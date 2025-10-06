Advertisement
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले से जुड़ी बड़ी खबर, 13 अक्टूबर तक न्यायिक रिमांड पर चैतन्य बघेल

Chhattisgarh Liquor Scam: छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े शराब घोटाला मामले में आरोपी चैतन्य बघेल को कोर्ट ने 13 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. बता दे कि आज ACB-EOW की विशेष कोर्ट में पेश किया गया था. इस दौरान कोर्ट ने न्यायिक रिमांड पर भेजा है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Oct 06, 2025, 07:08 PM IST
Chaitanya Baghel Judicial Custody: छत्तीसगढ़ के सबसे चर्चित शराब घोटाला मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को कोर्ट ने 13 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. दरअसल, शराब घोटाला मामले में आरोपी चैतन्य बघेल को ACB-EOW की विशेष कोर्ट में पेश किया गया था. इस दौरान कोर्ट ने न्यायिक रिमांड पर भेजा है. 

मिली जानकारी के मुताबिक, EOW ने शराब घोटाला मामले के आरोपी चैतन्य बघेल को 13 दिन की रिमांड पर पूछताछ की गई. जहां रिमांड खत्म होने पर आज फिर से उन्हे विशेष अदालत में पेश किया गया. बता दें कि इस मामले में चैतन्य बघेल ने EOW कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिस पर 8 अक्टूबर को सुनवाई होनी है. 

बहुचर्चित शराब घोटाला 
बताया जा रहा है कि यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शराब घोटाला माना जा रहा है. इसमें लगभग 3200 करोड़ रुपए का गबन करने का आरोप है. ईडी रिपोर्ट के मुताबिक, यह शराब घोटाला भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल के दौरान नई आबकारी नीति में किए बदलाव से शुरू हुआ था. 

2019 से शुरू हुआ घोटाला
आपको बता दें कि 2019 में कांग्रेस सरकार की तरफ से आबकारी पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया गया था. 
वहीं यह भी जानकारी सामने आई है, कि सरकार की तरफ से शराब की खरीद, वितरण और बिक्री पर पूर्ण नियंत्रण ले लिया. इसके बाद कथित रूप से नकली शराब की सप्लाई, नकद, लेनदेन और शराब माफियाओं को फेवर देने का सिलसिला शुरू हुआ. 

ऐसे किया गया शराब घोटाला
ईडी की रिपोर्ट के मुताबिक, अब तक इस आबकारी नीति में एक सरकारी सिस्टम के समानांतर एक अवैध नेटवर्क तैयार किया गया. इसमें सरकारी अधिकारी, नेता और कारोबारी शामिल बताए जा रहे हैं. नकली होलोग्राम्स, गलत बिलिंग और ज्यादा शराब उत्पाद और बिक्री जैसे तरीकों से सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया गया है. 

कई बड़े-बड़े नाम शामिल
इस सबसे बड़े घोटाले में कई बड़े-बड़े अधिकारियों और नेताओं के सामने आए हैं, जिनमें मुख्य आरोपी अनिल टुटेजा (पूर्व IAS), अरुण पति त्रिपाठी (CSMCL के पूर्व MD), अनवर ढेबर (रायपुर के कारोबारी), चैतन्य बघेल (पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे), ईडी के अनुसार, चैतन्य बघेल पर लगभग ₹1000 करोड़ रुपए को चैनलाइज करने का आरोप है. वहीं ईडी की रिपोर्ट्स के मुताबिक, शराब सिंडिकेट ने सरकारी सिस्टम का दुरुपयोग कर लगभग 3200 करोड़ रुपए का घोटाला किया है. 

;