CG Assembly Winter Session 2025 Date: नए विधानसभा भवन में 4 दिन जमकर होगी गहमागहमी! जानिए कब से होगी सत्र की शुरुआत?

Chhattisgarh Assembly Winter Session 2025: नए विधानसभा भवन में 14 से 17 दिसंबर तक होने वाला छत्तीसगढ़ का पहला शीतकालीन सत्र कई अहम मुद्दों पर गरमाए रहने वाला है. ‘विकसित भारत 2047’ से लेकर धर्मांतरण संशोधन विधेयक तक, सरकार–विपक्ष के बीच तीखी बहस की पूरी उम्मीद है.
CG Assembly Session 2025 Date: छत्तीसगढ़ में इस बार शीतकालीन सत्र काफी हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि यह सत्र नए विधानसभा भवन पहली बार आयोजित किया जाएगा. 14 दिसंबर 2025 से शुरू होने वाला यह सत्र कुल चार दिनों तक चलेगा. राजधानी नवा रायपुर में प्रशासन ने भी तैयारी तेज कर दी है, ताकि नए भवन में होने वाला यह पहला बड़ा आयोजन सुचारू रूप से चल सके. विधायक भी सत्र के लिए सक्रिय हैं और कई विषयों पर सवाल पहले ही लगा चुके हैं, जिससे चर्चा तेज होने के संकेत मिल रहे हैं.
वहीं नए विधानसभा भवन में होने वाला यह शीतकालीन सत्र कई मामलों में अहम माना जा रहा है. शीतकाली सत्र की शुरूआत ‘विकसित भारत 2047’ विषय पर विशेष चर्चा से होगी, जिसमें प्रदेश के विकास को लेकर नई योजनाएँ और दिशा तय की जाएगी. इधर, विधायकों की ओर से सवालों की संख्या भी बढ़ गई है. इस बार कुल 628 सवाल लगाए गए हैं, जिनमें 333 तारांकित और 295 अतारांकित प्रश्न शामिल हैं. ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से प्रश्न भेजने की प्रक्रिया जारी है.
हंगामेदार होगा सत्र?
इस बार का सत्र इसलिए भी गर्म रहने वाला है. क्योंकि कई संवेदनशील मुद्दों पर विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने-सामने आने की तैयारी में हैं. खासकर धर्मांतरण संशोधन विधेयक को लेकर माहौल पहले से ही गर्म है. अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस पर सदन में लंबी बहस और तीखी नोकझोंक देखने को मिलेगी. सरकार की ओर से कहा गया है कि इस विधेयक को सदन में लाया जाएगा और इससे संबंधित सभी पहलुओं पर खुलकर चर्चा होने दी जाएगी.
कब से कब तक सत्र?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस शीतकालीन सत्र के दौरान धर्मांतरण संशोधन विधेयक भी पेश किया जाएगा. ऐसे में माना जा रहा है कि नए भवन में पहली बार होने वाला यह सत्र विपक्ष के तीखे सवालों और सरकार की जवाबदेही के बीच खासा रोचक रहेगा. 14 से 17 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में प्रदेश की विकास योजनाओं से लेकर कानून व्यवस्था और जनहित के मुद्दों पर भी कई अहम चर्चाएं होंगी. जनता की भी निगाहें इस पूरे सत्र पर टिकी हैं.
