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CGBSE 12th Hindi Paper Cancelled
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CG Board 12th Hindi Exam Leak: छत्तीसगढ़ में 12वीं बोर्ड का हिंदी पेपर रद्द, अब 10 अप्रैल को होगी दोबारा परीक्षा

CGBSE 12th Hindi Paper Cancelled: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) ने 14 मार्च को आयोजित हुई कक्षा 12वीं की हिंदी विषय की बोर्ड परीक्षा को रद्द कर दिया है. पिछले दिनों सोशल मीडिया पर पेपर लीक होने के आरोपों के बाद मंडल ने इस मामले में FIR दर्ज कराई थी, जिसके बाद अब इसे पूरी तरह रद्द करने का कड़ा फैसला लिया गया है. माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, छात्रों के लिए नई परीक्षा तिथि 10 अप्रैल घोषित की गई है, जिस दिन यह परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी.

ये खबर अभी-अभी आई है. और जानकारी मिलते ही खबर अपडेट की जाएगी। ताजा अपडेट जानने के लिए रिफ्रेश करें.

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