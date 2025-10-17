Advertisement
Bank Holiday: छत्तीसगढ़ में दिवाली पर कितने दिन बंद रहेंगे बैंक? देखें छुट्टियों की लिस्ट

Diwali Holiday 2025: छत्तीसगढ़ में भी दिवाली पर लंबी छुट्टी पड़ने वाली है, जिससे बैंकिंग सेवाओं पर असर पड़ सकता है. तो इसलिए छुट्टियों से पहले ही अपना काम निपटा लें, वरना मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Oct 17, 2025, 06:23 PM IST
Bank Holiday on Diwali: देशभर में 20 अक्टूबर को रोशनी का त्योहार दिवाली मनाया जाएगा. इस अवसर पर देशभर में बैंक बंद रहेंगे. अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है. हालांकि, बैंकों की छुट्टी अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है. इस बार छत्तीसगढ़ में दिवाली पर लंबी छुट्टी पड़ने वाली है, जिससे बैंकिंग सेवाओं पर असर पड़ सकता है. तो इसलिए छुट्टियों से पहले ही अपना काम निपटा लें, वरना मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है.

आरबीआई करता है बैंकों की छुट्टी का फैसला

किसी भी राज्य में सरकारी ऑफिसों की छुट्टी का फैसला राज्य सरकार करती है, लेकिन सरकारी और प्राइवेट दोनों बैंकों की छुट्टी का फैसला भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) करता है. बैंकों की छुट्टी अलग-अलग राज्यों में स्थानीय परंपराओं और तिथियों के आधार पर छुट्टियों की तारीखें अलग-अलग हो सकती हैं. हर साल आरबीआई इन छुट्टियों की घोषणा करता है.

ये भी पढ़ें- दिवाली पर MP में बैंकों में कितने दिनों की छुट्टी? जानें कब से कब तक रहेंगे बंद

छत्तीसगढ़ में लगातार 3 दिन बैंक रहेंगे बंद

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के वार्षिक कैलेंडर के अनुसार, छत्तीसगढ़ में इस बार दिवाली पर 2 दिन की छुट्टी रहेगी. दीपावली के अवसर पर छत्तीसगढ़ में 20 अक्टूबर को और गोवर्धन पूजा के लिए 21 अक्टूबर को बैंक बंद रहेंगे. इस दिन बैंकों में कोई काम नहीं होगा. इसके सात ही एक दिन पहले यानी 19 अक्टूबर को रविवार की वजह से बैंक बंद रहेंगे. तो इस तरह छत्तीसगढ़ में दिवाली के मौके पर लगातार 3 दिन बैंक बंद रहेंगे. 18 अक्टूबर को महीने का तीसरा शनिवार है तो सभी बैंकों में इस दिन तय समय के अनुसार काम होंगे.

छत्तीसगढ़ सरकार ने दिवाली पर दी सिर्फ 1 दिन की छुट्टी

छत्तीसगढ़ सरकार इस साल दिवाली पर सिर्फ 1 दिन की छुट्टी दी है. राज्य सरकार के वार्षिक कैलेंडर के अनुसार, सोमवार यानी 20 अक्टूबर को दीपावली की छुट्टी रहेगी और इस दिन सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे. हालांकि, इससे 1 दिन पहले यानी 19 अक्टूबर को रविवार है तो इस दिन भी सरकारी कार्यालय बंद ही रहेंगे. इस तरह राज्य के कर्मचारियों को दिवाली पर 2 दिन की छुट्टी हो गई. छत्तीसगढ़ सरकार ने 21 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा और 23 अक्टूबर को भाईदूज पर ऐच्छिक अवकाश दिया है. हालांकि, राज्य सरकार ने 27 अक्टूबर को छठ पूजा की सार्वजनिक छुट्टी दी है और 28 अक्टूबर को भगवान सहस्‍त्रबाहु जयन्‍ती पर ऐच्छिक अवकाश रहेगा.

छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल 8 दिन रहेंगे बंद

छत्तीसगढ़ सरकार के आदेश के अनुसार, राज्य में दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज के अवसर पर 20 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक स्कूलों की छुट्टी रहेगी. इसके साथ ही 19 अक्टूबर और 25 अक्टूबर को रविवार है तो इस दिन भी स्कूल बंद रहेंगे. इस हिसाब से छत्तीसगढ़ में कुल 8 दिनों तक स्कूलों की छुट्टी रहेगी.

