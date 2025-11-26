बुधवार को आएगा CGPSC-2025 का नोटिफिकेशन, जानिए कितने पदों पर होगी वैकेंसी

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा 2025 का नोटिफिकेशन बुधवार को जारी हो सकता है, बताया जा रहा है कि इस बार सबसे ज्यादा पद नायाब तहसीलदार के हो सकते हैं, जबकि कुल वैकेंसी 240 पदों पर की जा सकती है, जो अलग-अलग विभागों में 17 से 20 सेवाओं के लिए होगी, जिसमें मुख्य नगर पालिका अधिकारी यानि सीएमओ की भी भर्तियां शामिल होंगी, इस बार डिप्टी कलेक्टर के 10 से ज्यादा पद हो सकते हैं, जो पिछली बार सात थे, यानि इस बार डिप्टी कलेक्टर के पदों की संख्या बढ़ सकती है, वहीं डीएसपी के लिए भी 10 से ज्यादा पद इस बार हो सकते हैं.

युवाओं को मौका

पिछली बार CGPSC ने 246 पदों के लिए भर्ती निकाली थी, इस बार पदों की संख्या थोड़ी कम है। पिछले 10 सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2015 में 352 पदों के साथ सबसे बड़ी भर्ती आई थी, बीते दशक में 7 बार दो सौ से अधिक पद निकले, जबकि दो बार पदों की संख्या 200 से कम रही, लेकिन इस बार भी 247 तक ही पद आने की उम्मीद है, हालांकि छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए यह अच्छा मौका होगा.

इन पदों पर होगी भर्तियां

डिप्टी कलेक्टर

डीएसपी

छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा अधिकारी

जिला आबकारी अधिकारी

सहायक संचालक (वित्त विभाग)

सहायक संचालक (पंचायत एवं ग्रामीण विकास)

सहायक संचालक/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी

सहायक संचालक (समाज कल्याण विभाग)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत

बाल विकास परियोजना अधिकारी

अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी

नायब तहसीलदार

राज्य कर निरीक्षक

आबकारी उप निरीक्षक

उप पंजीयक

सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी

सहायक जेल अधीक्षक

पैटर्न में बदलाव नहीं

CGPSC 2025 के नियमों में बदलाव की चर्चा थी, लेकिन आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस बार भी परीक्षा पुराने पैटर्न पर ही आयोजित की जाएगी, किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा, प्रीलिम्स के साथ मुख्य परीक्षा का प्रारूप यथावत रहेगा, जबकि सिलेबस में भी कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, प्रीलिम्स फरवरी 2025 में आयोजित होने की उम्मीद है. मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ ख और ग वर्ग के पदों की भर्ती पहले अलग परीक्षा से होती थी, लेकिन 2019 में नियम बदले गए जिसके बाद ये पद राज्य सेवा परीक्षा के माध्यम से भरे जाने लगे, CGPSC 2020 में इन पदों की संख्या केवल 6 थी. इस बार यह संख्या बढ़कर 51 पदों तक पहुंच सकती है.

