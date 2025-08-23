छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार पर सियासत, नेता प्रतिपक्ष ने क्यों लिखा राज्यपाल को पत्र

Chhattisgarh Cabinet Expansion: छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय ने हाल ही में अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए तीन नए विधायकों को मंत्री बनाया है. जिसके बाद सीएम साय के मंत्रिमंडल में अब मुख्यमंत्री समेत 14 मंत्री हो गए हैं. लेकिन विस्तार के बाद से ही जमकर सियासत हो रही है. कांग्रेस 14वें मंत्री की नियुक्ति को नियम विरुद्ध बता रही है. इस मामले में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने राज्यपाल रमेन डेका को पत्र लिखकर एक मंत्री को हटाने की मांग की है. वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ दीपक बैज भी यह मुद्दा उठा चुके हैं. हालांकि बीजेपी इस हरियाणा फॉर्मूला बताकर कांग्रेस के आरोपों का जवाब दे रही है.

चरणदास महंत ने लिखा पत्र

नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने राज्यपाल रमेन डेका को पत्र लिखते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्यों की संख्या 90 हैं, संविधान के अनुच्छेद 164(1 क) के मुताबिक राज्य की सरकार के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री समेत कुल मंत्रियों की संख्या 15 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकती है. 90 सदस्यों का 15 प्रतिशत 13.50 बनता है, यानि मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री के साथ 13 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान में यह संख्या 14 हो गई है, जो 13.50 से ज्यादा है, इसलिए एक मंत्री नियम में नहीं आता है, जिसे हटाया जाना चाहिए. इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी यही मुद्दा उठाया था.

अरुण साव ने दिया जवाब

चरणदास महंत के आरोपों पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार किया है. उनका कहना है कि जो लोग खुद लगातार संविधान के खिलाफ काम करते थे, उन लोगों को यह बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का मंत्रिमंडल संविधान सम्मत ही बनाया गया है. हरियाणा राज्य में भी इसी तरह से होता है. यह किसी भी तरह से संविधान का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक छोटा राज्य हैं, जहां विभागों की संख्या ज्यादा है, ऐसे में यहां लोड भी ज्यादा रहता है. हरियाणा में भी 90 विधायक होते हैं वहां के मंत्रिमंडल में भी 14 मंत्री बनते हैं. इसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी पहली बार बीजेपी ने 14वें मंत्री को जगह दी है.

छत्तीसगढ़ की जनता भी यही चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा से मंत्री बने. इसलिए यह किया गया है. लेकिन कांग्रेस के लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं, मगर इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए. क्योंकि छत्तीसगढ़ का कैबिनेट विस्तार बिल्कुल नियम के तहत हुआ है. बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय ने हाल ही में मंत्रिमंडल का विस्तार किया है, जिसमें गजेंद्र यादव, राजेश अग्रवाल और गुरु खुशवंत साहेब ने मंत्रिपद की शपथ ली है, जिसके बाद सीएम साय के मंत्रिमंडल में अब सीएम समेत 14 मंत्री हो चुके हैं.

