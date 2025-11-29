छत्तीसगढ़ में भयानक ठंडी, रायपुर-अंबिकापुर में 10 साल का रिकॉर्ड टूटा; पारा एकदम नीचे

Chhattisgarh Weather Update News: छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज रोज़ बदल रहा है. रायपुर और सरगुजा संभाग में ठंडी हवाओं की वजह से ठंड अचानक बढ़ गई है. हिमालय से आ रही ठंडी हवा ने मौसम को पूरी तरह बदल दिया है, जिससे ठिठुरन बढ़ गई है. पिछले हफ़्ते खाड़ी में एक्टिव साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से तापमान में कुछ राहत मिली थी, लेकिन अब वह खत्म हो गई है. मौसम विभाग का अनुमान है कि दिसंबर में ठंड और बढ़ेगी.

रायपुर-अंबिकापुर में 10 साल का रिकॉर्ड टूटा

दरअसल, रायपुर और सरगुजा संभाग में ठंड ने इस बार अपने तीखे तेवर दिखाते हुए 10 साल पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए. अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान 6.9°C दर्ज हुआ, जो सामान्य से 4°C कम है. रायपुर माना भी 11.7°C पर रिकॉर्ड न्यूनतम तापमान पर पहुंच गया. हिमालय से आने वाली शीतल हवाओं ने पिछले सप्ताह की राहत समाप्त कर दी.

यहां देखें तापमान

पिछले 24 घंटों में राज्य में मौसम पूरी तरह शुष्क रहा और बारिश कहीं नहीं हुई. शुक्रवार को दुर्ग में अधिकतम तापमान 29.2°C दर्ज किया गया, जबकि पेंड्रा रोड, बिलासपुर, जगदलपुर और दुर्ग में दिन का तापमान सामान्य से थोड़ा ज़्यादा रहा. रात के तापमान में अचानक गिरावट मुख्य रूप से उत्तर से चल रही बर्फीली हवाओं के कारण हुई है. दुर्ग का अधिकतम 29.0 डिग्री, न्यूनतम 11.0 डिग्री दर्ज किया गया.माना एयरपोर्ट में अधिकतम 26.9 डिग्री, न्यूनतम 11.7 डिग्री और बिलासपुर का अधिकतम 26.5 डिग्री, न्यूनतम 12.6 डिग्री दर्ज किया गया.

24 घंटों में तापमान में कोई बदलाव नहीं

इस बीच बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन देवराहा एक्टिव है और 30 नवंबर तक तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटों तक पहुंचेगा. हालांकि इसका छत्तीसगढ़ पर सीधा असर नहीं पड़ेगा. मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 24 घंटों में तापमान में कोई बदलाव होने की संभावना कम है, जबकि अगले 2-3 दिनों में 2-3°C की मामूली बढ़ोतरी हो सकती है. शनिवार को रायपुर में आसमान साफ ​​रहेगा, अधिकतम तापमान लगभग 27°C और न्यूनतम 13°C रहेगा.