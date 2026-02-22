CGPSC की प्रारंभिक परीक्षा आज, रायपुर में 48 केंद्रों पर एग्जाम, डिप्टी कलेक्टर से लेकर DSP तक के पद शामिल

Advertisement
Raipur News: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC) की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा आज आयोजित की जा रही है. रायपुर में 48 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं. एग्जाम दो शिफ्ट में होगा.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Feb 22, 2026, 10:58 AM IST
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा आज आयोजित की जा रही है. यह एग्जाम राज्य के सभी 33 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर (जिला मुख्यालयों) में 265 पोस्ट के लिए हो रहा है. राजधानी में 48 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं, जहां दो पालियों में परीक्षा होगी. वैकेंसी में 14 डिप्टी कलेक्टर, 28 DSP और 51 नायब तहसीलदार के पद शामिल हैं. जिला प्रशासन ने सिक्योरिटी और गोपनीयता के कड़े इंतज़ाम किए हैं.

दरअसल, छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए आज का दिन बहुत अहम है. स्टेट सर्विस एग्जाम के ज़रिए सरकारी नौकरी में ऊंचे पद पाने की चाहत रखने वाले हज़ारों कैंडिडेट आज प्रीलिमनरी एग्जाम दे रहे हैं. इस साल, कुल 265 पोस्ट के लिए विज्ञापन जारी किए गए थे, जिनमें सबसे अहम पोस्ट हैं, 14 डिप्टी कलेक्टर, 28 DSP, और 51 नायब तहसीलदार.

यह भी पढ़ें: RTE Admission 2026-27: छत्तीसगढ़ में RTE नियमों में बड़े बदलाव, सीधे पहली क्लास में मिलेगा एडमिशन, सीटों में भी बढ़ोतरी

पहली शिफ्ट में सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक जनरल स्टडीज़ का पेपर होगा, जबकि दूसरी शिफ्ट में दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा. ज़िला प्रशासन ने किसी भी तरह की चीटिंग को रोकने के लिए परीक्षा हॉल में कड़ी सुरक्षा और गोपनीयता के उपाय किए हैं.

कैंडिडेट्स को ज़्यादा दूरी न तय करनी पड़े, इसके लिए नए बने ज़िलों समेत सभी 33 ज़िला मुख्यालयों में एग्ज़ामिनेशन सेंटर बनाए गए हैं. अकेले रायपुर शहर में 48 एग्ज़ामिनेशन सेंटर हैं. ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस डिपार्टमेंट ने एग्ज़ामिनेशन सेंटर के आस-पास कड़े सिक्योरिटी इंतज़ाम किए हैं. एग्ज़ाम की सीक्रेसी बनाए रखने के लिए फ़्लाइंग स्क्वॉड और CCTV सर्विलांस का इस्तेमाल किया जा रहा है. सिर्फ़ प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम पास करने वाले कैंडिडेट्स ही मेन एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे, जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव करियर का रास्ता तय करेगा.

तय समय के बाद मेन गेट बंद कर दिया जाएगा. किसी भी कैंडिडेट को अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी. इसके अलावा, काला, गहरा नीला, हरा, बैंगनी, मैरून, वायलेट और डार्क चॉकलेट रंग के कपड़े पहनना मना है. किसी भी तरह के इयररिंग्स पहनना मना है. कैंडिडेट को अपना ओरिजिनल फोटो आईडी लाना ज़रूरी है. इसके अलावा, ड्रेस कोड, पहचान और एंट्री टाइम के बारे में खास निर्देश जारी किए गए हैं.

 

