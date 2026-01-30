छत्तीसगढ़ में अटके 'आयुष्मान' योजना के 1500 करोड़, इलाज बंद करने चेतावनी, मरीज होंगे परेशान!

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बड़ी खबर है. बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के निजी अस्पताल एसोसिएशन की तरफ से सरकार को यह अल्टीमेटम दिया गया है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत उनका 1500 करोड़ रुपए का फंड अटका हुआ है, जिसे जल्द से जल्द जारी किया जाए. अगर भुगतान 31 जनवरी तक नहीं होता है तो फिर 1 फरवरी से आयुष्मान योजना के तहत इलाज नहीं होगा. बता दें कि इस योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले से ही हुई थी. लेकिन योजना का भुगतान अटकने से मरीजों को परेशानियां हो सकती हैं.

मरीज हो सकते हैं परेशान

छत्तीसगढ़ के निजी अस्पताल एसोसिएशन ने यह फैसला लिया है कि पहले सरकार से 1500 करोड़ से ज्यादा भुगतान होना चाहिए. अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर मरीजों को परेशानियां होगी. खास बात यह है कि आयुष्मान योजना का लाभ सबसे ज्यादा ग्रामीणों को मिलता है, ऐसे में ग्रामीण लोग इसी कार्ड के आधार पर प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराते हैं, लेकिन योजना का पैसा अटकने से दिक्कत हो सकती है.

अगस्त से अटका है पैसा

बताया जा रहा है कि निजी अस्पताल एसोसिएशन ने यह आरोप लगाया है कि अगस्त के महीने से ही आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का इलाज करने के लिए निजी अस्पतालों को जो पैसा मिलता था, वह फिलहाल अटका हुआ है. जिससे अस्पतालों के कामकाज प्रभावित होने लगे थे. ऐसे में निजी अस्पताल एसोसिएशन ने सामूहिक रूप से इलाज बंद करने की चेतावनी दी है. वहीं इस मामले में फिलहाल छत्तीसगढ़ में राजनीति भी गर्माती नजर आ रही है. कांग्रेस ने इस मामले में बीजेपी पर निशाना साधा है.

सवाल यह है कि अगर 1 फरवरी से आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का इलाज निजी अस्पतालों में बंद होता है तो इससे स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा सकती है. क्योंकि सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं का अभाव अभी भी देखा जाता है. क्योंकि लाखों परिवारों का इलाज ही आयुष्मान योजना के तहत होता है, ऐसे में उनके पास विकल्प नहीं होंगे. ऐसे में सबकी नजरें फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की तरफ ही लगी हुई है.

