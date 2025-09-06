Chandra Grahan 2025: रायपुर-बिलासपुर में चंद्रग्रहण की क्या है टाइमिंग? जान लीजिए अभी

Raipur Lunar Eclipse-कल यानी रविवार, 7 सितंबर को साल का आखिरी चंद्रग्रहण लगने जा रहा है. यह पूर्ण चंद्रग्रहण होगा और भारत सहित एशिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और अंटार्कटिका जैसे कई देशों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकेगा. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यह चंद्रग्रहण लालिमा लिए दिखाई देगा जिसे आमतौर पर ब्लड मून कहा जाता है. वैज्ञानिक नजरिए से यह एक खगोलीय घटना है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इसे अशुभ माना जाता है. छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर समेत अन्य शहरों में चंद्रग्रहण का सूतक काल कब शुरू होगा. चलिए जानते हैं.

कब शुरू होगा चंद्रग्रहण

ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, चंद्रग्रहण को शुभ नहीं माना जाता और इसका सूतक काल 9 घंटे पहले से ही शुरू हो जाता है. रविवार को लगने वाले इस चंद्रग्रहण की शुरुआत रात 9 बजकर 58 मिनट पर होगी. ऐसे में इसका सूतक काल दोपहर 12 बजकर 58 मिनट से शुरू होकर अगले दिन यानी 8 सितंबर की रात 1 बजकर 26 मिनट तक रहेगा.

रायपुर-बिलासपुर में क्या है सूतक का समय

चंद्रग्रहण का सूतक काल रविवार दोपहर 12:58 बजे शुरू हो जाएगा. चंद्रग्रहण का समापन 8 सितंबर की रात 1 बजकर 26 मिनट पर होगा. यानी इसी दौरान सूतक काल खत्म होगा. बात करें रायपुर, बिलासपुर समेत अन्य शहरों की तो में चंद्रग्रहण के सूतक काल की तो जो सूतक काल पूरे देश में रहेगा, वही यहां पर भी रहेगा. यानी कुल मिलाकर चंद्रग्रहण का सूतक काल आगमी दोपहर 12 बजकर 26 मिनट से शुरू होगा. जिसका समापन 7 सितंबर की मध्य रात्रि 1 बजकर 26 मिनट पर होगा.

चंद्रग्रहण के दौरान क्या करें और क्या न करें

ग्रहण काल में पूजा-पाठ और मूर्तियों के स्पर्श करने की मनाही मानी जाती है. इसी तरह इस समय किसी भी प्रकार के शुभ कार्य करने से बचना चाहिए. हालांकि, मन ही मन भगवान का स्मरण करना या उनके नामों का जाप करना पूर्णतः उचित है. ज्योतिष मान्यता के अनुसार, चंद्रग्रहण के दौरान चंद्र देव के मंत्रों का उच्चारण करने से विशेष शुभ फल की प्राप्ति होती है.

