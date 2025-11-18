छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीख तय, पुराने भवन की हुई विदाई

Chhattisgarh Assembly Winter Session: छत्तीसगढ़ विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र मंगलवार को आयोजित किया गया था, जिसमें पुराने भवन को विदाई दी गई है. क्योंकि अब छत्तीसगढ़ विधानसभा का कार्यकाल नए भवन में संचालित होगा, इसके लिए एक दिन के विशेष सत्र में नए भवन में संचालन का प्रस्ताव भी पास किया गया, जिसे सभी ने सहमति जताई. वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीख भी तय हो गई है और इसकी तैयारियां शुरू करने के निर्देश भी विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह की तरफ से दिए गए हैं. वहीं 1 दिन के विशेष सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक मौजूद रहे.

4 दिन चलेगा शीतकालीन सत्र

छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 4 दिनों तक आयोजित होगा, जिसमें जो 14 दिसंबर से शुरू होगा कर 17 दिन दिसंबर तक चलेगा, जिसमें अलग-अलग विषयों पर चर्चा होगी. यह सत्र नए विधानसभा भवन में आयोजित होगा, जिसमें सत्र के पहले दिन 'विकसित भारत 2047' विषय पर भी चर्चा होगी. वहीं आज आयोजित हुए एक दिन के विशेष सत्र की शुरुआत बीजेपी के सीनियर विधायक अजय चंद्राकर ने की थी. उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के कार्यकाल को स्वर्णिम युग बताया था. उन्होंने सदन में मौजूद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कहा कि आपके भीतर छत्तीसगढ़ के लिए काम करने की आग दिखती है, लेकिन योजनाएं संसदीय मंजूरी और बजट के अभाव में प्रभावित हुईं, जिसकी बदनामी आपको झेलनी पड़ी.

विदा हुआ पुराना भवन

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने मीडिया से बातचीत में बताया कि अब से नियमित शीतकालीन सत्र नए विधानसभा भवन में ही आयोजित किया जाएगा, उन्होंने कार्य संचालन को पूर्ण रूप से नए भवन में शिफ्ट करने का प्रस्ताव भी सदन में रखा, जिस पर चर्चा की गई. विशेष सत्र के अंत में मौजूदा सभी विधायकों का एक समूह फोटो लिया गया, जिसे विधानसभा की 25वीं वर्षगांठ का प्रतीकात्मक दस्तावेज माना जाएगा. यह सत्र न केवल संसदीय परंपराओं को याद करने का अवसर बना है.

बता दें कि छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस के 25 साल पूरे होने पर राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए भवन का उद्घाटन किया था. ऐसे में नया सत्र अब इसी भवन में आयोजित किया जाएगा.

