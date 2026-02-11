'एक देश एक कानून', वक्फ बोर्ड के बयान पर छिड़ी बहस, BJP बोली- सही कहा; कांग्रेस ने साधा निशाना

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज के "एक देश, एक कानून" वाले बयान से राजनीतिक बवाल मच गया है. उन्होंने कहा कि भारत में दो तरह के कानून नहीं होने चाहिए और मुस्लिम रीति-रिवाजों के आधार पर अलग कानून की कोई ज़रूरत नहीं है. BJP ने उनके बयान का समर्थन किया, जबकि कांग्रेस ने इसे अधिकार क्षेत्र से बाहर का बयान बताया. कांग्रेस ने कहा कि ऐसे मुद्दों पर फैसला संसद का मामला है. इस बयान ने राज्य की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है.

वक्फ बोर्ड के बयान पर छिड़ी बहस

वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने कहा कि भारत में दो तरह के कानून नहीं होने चाहिए. कुछ इस्लामिक लॉ चलते हैं, जबकि कुछ संविधान के अनुसार होता है. एक देश, एक कानून होना चाहिए. कानून मुस्लिम रीति-रिवाजों पर आधारित नहीं होने चाहिए. उन्होंने "एक देश, एक कानून" पर ज़ोर दिया. इस बयान ने छत्तीसगढ़ की राजनीति को दो धड़ों में बांट दिया है. BJP ने इसका समर्थन किया है, जबकि कांग्रेस ने निशाना साधा है.

बीजेपी ने किया समर्थन

बीजेपी ने डॉ. सलीम राज के बयान का समर्थन किया है. बीजेपी सांसद और मुख्य प्रवक्ता संतोष पांडे ने कहा कि सलीम राज जो कह रहे हैं, वह सही है. वह अपने आप में सक्षम हैं.

कांग्रेस ने साधा निशाना

वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. कांग्रेस पार्टी ने सलीम राज के बयान पर हमला बोला है. कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, "वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर बयान दे रहे हैं. पार्लियामेंट को यह रिव्यू करने का अधिकार है कि मुस्लिम लॉ ज़रूरी है या नहीं. मुझे नहीं लगता कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सभी मुसलमानों को रिप्रेजेंट करते हैं. मुस्लिम कम्युनिटी में उनका कोई असर नहीं है. वह अपने पॉलिटिकल एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे बयान देते हैं."

