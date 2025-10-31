छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा में बैठ सकेंगे 200 विधायक, परिसीमन के बाद बदलेगी संख्या !

Chhattisgarh Foundation Day: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा का लोकापर्ण करेंगे. इस इमारत में 200 विधायकों के बैठने तक की व्यवस्था है, इस बात की जानकारी छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने दी है. उन्होंने बताया कि दिसंबर में शुरू होना वाला शीतकालीन सत्र से नई विधानसभा में ही होगा. परिसीमन की स्थिति को देखते हुए छत्तीसगढ़ में विधायकों के लिए 200 सीटें बनाई गई हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 90 विधायक हैं, लेकिन परिसीमन के बाद यह संख्या 120 तक पहुंच सकती है. क्योंकि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में विधायकों की संख्या बढ़ेगी ऐसे में नए भवन का निर्माण इसी हिसाब से किया गया है.

हाइटेक व्यवस्था

रमन सिंह ने बताया कि नई विधानसभा को पूरी तरह पेपरलेस बनाने की तैयारी की गई है, प्रत्येक विधायक की सीट पर टैबलेट लगाए गए हैं, जिससे कार्यवाही डिजिटल तरीके से संचालित होगी. इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के उपयोग से इसे और अधिक स्मार्ट एवं हाईटेक बनाया गया है. फिलहाल विधानसभा में प्रतिदिन का एक घंटे का प्रश्नकाल ऑनलाइन प्रसारित किया जाता है, विधानसभा अध्यक्ष के अनुसार, आगे अन्य सत्रों की लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है. जबकि विधायकों को भी इस विधानसभा में सवालों को उठाने और बोलने में शानदार अनुभव होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः छत्तीसगढ़ में पेंशनरों को मिली बड़ी सौगात, अब घर बैठे बनेगा जीवन प्रमाण पत्र

छत्तीसगढ़ की संस्कृति झलकेगी

रमन सिंह ने बताया कि नई विधानसभा भवन में छत्तीसगढ़ की संस्कृति झलकेगी, क्योंकि यह देश की ऐसी पहली विधानसभा होगी जिसकी पहचान एक ग्रीन ईको-फ्रेंडली भवन के रूप में होग. इसका डिजाइन छत्तीसगढ़ की जीवनशैली और धान की संस्कृति पर आधारित है. सदन का आंतरिक भाग धान के कटोरे के आकार में बनाया गया है, जो राज्य की खेती-किसानी की परंपरा का प्रतीक है. लगभग 51 एकड़ क्षेत्र में फैली यह इमारत 6 लाख 22 हजार वर्गफुट में बनी है. निर्माण में स्थानीय सामग्री का उपयोग किया गया है. परिसर में वाटर हार्वेस्टिंग की विशेष व्यवस्था है, जबकि पूरी इमारत को सोलर एनर्जी से रोशन किया जाएगा.

नई विधानसभा में 520 सीटों वाला ऑडिटोरियम और 300 दर्शक सीटें बनाई गई हैं, परिसर को दिव्यांगजन अनुकूल बनाया गया है. हर स्तर पर सुरक्षा और सुविधाओं का खास ध्यान रखा गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस भव्य इमारत का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र इसी भवन में शुरू किया जाएगा. राज्य में 25वें स्थापना दिवस को लेकर जमकर तैयारियां की जा रही हैं.

ये भी पढ़ेंः मोंथा तूफान ने बदला छत्तीसगढ़ का मौमस, 8 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, ठंड आएगी

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!