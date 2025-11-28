Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3021307
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

CG Assembly Winter Session 2025 Date: नए विधानसभा भवन में 4 दिन जमकर होगी गहमागहमी! जानिए कब से होगी सत्र की शुरुआत?

Chhattisgarh Assembly Winter Session 2025: नए विधानसभा भवन में 14 से 17 दिसंबर तक होने वाला छत्तीसगढ़ का पहला शीतकालीन सत्र कई अहम मुद्दों पर गरमाए रहने वाला है. ‘विकसित भारत 2047’ से लेकर धर्मांतरण संशोधन विधेयक तक, सरकार–विपक्ष के बीच तीखी बहस की पूरी उम्मीद है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 28, 2025, 11:32 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CG Assembly Winter Session 2025 Date
CG Assembly Winter Session 2025 Date

CG Assembly Session 2025 Date: छत्तीसगढ़ में इस बार शीतकालीन सत्र काफी हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि यह सत्र नए विधानसभा भवन पहली बार आयोजित किया जाएगा. 14 दिसंबर 2025 से शुरू होने वाला यह सत्र कुल चार दिनों तक चलेगा. राजधानी नवा रायपुर में प्रशासन ने भी तैयारी तेज कर दी है, ताकि नए भवन में होने वाला यह पहला बड़ा आयोजन सुचारू रूप से चल सके. विधायक भी सत्र के लिए सक्रिय हैं और कई विषयों पर सवाल पहले ही लगा चुके हैं, जिससे चर्चा तेज होने के संकेत मिल रहे हैं.

वहीं नए विधानसभा भवन में होने वाला यह शीतकालीन सत्र कई मामलों में अहम माना जा रहा है. शीतकाली सत्र की शुरूआत ‘विकसित भारत 2047’ विषय पर विशेष चर्चा से होगी, जिसमें प्रदेश के विकास को लेकर नई योजनाएँ और दिशा तय की जाएगी. इधर, विधायकों की ओर से सवालों की संख्या भी बढ़ गई है. इस बार कुल 628 सवाल लगाए गए हैं, जिनमें 333 तारांकित और 295 अतारांकित प्रश्न शामिल हैं. ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से प्रश्न भेजने की प्रक्रिया जारी है.

हंगामेदार होगा सत्र?
इस बार का सत्र इसलिए भी गर्म रहने वाला है. क्योंकि कई संवेदनशील मुद्दों पर विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने-सामने आने की तैयारी में हैं. खासकर धर्मांतरण संशोधन विधेयक को लेकर माहौल पहले से ही गर्म है. अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस पर सदन में लंबी बहस और तीखी नोकझोंक देखने को मिलेगी. सरकार की ओर से कहा गया है कि इस विधेयक को सदन में लाया जाएगा और इससे संबंधित सभी पहलुओं पर खुलकर चर्चा होने दी जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

कब से कब तक सत्र?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस शीतकालीन सत्र के दौरान धर्मांतरण संशोधन विधेयक भी पेश किया जाएगा. ऐसे में माना जा रहा है कि नए भवन में पहली बार होने वाला यह सत्र विपक्ष के तीखे सवालों और सरकार की जवाबदेही के बीच खासा रोचक रहेगा. 14 से 17 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में प्रदेश की विकास योजनाओं से लेकर कानून व्यवस्था और जनहित के मुद्दों पर भी कई अहम चर्चाएं होंगी. जनता की भी निगाहें इस पूरे सत्र पर टिकी हैं.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

chhattisgarh assembly winter session 2025

Trending news

mp congress news
एमपी कांग्रेस में फिर मची खलबली! हरीश चौधरी ने तुरंत रद्द की पटवारी की नियुक्तियां
chhattisgarh assembly winter session 2025
नए विधानसभा भवन में 4 दिन जमकर होगी गहमागहमी! जानिए कब से होगी सत्र की शुरुआत?
Vishnu Deo Sai
जशपुर जिले में शिल्पकारों के लिए स्थापित होगा ग्लेजिंग यूनिट, CM साय ने किया ऐलान
Lord Shiva
इस जिले में बनेगी भगवान शिव की 108 फीट की मूर्ति, 12 ज्योतिर्लिंगों भी होंगे स्थापित
raipur news
DGP-IG कॉन्फ्रेंस: देश की सुरक्षा को लेकर रायपुर में महामंथन, 3 दिन में 8 सत्र...
raipur letest news
PM-शाह की आमद से रायपुर हाई-अलर्ट, DGP–IG कॉन्फ्रेंस में पहली बार SP के लिए सीटें
raisen rape case
गोहरगंज की मासूम से हैवानियत…6 दिन बाद भोपाल में दबोचा गया आरोपी सलमान
Bundelkhand News
महंत ने क्यों दी जान? भीमकुंड में आत्महत्या के बाद गंभीर आरोपों की बौछार
chhattisgarh news
PM मोदी और शाह के दौरे से पहले 13 IAS का ट्रांसफर, कई अफसरों को सौंपी नई जिम्मेदारी
mp news
सादे कपड़ो में आई पुलिस को ग्रामीणों ने घेरा, पत्थर-लाठी से पीटकर फाड़े कपड़े,2 घायल