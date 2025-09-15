दिल्ली की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी संतों के लिए नई योजना, अब हर महीने मिलेंगे 15 हजार

CG Priest to get 15 thousnad: छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना एक महत्वकांक्षी योजना मानी जाती है इस योजना के तहत राज्य की लाखों-करोड़ों महिलाओं को प्रतिमाह 1 हजार रुपए दिए जाते हैं. हालांकि छत्तीसगढ़ में एक और योजना की शुरूआत की जा रही है जिसमें दिल्ली माडल की तर्ज पर हर महीने 15 हजार रुपए जारी किए जाएंगे. लेकिन किसे मिलेगा इस योजना का लाभ? जानिए इस खबर में.

भागवताचार्यों और पुजारियों को मिलेंगे 15 हजार

दरअसल, छत्तीसगढ़ में भागवताचार्यों, पुजारियों और पुरोहितों को हित में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है. इस फैसले से प्रदेश के अलग-अलग जाती और समाज के पुजारी-पुरोहित लाभान्वित होंगे. सनातन धर्म और सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा करने वाले इन संरक्षकों को अब हर महीने 15 हजार का मानदेय दिया जाएगा. ये फैसला चतुर्वर्णार्थ धर्म स्तंभ काउंसिल की बैठक में लिया गया है.

किन पुजारी-पुरोहित के मिलेगा लाभ

बैठक में बताया गया कि पुजारी और भागवताचार्य सिर्फ मंदिरों के ही संरक्षक नहीं है बल्कि समाज में आस्था और शांति बनाए रखने में भी इनकी अहम भूमिका है. इस योजना का लाभ सभी जातियों के गृहस्थ संतों में लागू होगा. यानी हर समाज, परंपरा और जाती के साधू-संत इस योजना से लाभान्वित होने वाले हैं. इसके लिए जिला और ग्राम स्तर पर सभी पुजारियों की लिस्ट तैयार की जा रही है.

दिल्ली तर्ज पर तैयार माडल

पुजारियों को हर महीने 15 हजार मानदेय देने का माडल दिल्ली तर्ज पर धारण किया गया है. संघ के प्रतिनिधि सीएम साय से औपचारिक मांग पत्र सौंपेंगे. इस ऐतिहासिक पहल में राज्य के सभी संतों का स्वागत किया गया है. संघ का कहना है कि पुजारी और भागवताचार्यों को राज्य में सुरक्षा और सम्मान दिलाने का काम राज्य का ही है.

