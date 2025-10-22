Chhath Special Train: छठ पूजा पर रायपुर रेलवे का बड़ा फैसला, आज से 3 एक्सप्रेस ट्रेनें बदलेंगी प्लेटफॉर्म

Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

छठ पूजा पर रायपुर रेलवे का बड़ा फैसला, आज से 3 एक्सप्रेस ट्रेनें बदलेंगी प्लेटफॉर्म

Chhath Special Train for CG: छठ पूजा के अवसर पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए, रायपुर रेलवे प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है. आज (22 अक्टूबर) से तीन प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनों के प्लेटफॉर्म में बदलाव किया गया है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Oct 22, 2025, 12:06 PM IST
Chhath Special Train for Chhattisgarh: रायपुर रेलवे प्रशासन ने छठ त्योहार के कारण ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ को मैनेज करने और उनकी आसान यात्रा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है. भीड़ प्रबंधन और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, आज (22 अक्टूबर) से तीन महत्वपूर्ण एक्सप्रेस ट्रेनों के प्लेटफॉर्म नंबर बदल दिए गए हैं. ये सभी ट्रेनें प्लेटफॉर्म 5 के बजाय प्लेटफॉर्म 7 से रवाना होंगी. छठ त्योहार के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए भीड़ को मैनेज करने और यात्रियों को सुविधा देने के लिए यह फैसला लिया गया है.

छठ पूजा पर रायपुर रेलवे का बड़ा फैसला
दरअसल,  छठ पर्व के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रायपुर रेलवे प्रशासन ने ट्रेनों के प्लेटफॉर्म में बदलाव किया है. आज से तीन एक्सप्रेस ट्रेनें — दुर्ग–पटना साउथ बिहार एक्सप्रेस, दुर्ग–छपरा सारनाथ एक्सप्रेस (22 से 27 अक्टूबर तक), और गोंदिया–बरौनी एक्सप्रेस (23 अक्टूबर से) प्लेटफॉर्म 5 की जगह प्लेटफॉर्म नंबर 7 से रवाना होंगी.  यह निर्णय स्टेशन पर बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लिया गया है. यात्रियों से अपील की गई है कि यात्रा से पहले अपने प्लेटफॉर्म की जानकारी रेलवे से अवश्य प्राप्त करें.

आज से तीन एक्सप्रेस ट्रेनें बदलेंगी प्लेटफॉर्म
जिन ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदले गए हैं, उनमें शामिल हैं: दुर्ग-पटना साउथ बिहार एक्सप्रेस: ​​यह ट्रेन आज से प्लेटफॉर्म नंबर 5 की जगह प्लेटफॉर्म नंबर 7 से चलेगी. दुर्ग-छपरा सारनाथ एक्सप्रेस: ​​यह ट्रेन 22 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक प्लेटफॉर्म नंबर 5 की जगह प्लेटफॉर्म नंबर 7 से चलेगी. गोंदिया-बरौनी एक्सप्रेस: ​​यह ट्रेन 23 अक्टूबर से प्लेटफॉर्म नंबर 5 की जगह प्लेटफॉर्म नंबर 7 से चलेगी.

इसलिए लिया गया फैसला
बता दें कि रेलवे प्रशासन का यह कदम छठ पूजा के दौरान बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर जाने वाले यात्रियों की बढ़ी हुई संख्या को देखते हुए लिया गया है, ताकि स्टेशन पर होने वाली भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो.

