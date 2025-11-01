CGPSC 2024 मेंस रिजल्ट जारी, 643 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन, जानें कब शुरू होंगे इंटरव्यू

CGPSC 2024 Mains Result News: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग(CGPSC) ने CGPSC 2024 मेन्स एग्जाम के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं. यह रिजल्ट उन हजारों कैंडिडेट्स के लिए महत्वपूर्ण है जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में शामिल होना चाहते हैं.आयोग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार मेन्स एग्जाम में कुल 3,737 कैंडिडेट्स शामिल हुए थे, जिनमें से 643 इंटरव्यू के लिए चुने गए. कैंडिडेट्स अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट psc.cg.gov.in पर देख सकते हैं.

CGPSC 2024 मेंस रिजल्ट जारी

दरअसल, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने राज्य सेवा परीक्षा 2024 के मेंस परीक्षा परिणाम जारी कर दिए हैं. आयोग ने 643 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू (पर्सनैलिटी टेस्ट) के लिए चयनित किया है. कुल 3737 उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में भाग लिया था. अब चयनित उम्मीदवारों के लिए इंटरव्यू प्रक्रिया 10 नवंबर से शुरू होने की संभावना है. हालांकि डेट अभी कंफर्म नहीं है. आयोग जल्द ही इंटरव्यू की सटीक तिथियां और केंद्रों की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करेगा. इस रिजल्ट के साथ, कैंडिडेट्स में फाइनल सिलेक्शन को लेकर उम्मीदें और उत्सुकता बढ़ गई है.

वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं रिजल्ट

बता दें कि रिज़ल्ट आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर अपलोड कर दिए गए हैं. इस परीक्षा में कुल 643 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए प्रोविजनली चुना गया है. कमीशन की ओर से जारी प्रेस रिलीज़ के अनुसार, स्टेट सर्विसेज़ परीक्षा 2024 17 सर्विसेज़ में कुल 246 पोस्ट के लिए आयोजित की गई थी. प्रीलिमिनरी परीक्षा के रिज़ल्ट के आधार पर मेन परीक्षा के लिए 3,737 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया था. इसके बाद मेन परीक्षा 26 से 29 जून, 2025 तक आयोजित की गई थी.

