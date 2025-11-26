Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3018418
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

बुधवार को आएगा CGPSC-2025 का नोटिफिकेशन, जानिए कितने पदों पर होगी वैकेंसी

CGPSC-2025 Notification: राज्य सेवा परीक्षा (सीजीपीएससी) 2025 का नोटिफिकेशन बुधवार को आने की उम्मीद की जा रही है, ऐसे में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए यह अच्छी खबर मानी जा रही है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 26, 2025, 06:22 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

छत्तीसगढ़ में जल्द जारी हो सकता है CGPSC-2025 का नोटिफिकेशन
छत्तीसगढ़ में जल्द जारी हो सकता है CGPSC-2025 का नोटिफिकेशन

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा 2025 का नोटिफिकेशन बुधवार को जारी हो सकता है, बताया जा रहा है कि इस बार सबसे ज्यादा पद नायाब तहसीलदार के हो सकते हैं, जबकि कुल वैकेंसी 240 पदों पर की जा सकती है, जो अलग-अलग विभागों में 17 से 20 सेवाओं के लिए होगी, जिसमें मुख्य नगर पालिका अधिकारी यानि सीएमओ की भी भर्तियां शामिल होंगी, इस बार डिप्टी कलेक्टर के 10 से ज्यादा पद हो सकते हैं, जो पिछली बार सात थे, यानि इस बार डिप्टी कलेक्टर के पदों की संख्या बढ़ सकती है, वहीं डीएसपी के लिए भी 10 से ज्यादा पद इस बार हो सकते हैं. 

युवाओं को मौका 

पिछली बार CGPSC ने 246 पदों के लिए भर्ती निकाली थी, इस बार पदों की संख्या थोड़ी कम है। पिछले 10 सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2015 में 352 पदों के साथ सबसे बड़ी भर्ती आई थी, बीते दशक में 7 बार दो सौ से अधिक पद निकले, जबकि दो बार पदों की संख्या 200 से कम रही, लेकिन इस बार भी 247 तक ही पद आने की उम्मीद है, हालांकि छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए यह अच्छा मौका होगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः कांग्रेस में होगा छत्तीसगढ़ की इस पार्टी का विलय! पूर्व सीएम के बेटे बोले-आवेदन दिया

इन पदों पर होगी भर्तियां 

  • डिप्टी कलेक्टर
  • डीएसपी
  • छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा अधिकारी
  • जिला आबकारी अधिकारी
  • सहायक संचालक (वित्त विभाग)
  • सहायक संचालक (पंचायत एवं ग्रामीण विकास)
  • सहायक संचालक/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी
  • सहायक संचालक (समाज कल्याण विभाग)
  • मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
  • बाल विकास परियोजना अधिकारी
  • अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी
  • नायब तहसीलदार
  • राज्य कर निरीक्षक
  • आबकारी उप निरीक्षक
  • उप पंजीयक
  • सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी
  • सहायक जेल अधीक्षक

पैटर्न में बदलाव नहीं 

CGPSC 2025 के नियमों में बदलाव की चर्चा थी, लेकिन आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस बार भी परीक्षा पुराने पैटर्न पर ही आयोजित की जाएगी, किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा, प्रीलिम्स के साथ मुख्य परीक्षा का प्रारूप यथावत रहेगा, जबकि सिलेबस में भी कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, प्रीलिम्स फरवरी 2025 में आयोजित होने की उम्मीद है. मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ ख और ग वर्ग के पदों की भर्ती पहले अलग परीक्षा से होती थी, लेकिन 2019 में नियम बदले गए जिसके बाद ये पद राज्य सेवा परीक्षा के माध्यम से भरे जाने लगे, CGPSC 2020 में इन पदों की संख्या केवल 6 थी. इस बार यह संख्या बढ़कर 51 पदों तक पहुंच सकती है. 

ये भी पढे़ंः काला सूट-चश्मा, जूते भी खास... खतरनाक हथियार से लैस SPG के पास क्या-क्या होता है?

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

cgpsc-2025CGPSC-2025 notificationchhattisgarh news

Trending news

mp news
गौहरगंज रेप केस, ढीली कार्रवाई से CM मोहन यादव नाराज, तुरंत रायसेन SP को हटाया
mp news
पति से झंझट! पत्नी के मायके वालों ने ससुराल पर बोला धावा, पति और ससुर को जमकर पीटा
mp news
80 साल के किसान की 'जमा पूंजी' पर ताला! बेटी की शादी के लिए भटक रहा पिता, लगाई गुहार
mp news
जिस घर में सजने थे शहनाई के सुर, अब पसरा मातम...अचानक साइलेंट अटैक से व्यक्ति की मौत
mp news
बैंड-बाजा, बाराती और घोड़ी पर दुल्हन! ऐसे दूल्हे को इनविटेशन देने पहुंची दुल्हन
madhya pradesh news
मातम में बदली परिवार की खुशियां, झाबुआ में जहरीली ताड़ी पीने से काका की मौत...
mp news
विदिशा में तीसरी मंजिल की छत से गिरकर नायब तहसीलदार की मौत, सरकारी परिसर हुआ सील
mp news
इंस्टाग्राम पर 'अपराधी 302' बनकर आया, पहचान छिपाकर नाबालिक को फंसाया, खुला बड़ा राज
indore news
कैंसर से मां का निधन...पर सेवा से नहीं हटे कदम, इंदौर की एक BLO ऐसी भी...
mp news
रोते-रोते तबीयत हो गई खराब... स्मृति के होने वाले पति पलाश की अब कैसी है हालत, जानिए