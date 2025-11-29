Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3022453
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

छत्तीसगढ़ में भयानक ठंडी, रायपुर-अंबिकापुर में 10 साल का रिकॉर्ड टूटा; पारा एकदम नीचे

CG Weather Update: रायपुर और सरगुजा संभाग में हिमालय से आ रही ठंडी हवाओं के कारण ठंड ने एक बार फिर अपना तीखा रूप दिखाना शुरू कर दिया है. अंबिकापुर और रायपुर में ठंड का 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया है. जानें मौसम का अपडेट.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Nov 29, 2025, 09:22 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

छत्तीसगढ़ में भयानक ठंडी, रायपुर-अंबिकापुर में 10 साल का रिकॉर्ड टूटा; पारा एकदम नीचे

Chhattisgarh Weather Update News: छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज रोज़ बदल रहा है. रायपुर और सरगुजा संभाग में ठंडी हवाओं की वजह से ठंड अचानक बढ़ गई है. हिमालय से आ रही ठंडी हवा ने मौसम को पूरी तरह बदल दिया है, जिससे ठिठुरन बढ़ गई है. पिछले हफ़्ते खाड़ी में एक्टिव साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से तापमान में कुछ राहत मिली थी, लेकिन अब वह खत्म हो गई है. मौसम विभाग का अनुमान है कि दिसंबर में ठंड और बढ़ेगी.

रायपुर-अंबिकापुर में 10 साल का रिकॉर्ड टूटा
दरअसल, रायपुर और सरगुजा संभाग में ठंड ने इस बार अपने तीखे तेवर दिखाते हुए 10 साल पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए. अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान 6.9°C दर्ज हुआ, जो सामान्य से 4°C कम है. रायपुर माना भी 11.7°C पर रिकॉर्ड न्यूनतम तापमान पर पहुंच गया. हिमालय से आने वाली शीतल हवाओं ने पिछले सप्ताह की राहत समाप्त कर दी. 

यहां देखें तापमान
पिछले 24 घंटों में राज्य में मौसम पूरी तरह शुष्क रहा और बारिश कहीं नहीं हुई. शुक्रवार को दुर्ग में अधिकतम तापमान 29.2°C दर्ज किया गया, जबकि पेंड्रा रोड, बिलासपुर, जगदलपुर और दुर्ग में दिन का तापमान सामान्य से थोड़ा ज़्यादा रहा. रात के तापमान में अचानक गिरावट मुख्य रूप से उत्तर से चल रही बर्फीली हवाओं के कारण हुई है. दुर्ग का अधिकतम 29.0 डिग्री, न्यूनतम 11.0 डिग्री दर्ज किया गया.माना एयरपोर्ट में अधिकतम 26.9 डिग्री, न्यूनतम 11.7 डिग्री और बिलासपुर का अधिकतम 26.5 डिग्री, न्यूनतम 12.6 डिग्री दर्ज किया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: MP में तेजी से बढ़ेगी ठंड, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ला रहा है बर्फीली हवाएं; आज कैसा रहेगा मौसम

 

24 घंटों में तापमान में कोई बदलाव नहीं
इस बीच बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन देवराहा एक्टिव है और 30 नवंबर तक तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटों तक पहुंचेगा. हालांकि इसका छत्तीसगढ़ पर सीधा असर नहीं पड़ेगा. मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 24 घंटों में तापमान में कोई बदलाव होने की संभावना कम है, जबकि अगले 2-3 दिनों में 2-3°C की मामूली बढ़ोतरी हो सकती है. शनिवार को रायपुर में आसमान साफ ​​रहेगा, अधिकतम तापमान लगभग 27°C और न्यूनतम 13°C रहेगा.

TAGS

CG Weather Updateraipur news

Trending news

CG Weather Update
छत्तीसगढ़ में भयानक ठंडी, रायपुर-अंबिकापुर में 10 साल का रिकॉर्ड टूटा;पारा एकदम नीचे
sagar news
खतरनाक रतनजोत खाने से 14 बच्चे बीमार, 10 की हालत गंभीर; कलेक्टर पहुंचे BMC
agar malwa news
सालों पुराना विवाद खत्म! HC ने बगलामुखी मंदिर की फर्जी डिक्री की रद्द, जमीन सरकार..
raipur news
आज DGP-IG कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे PM मोदी,ऐसा रहेगा रायपुर में दिनभर का कार्यक्रम
mp news
खरगोन में मंदिर जा रही महिला पर डॉग ने किया हमला, अंगूठा काटकर ले गया पागल कुत्ता,
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने जिलाध्यक्षों की घोषणा की, लखमा के बेटे को सुकमा की कमान, देखिए
chhattisgarh news
झीरम घाटी हमले के मास्टरमाइंड चैतू ने किया सरेंडर, महेंद्र कर्मा को मारी थी 100 गोली
chhattisgarh news
स्कूल जा रही महिला टीचर का किडनैप, पेड़ के नीचे सुलाकर पति को भेजी तस्वीर, हुई बरामद
mp news
9वें जन्मदिन से पहले लापता हुई 'मैगी', ढूंढकर लाने वाले को मिलेगा 10 हजार का इनाम
mp news
सागर के लाजपतपुर में हिस्ट्रीशीटर की पीट-पीटकर हत्या, CCTV से खोला बड़ा राज