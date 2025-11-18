आज रिटायर हो जाएगी छत्तीसगढ़ की पुरानी विधानसभा, क्यों बुलाया गया 1 दिन का विशेष सत्र

Chhattisgarh Vidhansabha: छत्तीसगढ़ बनने के बाद 25 सालों तक राज्य की राजनीति का साक्षी रहा रायपुर स्थित विधानसभा भवन आज रिटायर होने वाला है, क्योंकि अब राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा बन चुकी है, जिसमें आगे का कामकाज शुरू होगा. ऐसे में पुराने भवन को आज विदाई दी जाएगी, जिसके लिए एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है. छत्तीसगढ़ बनने के बाद 25 सालों तक इसी भवन में विधानसभा का कामकाज चला था, जिसने कई तरह के उतार-चढ़ाव देखे हैं, छत्तीसगढ़ का यह विधानसभा भवन राज्य के चार मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल का गवाह रहा है, जिसमें सबसे लंबा कार्यकाल रमन सिंह का रहा है, जो फिलहाल छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं.

विधानसभा भवन को मिलेगी विदाई

छत्तीसगढ़ में आज विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसका विषय 'पच्चीस वर्षों की संसदीय यात्रा पर केंद्रित विषयों पर चर्चा' रखा गया है, सत्र के दौरान राज्य की अब तक की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और समग्र प्रगति को याद किया जाएगा. यह सत्र छत्तीसगढ़ के पुराने विधानसभा भवन को औपचारिक विदाई देने का भी अवसर है, क्योंकि इसके बाद नए भवन में कामकाज शुरू होगा, जिसका उद्घाटन हाल ही में पीएम मोदी ने किया था. छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था, जिसके बाद यहां पहला सत्र आयोजित किया गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

19 घंटे हुई थी चर्चा

छत्तीसगढ़ के इस विधानसभा भवन में कभी 19 घंटे तक लगातार चर्चा हुई थी, जबकि कभी यहां एक बार सत्तापक्ष के मंत्री ने ही सदन से वॉकआउट कर दिया था जो उस वक्त देश के राजनीतिक गलियारों में बड़ी खबर बनी थी. ऐसे में यह एक ऐतिहासिक भवन माना जाता है. छत्तीसगढ़ विधानसभा के पहले अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शुक्ल थे, जबकि अजीत जोगी राज्य के पहले सीएम थे और बीजेपी के नंदकुमार साय राज्य के पहले नेता प्रतिपक्ष थे. 25 साल के इतिहास में इस विधानसभा ने काफी उतार-चढ़ाव देखा है. जिसकी यादें आज एक बार फिर से ताजा होगी.

ये भी पढ़ेंः CG में सुरक्षाबलों ने ढेर किया ASP की हत्या का मास्टर माइंड नक्सली, बड़ी कामयाबी

ऐसा रहा मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल

1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया था, जो 25 साल पूरे कर चुका है, इस दौरान पांच बार राज्य में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, पहली बार 2003 में चुनाव हुआ था, इसके बाद 2008, 2013, 2018 और 2023 में चुनाव हुए हैं. राज्य अलग होने के बाद बहुमत के आधार पर कांग्रेस के अजीत जोगी राज्य के सीएम बने थे, जबकि 2003 में बीजेपी ने जीत हासिल की और डॉ. रमन सिंह राज्य के दूसरे सीएम बने, उनके नेतृत्व में बीजेपी ने लगातार तीन चुनाव जीते और रमन सिंह सबसे लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री रहे, 2018 में कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की और अगले 5 साल तक भूपेश बघेल राज्य के तीसरे सीएम रहे, 2023 के चुनाव में बीजेपी ने फिर वापसी की और अब विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

नए भवन में होगा शीतकालीन सत्र

छत्तीसगढ़ विधानसभा का कामकाज आगे से नई विधानसभा भवन में होगा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस पर नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया था, आधुनिक तकनीक से सुसज्जित यह भवन राज्य की सांस्कृतिक पहचान को भी समेटे हुए है, यहां डिजिटल कार्यप्रणाली, पेपरलेस सत्र और उन्नत सुरक्षा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं. अब विधानसभा का शीतकालीन सत्र इसी नए भवन में आयोजित होगा.

ये भी पढ़ेंः छत्तीसगढ़: धान खरीदी में बन रहे थे रोड़ा! 13 हड़ताली कर्मचारी बर्खास्त, 3 पर FIR

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!