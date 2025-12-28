Advertisement
छत्तीसगढ़ में अब तक 11.51 लाख किसानों को 13 हजार 615 करोड़ रुपये जारी, अब तक 60.88 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी

Chhattisgarh news: छत्तीसगढ़ में अब तक 60.88 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है. 11.51 लाख से ज़्यादा किसानों ने अपना धान बेचा है. मार्कफेड ने खरीदे गए धान के पेमेंट के लिए ₹13,615 करोड़ जारी किए हैं.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 28, 2025, 11:49 AM IST
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का बड़ा अभियान तेज़ी से चल रहा है. अब तक राज्य में 60.88 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है, जिसमें 11.51 लाख से ज़्यादा किसानों ने अपनी फसल बेची है. मार्कफेड ने किसानों को पेमेंट के तौर पर 13,615 करोड़ रुपये जारी किए हैं. इस साल 27.43 लाख से ज़्यादा किसानों ने इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है. 14 नवंबर को धान खरीदी शुरू होने के बाद से किसान टोकन तुंहर ऐप के ज़रिए समय की बचत और सुविधा का फायदा उठा रहे हैं.

दरअसल, छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर को धान की खरीद शुरू हुई थी, और अब तक 60.88 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है. 11.51 लाख से ज़्यादा किसानों को इस प्रक्रिया से फायदा हुआ है जिन्होंने अपना धान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचा है. किसानों को उनके धान का समय पर पेमेंट सुनिश्चित करने के लिए मार्कफेड ने ₹13,615 करोड़ की रकम जारी की है, जिससे किसानों को बड़ी आर्थिक राहत मिली है.  इस साल कुल 27.43 लाख से ज़्यादा किसानों ने अपना धान बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया जो खरीद प्रक्रिया में किसानों की बढ़ती भागीदारी को दिखाता है.

टोकन तुंहर एप्प से किसानों को सहुलियत
धान खरीद प्रक्रिया को आसान और ज़्यादा पारदर्शी बनाने के लिए राज्य सरकार ने 'टोकन तुंहर ऐप' लॉन्च किया है. यह ऐप किसानों को टोकन पाने, अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने और भीड़ से बचने में मदद करता है. सरकार का लक्ष्य किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देना और धान खरीद को समय पर और आसानी से पूरा करना है.

क्या है टोकन तुंहर ऐप
टोकन तुंहर ऐप छत्तीसगढ़ सरकार का एक उपयोगी मोबाइल एप्लिकेशन है, जिसे किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है. इस ऐप के माध्यम से किसान घर बैठे ही धान बिक्री के लिए ऑनलाइन टोकन प्राप्त कर सकते हैं. इससे धान खरीदी केंद्रों पर भीड़ और अव्यवस्था में कमी आती है तथा पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनती है. ऐप की मदद से किसान अपनी जानकारी देख सकते हैं, मनचाही तारीख और समय चुनकर टोकन जनरेट कर सकते हैं.

