी बहस, BJP बोली- सही कहा
gwalior news
कार, ट्रक, ट्रैक्टर सब हड़पे...ग्वालियर में सरकारी विभाग के नाम पर बड़ा वाहन घोटाला
chhattisgarh news
छुट्टियों की प्लानिंग पर फिरा पानी: छग से गुजरने वाली 26 ट्रेनें कैंसिल, देखें लिस्ट
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: मध्यप्रदेश में आज कहां क्या हो रहा है? एक क्लिक में पढ़ें 11 फरवरी की टॉप खबरें
Raisen News
श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, महिला की मौत, 10 बच्चों समेत 27 लोग घायल
rewa news
फेसबुक पर प्यार फिर धोखा, लोक-लाज के डर से खामोश रही नाबालिग, मृत नवजात को दिया जन्म
chhattisgarh news
यूट्यूबर बेटी ने हंसिया से काटा पिता का गला, करता था पत्नी-बेटियों के चरित्र पर शंका
mp news
अदला-बदली! ग्वालियर में दो परिवारों के पति-पत्नी एक-दूसरे के पार्टनर के साथ फरार
Mohan Yadav
पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर मोहन यादव का लेख- एकात्म मानवदर्शन के प्रणेता
chhattisgarh news
शिवरीनारायण मेले में बड़ा हादसा, आकाश झूला टूटने से 6 लोग गिरे, 3 की हालत गंभीर