CG Weather Update: 9 अगस्त तक भीगा रहेगा पूरा छत्तीसगढ़! लगातार बरसेंगे बादल, जानें अपने शहर का हाल

CG Weather Update 8 August 2025: छत्तीसगढ़ में बारिश का सिलसिला जारी हो गया है. मौसम विभाग की ओर से भी 7 अगस्त से छत्तीसगढ़ के हर जिले में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई थी. पिछले 24 घंटे रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा और बस्तर संभाग के सभी जिले में हल्की से मध्यम बारिश रिकॉर्ड की गई है. मौसम जानकारों की माने तो 9 अगस्त तक छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर यूं ही जारी रहने की बात कही गई है. वहीं तापमान में भी 1-2 डिग्री की गिरावट देखी जाएगी. रायपुर समेत जानिए कल छत्तीसगढ़ का मौसम कैसा रहने वाला है (CG Weather Update)

छत्तीसगढ़ में बारिश का अलर्ट कहां है

पिछले 24 घंटे में, छत्तीसगढ़ के सभी संभागों में हुई बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आई है. मौसम विज्ञानिकों की ओर से बताया गया है कि 9 अगस्त तक छत्तीसगढ़ का मौसम ऐसा ही रहने वाला है जहां दिनभर मध्यम से भारी बारिश दर्ज की जा सकती है. 9 अगस्त तक रायपुर, बलौदाबाजार, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बिलासपुर, गोरिल्ला-पेन्ड्रा-मरवाही, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर-चांपा, सक्ती, रायगढ़, सारंगढ़-बिलाईगढ़, बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज, कोरिया, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, जशपुर, दुर्ग,बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई और राजनांदगांव में अच्छी बारिश देखी जाएगी.

छत्तीसगढ़ में बारिश होने की वजह क्या है

दरअसल, छत्तीसगढ़ और आसपास के इलाकों में मानसून की कुछ गतिविधियों के सक्रिय होने की वजह से छत्तीसगढ़ में बारिश जैसा माहौल है. IMD RAIPUR के हिसाब से मानसूनी रेखा इस वक्त हिमालय की पहाड़ियों के पास है. ये रेखा फिरोजपुर, चंडीगढ़ और हिमालय के पूर्वी-दक्षिण-पूर्वी हिस्सों से होते हुए अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है.

वहीं उत्तरी तमिलनाडु के तटों से दूर, करीब 1.5-3.1 किमी की ऊंचाई पर हवा का एक चक्रवाती सिस्टम बना हुआ है. इसी के साथ पूर्व-पश्चिम दिशा में कम दवाब का क्षेत्र बना है जो तटीय कर्नाटक से लेकर दक्षिणी रायलसीमा, उत्तरी तमिलनाडु से होते हुए बंगाल की खाड़ी के बीच तक फैला है. इसी के पास समुद्र में एक चक्रवाती सिस्टम भी एक्टिव है. इन सिस्टम के एक्टिव होने की वजह से छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा रही है.

रायपुर का मौसम कैसा है

राजधानी रायपुर में भी एक दो बार गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की आशंका है. रायपुर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है. छत्तीसगढ़ में अगर बारिश के ग्राफ की बात की जाए तो सबसे ज्यादा बारिश बलरामपुर जिले के कुसुमी में 47.0 मीमी बारिश दर्ज हुई है. वहीं छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान 36.0°C राजनांदगांव में दर्ज किया गया. सबसे कम न्यनूतम तापमान 22.8°C पेण्ड्रा रोड में दर्ज किया गया है .

INPUT: IMD RAIPUR