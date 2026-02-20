Advertisement
छत्तीसगढ़ बजट सत्र से ठीक 1 दिन पहले होगी BJP विधायक दल की बैठक, राज्यसभा सीट पर भी चर्चा

Chhattisgarh Assembly News: छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होने वाला है, उससे पहले 22 फरवरी को विधायक दल की अहम बैठक रायपुर में होने वाली है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 20, 2026, 11:53 AM IST
छत्तीसगढ़ बीजेपी विधायक दल की बैठक
छत्तीसगढ़ बीजेपी विधायक दल की बैठक

Chhattisgarh Budget: छत्तीसगढ़ में 23 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा, जहां अगले ही दिन 24 फरवरी को वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे. वहीं बजट से पहले बीजेपी ने विधायक दल की बैठक बुलाई है. जहां नवा रायपुर स्थित सीएम हाउस में 22 फरवरी को विधायक दल की बैठक होने वाली है. जिसमें बजट सत्र की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी और विपक्ष के सवालों के जवाब देने की रणनीति बनेगी. लेकिन यह बैठक इसलिए भी खास मानी जा रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में खाली हो रही राज्यसभा सीटों को लेकर भी विधायकों में चर्चा होगी. क्योंकि राज्यसभा एक सीट इस बार बीजेपी को मिलने वाली है, ऐसे में कौन राज्यसभा जाएगा, इस पर चर्चा हो सकती है.

बजट सत्र को लेकर बनेगी रणनीति 

बीजेपी विधायक दल की बैठक में बजट सत्र को लेकर रणनीति बनने वाली है, बताया जा रहा है कि बीजेपी ने सभी विधायकों को बैठक में उपस्थिति देने के लिए कहा है, क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी सत्र हंगामेदार होने वाला है. ऐसे में बीजेपी अभी से विपक्ष के सवालों का पुरजोर जवाब देने की रणनीति बनाने में जुटी है. साथ ही अलग-अलग विभागों में आगामी योजनाओं को प्रभावी ढंग से उपयोगी बनाया जाएगा. बजट के बाद होने वाली बैठकों में मंत्रियों की जवाबदारी भी तय करने के लिए कहा गया है, जिस पर सदन में लगातार चर्चा होने वाली है. 

राज्यसभा सीट पर चर्चा 

माना जा रहा है कि बीजेपी विधायक दल की बैठक में राज्यसभा सीट पर भी चर्चा हो सकती है,क्योंकि 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव होना है, जिसमें छत्तीसगढ़ से भी दो सीटें खाली हो रही हैं, इन सीटों में एक सीट इस बार बीजेपी को मिलने वाली है, ऐसे में विधायकों के बीच भी राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा हो सकती है, क्योंकि बैठक में सीएम विष्णुदेव साय, बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंह देव के साथ-साथ सभी विधायक शामिल होंगे. ऐसे में इस मुद्दे पर भी विधायकों के बीच रायशुमारी के साथ चर्चा हो सकती है. पूर्व मंत्री ने इसके संकेत भी दिए हैं. 

राज्यसभा चुनाव को लेकर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि आदिवासी नेता को राज्यसभा भेजे जाने की चर्चा फिलहाल चल रही है, बस्तर-सरगुजा क्षेत्र के लोग भाई-भाई है, सरगुजा में बीजेपी ज्यादा मजबूत है, मुख्यमंत्री भी सरगुजा संभाग से आते हैं, ऐसे में राज्यसभा में कौन जाएगा यह पार्टी तय करेगा. पार्टी जल्द ही इस मामले में फैसला करेगी. 

